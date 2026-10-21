Τζανλουίτζι Ντοναρούμα

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UEFA Champions League
ΚΌΜ
4 - 1
ΤΕΛ
ΜΑΓ
UEFA Champions League
ΛΙΛ
2 - 4
ΤΕΛ
Γ
ΓΑΛ
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ΡΕΜ
4 - 1
ΤΕΛ
ΛΕΙ
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Σ
ΣΠΌ
2 - 3
ΤΕΛ
Λ
ΛΊΝ
UEFA Champions League
ΜΠΕ
1 - 0
ΤΕΛ
Φ
ΦΈΓ
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ΙΝΤ
1 - 0
ΤΕΛ
Σ
ΣΑΧ
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ΜΠΑ
2 - 2
ΤΕΛ
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Κ
ΚΛΑ
3 - 0
ΤΕΛ
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ΑΣΒ
3 - 1
ΤΕΛ
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ΒΊΚ
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Α
ΑΡΑ
19:45
22 Οκτ
Ά
ΆΛΚ
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Φ
ΦΕΡ
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22 Οκτ
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SCU
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Ν
ΝΤΙ
19:45
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ΓΙΟ
19:45
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ΡΕΝ
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ΛΕΧ
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ΣΤΟ
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22:00
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ΣΠΆ
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ΧΟΦ
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Μ
ΜΠΕ
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ΒΙΚ
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ΓΙΑ
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ΤΣΈ
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22 Οκτ
Μ
ΜΠΕ
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Χ
ΧΆΠ
90 - 81
ΤΕΛ
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20:30
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Μ
ΜΠΕ
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ΜΠΑ
21:00
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BC
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21:05
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Euroleague
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21:15
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Euroleague
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21:45
22 Οκτ
ΕΡΥ
Basketball Champions League
AEK
76 - 103
ΤΕΛ
Α
ΑΝΤ
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ΜΠΝ
74 - 86
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Basketball Champions League
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PAL
75 - 76
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ΓΙΟ
Basketball Champions League
Μ
ΜΠΑ
76 - 74
ΤΕΛ
Β
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Eurocup
C
CS
72 - 89
ΤΕΛ
Λ
ΛΌΝ
Eurocup
Τ
ΤΣΕ
66 - 84
ΤΕΛ
Λ
ΛΕ
Eurocup
Ν
ΝΤΕ
89 - 79
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Μ
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Ν
ΝΊΝ
95 - 67
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ΣΛΣ
Eurocup
PAOK
87 - 78
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ΜΠΌ
86 - 77
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ΦΡΑ
94 - 104
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Κ
ΚΑΝ
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Μ
ΜΠΟ
90 - 79
ΤΕΛ
Τ
ΤΡΈ
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Χ
ΧΆΠ
100 - 64
ΤΕΛ
R
RIG
Eurocup
N
NAP
105 - 101
ΤΕΛ
Τ
ΤΌΦ
Eurocup
M
MAX
90 - 79
ΤΕΛ
Β
ΒΕΝ
ΝΒΑ
ΝΙΟ
100 - 106
ΤΕΛ
ΦΙΛ
ΝΒΑ
ΣΑΝ
104 - 116
ΤΕΛ
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FIBA Europe Cup
ΠΡΟ
- - -
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B
BC
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Ρ
ΡΙΛ
- - -
ΤΕΛ
G
GEN
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Σ
ΣΠΌ
71 - 69
ΤΕΛ
ΚΟΛ
FIBA Europe Cup
E
ESE
118 - 96
ΤΕΛ
Γ
ΓΙΟ
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Κ
ΚΕΡ
65 - 78
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Γ
ΓΟΥ
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Α
ΑΕΚ
99 - 93
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T
TAR
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Ο
ΟΡΑ
92 - 84
ΤΕΛ
Β
ΒΕΦ
FIBA Europe Cup
Μ
ΜΠΆ
91 - 88
ΤΕΛ
L
LAN
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Κ
ΚΑΛ
88 - 84
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΑ
FIBA Europe Cup
K
KOR
112 - 71
ΤΕΛ
M
MAN
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Τ
ΤΡΕ
89 - 80
ΤΕΛ
Ο
ΟΠΆ
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Η
ΗΡΑ
85 - 86
ΤΕΛ
D
DZI
FIBA Europe Cup
Τ
ΤΡΊ
100 - 80
ΤΕΛ
Σ
ΣΠΛ
FIBA Europe Cup
Φ
ΦΡΊ
78 - 73
ΤΕΛ
N
NEF
FIBA Europe Cup
Λ
ΛΆΙ
76 - 80
ΤΕΛ
Μ
ΜΠΕ
FIBA Europe Cup
Σ
ΣΠΟ
98 - 83
ΤΕΛ
Π
ΠΡΙ
ΝΒΑ
ΟΡΛ
125 - 132
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ΑΤΛ
ΝΒΑ
ΟΥΑ
128 - 116
ΤΕΛ
ΜΙΛ
ΝΒΑ
ΤΟΡ
135 - 92
ΤΕΛ
ΣΙΚ
ΝΒΑ
ΜΠΡ
103 - 110
ΤΕΛ
ΣΑΡ
ΝΒΑ
ΜΙΑ
106 - 131
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ΜΙΝ
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123 - 103
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120 - 123
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ΧΙΟ
128 - 110
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NTA
ΝΒΑ
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124 - 83
ΤΕΛ
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ΛΕΙ
127 - 105
ΤΕΛ
ΓΚΟ
ΝΒΑ
ΛΟΣ
121 - 96
ΤΕΛ
ΣΑΚ
FIBA Europe Cup
K
KK
19:00
22 Οκτ
Β
ΒΙΈ
FIBA Europe Cup
Λ
ΛΕΒ
20:00
22 Οκτ
Σ
ΣΖΟ
UEFA Conference League
Κ
ΚΑΪ
0 - 0
LIVE
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UEFA Conference League
Τ
ΤΡΑ
19:45
22 Οκτ
Χ
ΧΑΡ
UEFA Conference League
Ι
ΙΜΠ
19:45
22 Οκτ
Μ
ΜΙΆ
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Π
ΠΆΦ
19:45
22 Οκτ
Ρ
ΡΊΓ
UEFA Conference League
Ί
ΊΝΤ
19:45
22 Οκτ
Ο
ΟΥΝ
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XET
19:45
22 Οκτ
Λ
ΛΟΥ
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Κ
ΚΆΟ
19:45
22 Οκτ
Μ
ΜΠΡ
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Γ
ΓΙΆ
19:45
22 Οκτ
ΜΠΡ
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Ε
ΕΡΥ
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22 Οκτ
Κ
ΚΟΠ
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Ν
ΝΟΡ
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22 Οκτ
Τ
ΤΣΣ
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Μ
ΜΠΆ
22:00
22 Οκτ
Κ
ΚΟΥ
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Ά
ΆΓΙ
22:00
22 Οκτ
ΑΤΑ
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Ά
ΆΑΡ
22:00
22 Οκτ
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22 Οκτ
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ΜΊΝ
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ΤΟΥ
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Χ
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ΜΠΡ
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ΓΆΝ
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ΛΊΝ
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ΤΒΈ
La Liga
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