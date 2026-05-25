Για όλα τα τελευταία νέα γύρω από το Final Four 2026 της EuroLeague, το πρόγραμμα των αγώνων, τις ομάδες που συμμετέχουν, τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, μπορείτε να δείτε την αναλυτική κάλυψη στο Sportdog.gr

Τελευταία νέα για το Final Four 2026

Το Final Four 2026 κεντρίζει το ενδιαφέρον των φίλων του μπάσκετ και η αγωνία στο παρκέ ανεβαίνει κατακόρυφα! Οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της σεζόν, ο Ολυμπιακός, η Φενέρμπαχτσέ, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο και μια θέση στην ιστορία.

Μέσα από τα tags των ομάδων που συμμετέχουν στο Final Four 2026, θα μπορείτε να διαβάσετε με συνεχή ροή άρθρων όλες τις τελευταίες εξελίξεις της διοργάνωσης. Ειδήσεις, δηλώσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις, τραυματισμοί, αφιερώματα και αποκλειστικό περιεχόμενο, προσφέροντας πλήρη κάλυψη για κάθε ομάδα που συμμετέχει στη μάχη του F4.

Ημερομηνίες & Έδρα Final Four 2026 Το FinalFour 2026 της EuroLeague θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου 2026 στην Αθήνα, με το ανανεωμένο TelekomCenterAthens να φιλοξενεί τη μεγαλύτερη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι ημιτελικοί θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 22 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 24 Μαΐου, εκεί όπου θα αναδειχθεί ο νέος πρωταθλητής Ευρώπης. Οι ώρες των μεγάλων μαχών είναι ήδη γνωστές: Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 – Ημιτελικοί Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσέ (18:00)

Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης (21:00) Κυριακή 24 Μαΐου 2026 Μεγάλος Τελικός (21:00) Final Four 2026 Εισιτήρια Η Euroleague ανακοίνωσε ότι όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το FinalFour 2026 στην Αθήνα, εξαντλήθηκαν. Η διάθεση των εισιτηρίων είχε τέσσερις φάσεις, που χωρίστηκαν στις 11 Φεβρουαρίου, 26 Φεβρουαρίου, 17 Μαρτίου και 20 Απριλίου. Όλα τα μαγικά χαρτάκια που διατέθηκαν στο κοινό έγιναν soldout. Με τη ζήτηση να υπερβαίνει σταθερά την προσφορά και στις τέσσερις φάσεις πώλησης, η διοργάνωση του 2026 αναμένεται να είναι ένα από τα πιο περιζήτητα FinalFour στην ιστορία της EuroLeague. Η EuroLeague έχει παραχωρήσει από 650 εισιτήρια σε κάθε ομάδα. FAQ – Final Four 2026 Πότε είναι το Final Four 2026; Το EuroLeagueFinalFour 2026 θα διεξαχθεί στις 22 και 24 Μαΐου του 2026. Πότε βγαίνουν τα εισιτήρια για το FinalFour 2026; Τα εισιτήρια έχουν κυκλοφορήσουν λίγους μήνες πριν τη διοργάνωση και έχουν εξαντληθεί. Πού θα γίνει το FinalFour 2026; Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο TelekomCenterAthens (ΟΑΚΑ), στην Αθήνα, το οποίο θα αποτελέσει το κέντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ για το συγκεκριμένο τριήμερο. Πού μπορώ να βρω νέα για το EuroLeagueFinalFour 2026; Όλες οι εξελίξεις, από τα εισιτήρια μέχρι τις ομάδες και το πρόγραμμα, καλύπτονται μέσα από τα tags των συμμετεχουσών ομάδων και τη συνεχή ροή ειδήσεων για το FinalFour 2026 στο sportdog.gr!

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