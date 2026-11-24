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UEFA Champions League
Γ
ΓΑΛ
1 - 0
ΤΕΛ
ΑΣΒ
UEFA Champions League
Μ
ΜΠΌ
1 - 0
ΤΕΛ
Λ
ΛΊΝ
UEFA Champions League
ΚΌΜ
1 - 0
ΤΕΛ
ΑΕΚ
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Φ
ΦΈΓ
0 - 1
ΤΕΛ
Π
ΠΌΡ
UEFA Champions League
ΜΑΣ
2 - 2
ΤΕΛ
ΝΑΠ
UEFA Champions League
ΛΕΙ
3 - 1
ΤΕΛ
ΛΑΝ
UEFA Champions League
ΡΕΜ
5 - 1
ΤΕΛ
Α
ΑΪΝ
UEFA Champions League
Σ
ΣΛΌ
0 - 2
ΤΕΛ
ΜΠΕ
UEFA Champions League
AΡΣ
1 - 1
ΤΕΛ
ΝΤΟ
UEFA Champions League
Μ
ΜΑΣ
19:45
25 Νοε
ΜΠΑ
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Σ
ΣΛΆ
19:45
25 Νοε
ΒΙΓ
UEFA Champions League
Σ
ΣΑΧ
22:00
25 Νοε
Φ
ΦΕΝ
UEFA Champions League
ΑΤΜ
22:00
25 Νοε
Β
ΒΊΚ
UEFA Champions League
Κ
ΚΛΑ
22:00
25 Νοε
ΛΙΒ
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ΙΝΤ
22:00
25 Νοε
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ΛΙΛ
22:00
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ΠΑΡ
22:00
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ΡΟΜ
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Σ
ΣΠΌ
22:00
25 Νοε
ΜΑΓ
Euroleague
Μ
ΜΠΕ
76 - 88
ΤΕΛ
PAR
Euroleague
ΕΡΥ
84 - 108
ΤΕΛ
ΒΊΡ
Euroleague
Β
ΒΑΛ
83 - 86
ΤΕΛ
ΠΑΟ
Euroleague
ΜΠΑ
79 - 87
ΤΕΛ
ΜΑΚ
Euroleague
ΒΙΛ
91 - 95
ΤΕΛ
ΜΙΛ
Euroleague
ΜΠΑ
71 - 74
ΤΕΛ
ΦΕΝ
Euroleague
B
BC
18:00
25 Νοε
ΠΑΡ
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ΟΛΥ
21:15
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Χ
ΧΆΠ
Euroleague
ΜΠΑ
21:30
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ΕΦΕ
Euroleague
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21:45
25 Νοε
ΖΑΛ
ΝΒΑ
ΦΙΛ
111 - 128
ΤΕΛ
ΠΟΡ
ΝΒΑ
ΣΑΡ
111 - 117
ΤΕΛ
ΜΕΜ
ΝΒΑ
ΤΟΡ
111 - 116
ΤΕΛ
ΜΙΛ
ΝΒΑ
ΙΝΤ
125 - 120
ΤΕΛ
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ΜΙΝ
142 - 116
ΤΕΛ
ΜΠΡ
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ΣΙΚ
122 - 108
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119 - 123
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ΝΒΑ
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116 - 104
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ΛΟΣ
ΝΒΑ
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107 - 123
ΤΕΛ
ΣΑΝ
ΝΒΑ
ΛΕΙ
109 - 94
ΤΕΛ
ΓΙΟ
ΝΒΑ
ΟΡΛ
86 - 104
ΤΕΛ
ΝΤΙ
ΝΒΑ
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116 - 131
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Κέβιν Τζόνσον
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