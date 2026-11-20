❮
Super League
Κ
ΚΑΛ
19:30
21 Νοε
ΑΕΚ
Basket League
Η
ΗΡΑ
84 - 87
ΤΕΛ
AEK
Basket League
ΚΟΛ
100 - 64
ΤΕΛ
ΠΡΟ
Basket League
Δ
ΔΌΞ
83 - 87
ΤΕΛ
ΠΕΡ
Basket League
PAOK
65 - 55
LIVE
ΑΡΗ
Basket League
ΠΑΟ
77 - 66
LIVE
ΜΑΡ
Euroleague
ΕΦΕ
107 - 81
ΤΕΛ
ΒΙΛ
Euroleague
ΟΛΥ
92 - 76
ΤΕΛ
ΡΕΑ
Euroleague
ΜΠΑ
100 - 103
ΤΕΛ
ΕΡΥ
Euroleague
ΠΑΡ
82 - 82
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΕ
ΝΒΑ
ΜΙΛ
114 - 124
ΤΕΛ
ΠΟΡ
ΝΒΑ
ΣΑΝ
124 - 112
ΤΕΛ
ΛΟΣ
ΝΒΑ
ΜΙΝ
99 - 102
ΤΕΛ
ΝΙΟ
ΝΒΑ
ΜΕΜ
126 - 98
ΤΕΛ
ΓΚΟ
ΝΒΑ
ΑΤΛ
111 - 97
ΤΕΛ
ΣΑΡ
ΝΒΑ
ΝΤΙ
102 - 105
ΤΕΛ
ΤΟΡ
ΝΒΑ
ΚΛΙ
128 - 119
ΤΕΛ
ΙΝΤ
ΝΒΑ
ΜΠΡ
111 - 113
ΤΕΛ
ΟΡΛ
ΝΒΑ
ΟΚΛ
126 - 120
ΤΕΛ
ΝΙΟ
ΝΒΑ
ΣΙΚ
94 - 98
ΤΕΛ
ΟΥΑ
ΝΒΑ
ΓΙΟ
101 - 111
ΤΕΛ
ΦΟΙ
ΝΒΑ
ΛΕΙ
106 - 104
ΤΕΛ
ΣΑΚ
ΝΒΑ
ΝΤΕ
133 - 124
ΤΕΛ
ΧΙΟ
ΝΒΑ
ΦΙΛ
20:00
21 Νοε
ΜΙΛ
Premier League
ΜΑΣ
1 - 1
ΤΕΛ
ΦΟΥ
Premier League
ΤΟΤ
2 - 0
ΤΕΛ
ΊΠΣ
Premier League
Κ
ΚΌΒ
3 - 2
ΤΕΛ
ΚΡΠ
Premier League
ΤΣΕ
1 - 4
ΤΕΛ
ΛΙΝ
Premier League
ΜΠΟ
2 - 0
ΤΕΛ
ΝΌΤ
Premier League
ΑΣΒ
0 - 0
ΤΕΛ
ΣΑΝ
Premier League
NIO
19:30
21 Νοε
AΡΣ
La Liga
ΜΠΙ
0 - 1
ΤΕΛ
ΕΣΠ
La Liga
ΑΛΑ
3 - 1
ΤΕΛ
Λ
ΛΑ
La Liga
ΒΑΓ
0 - 1
ΤΕΛ
ΒΑΛ
La Liga
ΣΕΒ
19:30
21 Νοε
ΜΠΕ
La Liga
ΡΕΜ
22:00
21 Νοε
ΘΕΛ
Serie A
ΚΌΜ
2 - 0
ΤΕΛ
ΚΑΛ
Serie A
ΛΑΤ
3 - 0
ΤΕΛ
ΛΕ
Serie A
ΠΑΡ
0 - 0
LIVE
ΡΟΜ
Serie A
ΝΑΠ
21:45
21 Νοε
ΤΟΡ
Bundesliga
ΜΠΑ
1 - 1
ΤΕΛ
Κ
ΚΟΛ
Bundesliga
ΓΚΛ
0 - 1
ΤΕΛ
ΝΤΟ
Bundesliga
ΟΒΕ
1 - 5
ΤΕΛ
ΛΕΙ
Bundesliga
ΦΡΑ
1 - 0
ΤΕΛ
ΧΟΦ
Bundesliga
ΛΕΒ
4 - 0
ΤΕΛ
Π
ΠΆΝ
Bundesliga
ΈΛΒ
0 - 1
ΤΕΛ
ΦΡΑ
Bundesliga
Σ
ΣΆΛ
19:30
21 Νοε
ΣΤΓ
Ligue 1
Τ
ΤΡΟ
3 - 1
ΤΕΛ
ΧΑΒ
Ligue 1
ΝΙΣ
1 - 2
LIVE
ΠΑΡ
Ligue 1
ΣΤΡ
21:45
21 Νοε
ΜΠΡ
Ligue 1
ΜΟΝ
21:45
21 Νοε
ΟΣΕ
Ligue 1
ΛΙΛ
21:45
21 Νοε
ΛΥΝ
Ligue 1
ΛΑΝ
21:45
21 Νοε
ΤΛΖ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΜΠΑΣΚΕΤ
ΒΙΝΤΕΟ
MATCHZONE
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TV
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ
LIFE
Menu
Life
Αρχική
Video
Matchzone
Πρόγραμμα TV
ionicons-v5-n
Πρωτοσέλιδα
Τελευταία Νέα
Ποδόσφαιρο
UEFA Nations League
Super League
Premier League
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Bundesliga
Serie A
La Liga
Ligue 1
Superleague 2
Κύπελλο Ελλάδας
Μπάσκετ
Euroleague
Basket League
NBA
Eurocup
Basketball Champions League
Άλλα Σπορ
Volley
Tennis
Πόλο
Στίβος
Euroleague
Super League
Premier League
La Liga
Champions League
Europa League
UEFA Conference League
Ντούσαν Αλιμπίγεβτς
Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ντούσαν Αλιμπίγεβτς.
Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.
facebook [#0e65a4]
Created with Sketch.
NBA
| 20/11 - 17:42
Ατάκες από τη Σερβία για Στογιάκοβιτς - "Είχα συνομιλίες μαζί του"
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός των Πλάβι μίλησε για το θέμα τ...
1