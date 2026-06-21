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Εθνική Πράσινου Ακρωτηρίου

Εθνική Πράσινου Ακρωτηρίου

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Εθνική Πράσινου Ακρωτηρίου. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Live: Ουρουγουάη - Πράσινο Ακρωτήρι
Mundial | 22/06 - 00:50

Live: Ουρουγουάη - Πράσινο Ακρωτήρι

Παρακολουθήστε την εξέλιξη της αναμέτρησης για τη 2�...