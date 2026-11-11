Ραμόν Βέγκα

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Euroleague
ΠΑΡ
80 - 66
ΤΕΛ
ΜΠΑ
Euroleague
PAR
97 - 99
ΤΕΛ
ΦΕΝ
Euroleague
ΜΑΚ
21:05
12 Νοε
Χ
ΧΆΠ
Euroleague
ΟΛΥ
21:15
12 Νοε
B
BC
Euroleague
Β
ΒΑΛ
21:30
12 Νοε
ΜΠΑ
Euroleague
ΜΙΛ
21:30
12 Νοε
ΖΑΛ
Euroleague
ΡΕΑ
22:00
12 Νοε
ΕΡΥ
Basketball Champions League
S
SK
81 - 89
ΤΕΛ
Ι
ΙΓΚ
Basketball Champions League
ΠΕΡ
101 - 96
ΤΕΛ
P
PAL
Basketball Champions League
Ρ
ΡΊΤ
102 - 82
ΤΕΛ
Ν
ΝΑΝ
Basketball Champions League
U
UCA
98 - 66
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΡ
Eurocup
Κ
ΚΟΛ
99 - 61
ΤΕΛ
Λ
ΛΙΕ
Eurocup
Σ
ΣΙΑ
71 - 86
ΤΕΛ
Κ
ΚΑΝ
Eurocup
ΑΡΗ
105 - 81
ΤΕΛ
R
RIG
Eurocup
Ν
ΝΊΝ
90 - 112
ΤΕΛ
N
NAP
Eurocup
Ν
ΝΤΕ
77 - 91
ΤΕΛ
Χ
ΧΆΠ
Eurocup
B
BC
83 - 78
ΤΕΛ
Ο
ΟΥΛ
Eurocup
Λ
ΛΕ
88 - 80
ΤΕΛ
Μ
ΜΙΡ
Eurocup
Φ
ΦΡΑ
21:00
12 Νοε
M
MAX
ΝΒΑ
ΝΙΟ
117 - 85
ΤΕΛ
ΜΙΛ
ΝΒΑ
ΦΙΛ
101 - 123
ΤΕΛ
ΜΠΟ
ΝΒΑ
ΦΟΙ
133 - 110
ΤΕΛ
ΛΟΣ
ΝΒΑ
ΓΙΟ
109 - 115
ΤΕΛ
ΜΙΑ
ΝΒΑ
ΣΑΚ
100 - 107
ΤΕΛ
ΟΡΛ
ΝΒΑ
ΠΟΡ
123 - 103
ΤΕΛ
ΟΚΛ
FIBA Europe Cup
B
BC
57 - 122
ΤΕΛ
Τ
ΤΡΊ
FIBA Europe Cup
N
NEF
84 - 80
ΤΕΛ
Α
ΑΟ
FIBA Europe Cup
K
KOR
101 - 75
ΤΕΛ
Κ
ΚΑΛ
FIBA Europe Cup
Ν
ΝΤΙ
84 - 92
ΤΕΛ
B
BAS
FIBA Europe Cup
L
LOK
83 - 85
ΤΕΛ
Β
ΒΕΦ
FIBA Europe Cup
V
VAL
85 - 77
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΑ
FIBA Europe Cup
N
NIT
92 - 90
ΤΕΛ
Γ
ΓΟΥ
FIBA Europe Cup
ΠΡΟ
81 - 71
ΤΕΛ
Τ
ΤΡΕ
FIBA Europe Cup
Γ
ΓΙΟ
82 - 104
ΤΕΛ
ΚΟΛ
FIBA Europe Cup
Ζ
ΖΙΈ
103 - 66
ΤΕΛ
Σ
ΣΖΟ
FIBA Europe Cup
Η
ΗΡΑ
103 - 73
ΤΕΛ
Μ
ΜΖΤ
FIBA Europe Cup
Π
ΠΡΙ
86 - 73
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΕ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΠΛ
81 - 77
ΤΕΛ
Ο
ΟΠΆ
FIBA Europe Cup
Ρ
ΡΙΛ
86 - 76
ΤΕΛ
Σ
ΣΠΌ
FIBA Europe Cup
Β
ΒΙΈ
86 - 101
ΤΕΛ
Ν
ΝΑΝ
FIBA Europe Cup
D
DZI
91 - 84
ΤΕΛ
T
TAR
FIBA Europe Cup
Β
ΒΟΎ
78 - 76
ΤΕΛ
Α
ΑΕΚ
FIBA Europe Cup
Φ
ΦΡΊ
80 - 86
ΤΕΛ
Ο
ΟΡΑ
FIBA Europe Cup
Λ
ΛΆΙ
85 - 77
ΤΕΛ
L
LAN
FIBA Europe Cup
Ο
ΟΣΤ
71 - 70
ΤΕΛ
Λ
ΛΕΒ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΠΟ
94 - 79
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΆ
ΝΒΑ
ΤΟΡ
93 - 98
ΤΕΛ
ΜΠΟ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
107 - 115
ΤΕΛ
ΚΛΙ
ΝΒΑ
ΙΝΤ
114 - 101
ΤΕΛ
ΟΥΑ
ΝΒΑ
ΜΙΛ
112 - 123
ΤΕΛ
ΛΕΙ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
111 - 145
ΤΕΛ
ΜΠΡ
ΝΒΑ
ΜΕΜ
118 - 123
ΤΕΛ
ΝΤΕ
ΝΒΑ
ΣΙΚ
119 - 124
ΤΕΛ
ΣΑΝ
ΝΒΑ
ΓΙΟ
108 - 123
ΤΕΛ
ΟΡΛ
ΝΒΑ
ΧΙΟ
115 - 108
ΤΕΛ
ΓΚΟ
ΝΒΑ
ΠΟΡ
118 - 108
ΤΕΛ
ΟΚΛ
FIBA Europe Cup
G
GEN
17:00
12 Νοε
E
ESE
FIBA Europe Cup
K
KK
19:00
12 Νοε
Κ
ΚΕΡ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ν
ΝΈΑ
5 - 0
ΤΕΛ
Ι
ΙΝΔ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ο
ΟΥΖ
17:00
12 Νοε
Ρ
ΡΩΣ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Λ
ΛΙΘ
19:00
12 Νοε
S
SUR
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Μ
ΜΆΛ
19:30
12 Νοε
Σ
ΣΟΥ
UEFA Nations League
Α
ΑΡΜ
19:00
12 Νοε
Κ
ΚΎΠ
UEFA Nations League
Τ
ΤΟΥ
19:00
12 Νοε
Β
ΒΈΛ
UEFA Nations League
Τ
ΤΣΕ
21:45
12 Νοε
Ι
ΙΣΠ
UEFA Nations League
Α
ΑΓΓ
21:45
12 Νοε
Κ
ΚΡΟ
UEFA Nations League
Μ
ΜΑΥ
21:45
12 Νοε
Λ
ΛΕΤ
UEFA Nations League
Α
ΑΛΒ
21:45
12 Νοε
Φ
ΦΙΝ
UEFA Nations League
Ι
ΙΤΑ
21:45
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Γ
ΓΑΛ
UEFA Nations League
Σ
ΣΑΝ
21:45
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Ραμόν Βέγκα
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