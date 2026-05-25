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Final Four 2026

Για όλα τα τελευταία νέα γύρω από το Final Four 2026 της EuroLeague, το πρόγραμμα των αγώνων, τις ομάδες που συμμετέχουν, τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, μπορείτε να δείτε την αναλυτική κάλυψη στο Sportdog.gr

Olympiakos BC Real Madrid BC Valencia Basket

Τελευταία νέα για το Final Four 2026

Το Final Four 2026 κεντρίζει το ενδιαφέρον των φίλων του μπάσκετ και η αγωνία στο παρκέ ανεβαίνει κατακόρυφα! Οι τέσσερις κορυφαίες ομάδες της σεζόν, ο Ολυμπιακός, η , η Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο και μια θέση στην ιστορία.

Μέσα από τα tags των ομάδων που συμμετέχουν στο Final Four 2026, θα μπορείτε να διαβάσετε με συνεχή ροή άρθρων όλες τις τελευταίες εξελίξεις της διοργάνωσης. Ειδήσεις, δηλώσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις, τραυματισμοί, αφιερώματα και αποκλειστικό περιεχόμενο, προσφέροντας πλήρη κάλυψη για κάθε ομάδα που συμμετέχει στη μάχη του F4.

Έβανς: «Είχα τόσο άγχος στο 4o δεκάλεπτο» - Τι είπε για τους τραυματισμούς
Euroleague | 25/05 - 13:22

Έβανς: «Είχα τόσο άγχος στο 4o δεκάλεπτο» - Τι είπε για τους τραυματισμούς

Η παρακάμερα του θριάμβου: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στον τελικό (Vid)
Euroleague | 25/05 - 09:27

Η παρακάμερα του θριάμβου: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στον τελικό (Vid)

Ο θρίαμβος Ολυμπιακού και το συγκλονιστικό φινάλε με υπογραφή Φουρνιέ (Hls)
Euroleague | 25/05 - 00:29

Ο θρίαμβος Ολυμπιακού και το συγκλονιστικό φινάλε με υπογραφή Φουρνιέ (Hls)

Τα δραματικά τελευταία λεπτά και το παραλίγο... έμφραγμα για Ολυμπιακό (VD)
Euroleague | 24/05 - 23:57

Τα δραματικά τελευταία λεπτά και το παραλίγο... έμφραγμα για Ολυμπιακό (VD)

Τρομερές στιγμές: Οι Αγγελόπουλοι πέταξαν τον Μπαρτζώκα στον αέρα! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 24/05 - 23:41

Τρομερές στιγμές: Οι Αγγελόπουλοι πέταξαν τον Μπαρτζώκα στον αέρα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η λήξη του τελικού: Έξαλλοι πανηγυρισμοί Αγγελόπουλων και Μπαρτζώκα (Vid)
Euroleague | 24/05 - 23:33

Η λήξη του τελικού: Έξαλλοι πανηγυρισμοί Αγγελόπουλων και Μπαρτζώκα (Vid)

Χαμός στο ΟΑΚΑ - Ξέσπασμα Μπαρτζώκα στο φινάλε! (ΒΙΝΤΕΟ)
Eurobasket | 24/05 - 23:17

Χαμός στο ΟΑΚΑ - Ξέσπασμα Μπαρτζώκα στο φινάλε! (ΒΙΝΤΕΟ)

Χαμός με τον Καμπάσο στον τελικό - Παραλίγο... ξύλο με ΜακΚίσικ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 24/05 - 22:27

Χαμός με τον Καμπάσο στον τελικό - Παραλίγο... ξύλο με ΜακΚίσικ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Εντυπωσιακή τάπα Ντόρσεϊ στον Ντεκ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 24/05 - 21:40

Εντυπωσιακή τάπα Ντόρσεϊ στον Ντεκ! (ΒΙΝΤΕΟ)

Πληγώνει τον Ολυμπιακό ο Λάιλς - Καυτό ξεκίνημα στον τελικό (vid)
Euroleague | 24/05 - 21:31

Πληγώνει τον Ολυμπιακό ο Λάιλς - Καυτό ξεκίνημα στον τελικό (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πανηγύρισε τρίποντο του Γουόκαπ! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 24/05 - 21:30

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πανηγύρισε τρίποντο του Γουόκαπ! (ΒΙΝΤΕΟ)

EuroLeague: Υποψήφιο το Μιλάνο για το Final Four του 2030
Euroleague | 09/09 - 12:00

EuroLeague: Υποψήφιο το Μιλάνο για το Final Four του 2030

Τελευταία φορά που φιλοξένησε τ...

Μεγάλη αλλαγή για την έδρα του Final Four! - Για δύο χρόνια (BINTΕΟ)
Euroleague | 15/06 - 18:44

Μεγάλη αλλαγή για την έδρα του Final Four! - Για δύο χρόνια (BINTΕΟ)

Tι προκύπτει εν όψει της νέας σεζόν σ...

ΟΑΚΑ: Τι κατέγραψαν οι σεισμογράφοι για Metallica, Iron Maiden, Final Four
Ελλάδα | 03/06 - 17:33

ΟΑΚΑ: Τι κατέγραψαν οι σεισμογράφοι για Metallica, Iron Maiden, Final Four

Ποιοι δόνησαν περισσότερο το Ολυμπιακό Στάδιο και π...

"Σαν να υπήρχε συνεργασία για να δοθεί το τρόπαιο στον Ολυμπιακό"! (Vid)
Euroleague | VIDEO 31/05 - 14:31

"Σαν να υπήρχε συνεργασία για να δοθεί το τρόπαιο στον Ολυμπιακό"! (Vid)

Δήλωση-"βόμβα" από τον οικονομικό διευθυντή της Φενέρμπαχτσε γ...

Πικάρισμα ΑΕΚτσήδων σε Ολυμπιακό με… MVP Ράντοβιτς!
Euroleague | 30/05 - 19:04

Πικάρισμα ΑΕΚτσήδων σε Ολυμπιακό με… MVP Ράντοβιτς!

Το πανό των οπαδών της Ένωσης για τον διαιτητή τ...

Αναδημοσίευσε... Σκαριόλο ο Γιαννακόπουλος: "Βάλτε πρόστιμα σε όλους μας"!
Euroleague | VIDEO 28/05 - 11:04

Αναδημοσίευσε... Σκαριόλο ο Γιαννακόπουλος: "Βάλτε πρόστιμα σε όλους μας"!

Σε ακόμη μία ανάρτηση προχώρησε ο ισχυρός άνδρας της Κ...

DPG: "Θέμα που στην Ελλάδα δεν το βρίσκεις ούτε στα νέα της γαρδένιας"
Euroleague | VIDEO 28/05 - 10:48

DPG: "Θέμα που στην Ελλάδα δεν το βρίσκεις ούτε στα νέα της γαρδένιας"

Νέο "χτύπημα" από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σ...

“Βράζουν” ακόμα οι οπαδοί της Ρεάλ - “Εuroleague Mafia” (Vid)
Euroleague | 27/05 - 23:37

“Βράζουν” ακόμα οι οπαδοί της Ρεάλ - “Εuroleague Mafia” (Vid)

Eκδήλωσαν και πάλι τα παράπονά τους για τη διαιτησία τ...

Απόφαση με νόημα από τον Παναθηναϊκό μετά το "μπάχαλο" στο Final Four
Euroleague | VIDEO 27/05 - 21:11

Απόφαση με νόημα από τον Παναθηναϊκό μετά το "μπάχαλο" στο Final Four

Οι Πράσινοι προχώρησαν σε μία κίνηση με ιδιαίτερη σημασία, έ...

Νέα επίθεση Κουτλουάι - "Μόνη προτεραιότητα να το πάρει ο Ολυμπιακός"!
Euroleague | 27/05 - 20:22

Νέα επίθεση Κουτλουάι - "Μόνη προτεραιότητα να το πάρει ο Ολυμπιακός"!

Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι εκτόξευσε νέα "πυρά" για το Final Four τ...

"Τώρα ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί όσους δεν πίστευαν πως υπάρχει Mafia"
Euroleague | 27/05 - 16:42

"Τώρα ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί όσους δεν πίστευαν πως υπάρχει Mafia"

Οι φωνές τόσων χρόνων, οι επισημάνσεις, οι ανακοινώσεις, ο...

Οι Αγγελόπουλοι έβαλαν την κούπα σε τραπεζάκι για να "πικάρουν" τον DPG!
Euroleague | 27/05 - 14:24

Οι Αγγελόπουλοι έβαλαν την κούπα σε τραπεζάκι για να "πικάρουν" τον DPG!

Διάθεση... πικαρίσματος από τους ιδιοκτήτες τ...

"Καμπάνα" της Euroleague στον Ολυμπιακό - Γιατί τιμώρησε τον Μπαντιό
Euroleague | VIDEO 27/05 - 14:22

"Καμπάνα" της Euroleague στον Ολυμπιακό - Γιατί τιμώρησε τον Μπαντιό

"Έσκασαν" τιμωρίες από την Euroleague. Η ποινή στους Ερυθρόλευκους κ...

"Ήταν 82-80 και ο Ολυμπιακός βάζει μέσα τον... Ράντοβιτς"! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 27/05 - 12:37

"Ήταν 82-80 και ο Ολυμπιακός βάζει μέσα τον... Ράντοβιτς"! (ΒΙΝΤΕΟ)

Podcast στη Σερβία εξαπολύει... κεραυνούς για τον τελικό τ...

"Αν μπορούσαν θα έμπαιναν στο παρκέ να σφυρίξουν οι Αγγελόπουλοι"! (ΦΩΤΟ)
Euroleague | VIDEO 27/05 - 10:08

"Αν μπορούσαν θα έμπαιναν στο παρκέ να σφυρίξουν οι Αγγελόπουλοι"! (ΦΩΤΟ)

Νέα "καυστικά" σχόλια από την Ισπανία για τον τελικό τ...

Έξαλλοι στη Φενέρ: "Καρφιά" για το Final Four - "Απαιτούμε εξηγήσεις"
Euroleague | VIDEO 26/05 - 22:55

Έξαλλοι στη Φενέρ: "Καρφιά" για το Final Four - "Απαιτούμε εξηγήσεις"

Η τουρκική ομάδα επιτίθεται στους διοργανωτές του Fi...

“Λάβρος” ο Μονέκε - “Κρίμα για τη Ρεάλ αυτή η διαιτησία” (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 26/05 - 18:43

“Λάβρος” ο Μονέκε - “Κρίμα για τη Ρεάλ αυτή η διαιτησία” (ΒΙΝΤΕΟ)

Όσα είπε ο φόργουορντ του Ερυθρού Αστέρα για τα σφυρίγματα σ...

Σφοδρή επίθεση από Φενέρ για τη διαιτησία στο F4: «Δεν αρκεί μια συγγνώμη»
Euroleague | VIDEO 26/05 - 16:25

Σφοδρή επίθεση από Φενέρ για τη διαιτησία στο F4: «Δεν αρκεί μια συγγνώμη»

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο υποψήφιος π...

"Ο Ολυμπιακός σηκώνει μια στιγματισμένη Euroleague"!
Euroleague | VIDEO 26/05 - 14:50

"Ο Ολυμπιακός σηκώνει μια στιγματισμένη Euroleague"!

Ο υποδιευθυντής της "AS"... ξεσπαθώνει για όσα συνέβησαν σ...

Ξέσπασμα οπαδών Ρεάλ: "Δεν χάσαμε αυτή τη Euroleague, μας την έκλεψαν"!
Euroleague | VIDEO 26/05 - 14:40

Ξέσπασμα οπαδών Ρεάλ: "Δεν χάσαμε αυτή τη Euroleague, μας την έκλεψαν"!

Δριμεία επίθεση κατά της διαιτησίας και της διοργανώτριας α...

Euroleague: Οι τρεις πόλεις που θέλουν το Final Four του 2027
Euroleague | 26/05 - 10:54

Euroleague: Οι τρεις πόλεις που θέλουν το Final Four του 2027

Παρότι υπάρχει συμφωνία να γίνει η διοργάνωση στο Ντουμπάι, η...