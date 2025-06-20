Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΠΑΣ Λαμία 1964 Πανσερραϊκός Athens Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

&rsquo;Ερικ Λαμέλα

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα &rsquo;Ερικ Λαμέλα. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Το "αντίο" του Λαμέλα - "Πάντα θα έχω μία θέση στην καρδιά μου για την ΑΕΚ"
Super League | VIDEO 14/08 - 18:49

Το "αντίο" του Λαμέλα - "Πάντα θα έχω μία θέση στην καρδιά μου για την ΑΕΚ"

Ο Αργεντινός άσος αποχαιρέτησε τους Κιτρινόμαυρους μ...