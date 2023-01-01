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Εντίλσον Λόπες

Εντίλσον Λόπες

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Εντίλσον Λόπες. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Βραζιλιάνος "Μαραντόνα" για ΠΑΟΚ! Ρήτρα μαμούθ-100 εκατ.Ευρώ (ΒΙΝΤΕΟ)
Super League | 24/07 - 16:14

Βραζιλιάνος "Μαραντόνα" για ΠΑΟΚ! Ρήτρα μαμούθ-100 εκατ.Ευρώ (ΒΙΝΤΕΟ)

Αριστεροπόδαρος μεσοεπιθετικός που παίζει πιο άνετα σ...