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Αλεξάντερ Μίντσιαν

Αλεξάντερ Μίντσιαν

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Αλεξάντερ Μίντσιαν. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Μάχη σε δύο μέτωπα! Κυνήγι Ολυμπιακού και ΕΠΟ για 16χρονο Έλληνα "Βίκινγκ"!
Super League | 25/06 - 11:45

Μάχη σε δύο μέτωπα! Κυνήγι Ολυμπιακού και ΕΠΟ για 16χρονο Έλληνα "Βίκινγκ"!

Είναι ένας σύγχρονος κεντρικός αμυντικός με ύψος, ωριμότητα, τ...