Καρολίνα Καλβάνι

Facebook Pixel
UEFA Europa League
ΆΛΚ
2 - 1
ΤΕΛ
ΜΠΕ
UEFA Europa League
ΣΆΛ
0 - 4
ΤΕΛ
ΜΙΛ
UEFA Europa League
ΛΕΧ
0 - 4
ΤΕΛ
ΛΕΒ
UEFA Europa League
ΤΣΈ
0 - 3
ΤΕΛ
ΟΜΌ
UEFA Europa League
ΛΥΝ
3 - 2
ΤΕΛ
ΚΡΠ
UEFA Europa League
ΣΕΝ
1 - 1
ΤΕΛ
ΣΟΣ
UEFA Europa League
SCU
1 - 2
ΤΕΛ
ΣΑΝ
UEFA Europa League
ΣΠΆ
1 - 1
ΤΕΛ
ΛΊΛ
UEFA Europa League
ΜΑΡ
0 - 1
ΤΕΛ
ΟΛΥ
UEFA Europa League
ΜΠΟ
3 - 0
ΤΕΛ
ΣΤΟ
UEFA Europa League
ΜΠΕ
4 - 1
ΤΕΛ
ΣΈΛ
UEFA Europa League
ΦΕΡ
2 - 1
ΤΕΛ
ΒΙΚ
UEFA Europa League
ΝΤΙ
1 - 0
ΤΕΛ
ΆΝΤ
UEFA Europa League
ΓΙΑ
3 - 1
ΤΕΛ
ΑΡΑ
UEFA Europa League
ΝΑΪ
1 - 1
ΤΕΛ
ΛΈΦ
UEFA Europa League
ΘΕΛ
1 - 2
ΤΕΛ
ΓΙΟ
UEFA Europa League
ΡΕΝ
2 - 1
ΤΕΛ
ΟΦH
UEFA Europa League
ΧΟΦ
2 - 3
ΤΕΛ
ΜΠΕ
Euroleague
ΦΕΝ
74 - 65
ΤΕΛ
ΠΑΡ
Euroleague
ΒΑΛ
88 - 91
ΤΕΛ
ΜΑΚ
Euroleague
ΜΙΛ
97 - 101
ΤΕΛ
BC
Euroleague
ΡΕΑ
111 - 92
ΤΕΛ
ΒΙΛ
Euroleague
ΖΑΛ
20:00
16 Οκτ
ΕΦΕ
Euroleague
ΜΠΕ
20:00
16 Οκτ
ΜΠΑ
Euroleague
ΕΡΥ
21:00
16 Οκτ
PAR
Euroleague
ΠΑΟ
21:15
16 Οκτ
ΧΆΠ
Euroleague
ΒΊΡ
21:30
16 Οκτ
ΜΠΑ
Euroleague
ΜΠΑ
21:30
16 Οκτ
ΟΛΥ
Eurocup
ΛΌΝ
76 - 81
ΤΕΛ
ΦΡΑ
UEFA Conference League
ΠΑΟ
2 - 1
ΤΕΛ
ΜΠΆ
UEFA Conference League
ΡΊΓ
1 - 1
ΤΕΛ
ΚΑΪ
UEFA Conference League
ΟΥΝ
1 - 1
ΤΕΛ
XET
UEFA Conference League
ΤΣΣ
1 - 2
ΤΕΛ
ΜΟΝ
UEFA Conference League
ΜΙΆ
2 - 0
ΤΕΛ
ΊΝΤ
UEFA Conference League
ΚΟΥ
2 - 4
ΤΕΛ
ΤΡΑ
UEFA Conference League
ΕΓΝ
1 - 1
ΤΕΛ
ΜΊΝ
UEFA Conference League
ΓΆΝ
1 - 0
ΤΕΛ
ΆΑΡ
UEFA Conference League
ΧΆΙ
2 - 1
ΤΕΛ
ΆΓΙ
UEFA Conference League
ΛΟΥ
3 - 2
ΤΕΛ
ΕΡΥ
UEFA Conference League
ΧΑΡ
1 - 1
ΤΕΛ
ΝΟΡ
UEFA Conference League
ΑΤΑ
3 - 1
ΤΕΛ
ΠΆΦ
UEFA Conference League
ΜΠΡ
4 - 0
ΤΕΛ
ΚΆΟ
UEFA Conference League
ΚΟΠ
3 - 0
ΤΕΛ
ΜΠΡ
UEFA Conference League
ΜΠΡ
2 - 1
ΤΕΛ
ΛΊΝ
UEFA Conference League
ΦΡΑ
3 - 2
ΤΕΛ
ΓΙΆ
UEFA Conference League
ΣΕΝ
2 - 0
ΤΕΛ
ΙΜΠ
UEFA Conference League
ΤΒΈ
1 - 0
ΤΕΛ
ΤΟΥ
La Liga
ΛΑ
22:00
16 Οκτ
ΛΕΒ
Serie A
ΦΡΟ
21:45
16 Οκτ
ΣΑΣ
Bundesliga
ΦΡΑ
21:30
16 Οκτ
ΚΟΛ
Ligue 1
ΛΕ
21:45
16 Οκτ
ΤΛΖ
Menu
Εθνική Ελλάδoς Μπάσκετ ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους
Καρολίνα Καλβάνι

Καρολίνα Καλβάνι

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Καρολίνα Καλβάνι. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Το είπε ο ίδιος: «Δεν είναι εύκολο να είσαι σύζυγος ποδοσφαιριστή» (ΦΩΤΟ)
Showbiz | 15/10 - 07:18

Το είπε ο ίδιος: «Δεν είναι εύκολο να είσαι σύζυγος ποδοσφαιριστή» (ΦΩΤΟ)

«Ψυχολογικά είναι πολύ δ...