Rheinmetall

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AEK
73 - 77
ΤΕΛ
Δ
ΔΌΞ
Basket League
ΚΑΡ
69 - 74
ΤΕΛ
PAOK
Basket League
ΠΡΟ
92 - 99
ΤΕΛ
Η
ΗΡΑ
Basket League
ΠΕΡ
84 - 67
ΤΕΛ
Α
ΑΟ
Basket League
ΠΑΟ
78 - 73
ΤΕΛ
ΚΟΛ
Basket League
Β
ΒΊΚ
16:00
15 Νοε
ΜΑΡ
Basket League
ΑΡΗ
17:30
15 Νοε
ΟΛΥ
ΝΒΑ
ΟΡΛ
107 - 99
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ΜΙΛ
ΝΒΑ
ΙΝΤ
106 - 104
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ΝΙΟ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
111 - 142
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ΜΕΜ
ΝΒΑ
ΣΙΚ
125 - 117
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ΜΙΑ
133 - 121
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ΚΛΙ
ΝΒΑ
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125 - 118
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123 - 85
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ΓΚΟ
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107 - 120
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ΠΟΡ
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113 - 112
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ΟΚΛ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
108 - 116
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ΝΤΕ
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ΚΛΙ
127 - 117
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NTA
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ΜΙΑ
137 - 117
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ΝΤΙ
ΝΒΑ
ΜΕΜ
129 - 110
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ΜΠΡ
ΝΒΑ
ΜΙΝ
106 - 117
ΤΕΛ
ΣΙΚ
ΝΒΑ
ΦΙΛ
20:00
15 Νοε
ΙΝΤ
ΝΒΑ
ΦΟΙ
23:00
15 Νοε
ΛΕΙ
ΝΒΑ
ΛΟΣ
23:30
15 Νοε
ΣΑΡ
ΝΒΑ
ΓΙΟ
00:00
16 Νοε
ΣΑΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Α
ΑΡΓ
1 - 2
ΤΕΛ
Ο
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Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Κ
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1 - 0
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Χ
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Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ε
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2 - 0
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Κ
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Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Π
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2 - 0
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3 - 2
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Β
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2 - 0
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Π
ΠΑΛ
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ΙΡΆ
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ΒΕΝ
Φιλικά Αγώνων Ποδοσφαίρου
Ν
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UEFA Nations League
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Ι
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UEFA Nations League
Ν
ΝΟΡ
3 - 1
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ΓΕΩ
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Ο
ΟΥΓ
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1 - 4
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BΌΡ
1 - 0
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Λ
ΛΕΤ
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Bundesliga
| 14/11 - 05:34
Νίκησαν οι οπαδοί - Η Ντόρτμουντ διακόπτει τη συνεργασία με εταιρία παραγωγής όπλων
Μετά από σφοδρές αντιδράσεις μελών και οπαδών οι Βεστφαλοί δ...
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