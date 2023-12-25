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Γκονζάλο Ινάσιο

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Ο Κλοπ βρήκε τον δικό του... Ρούμπεν Ντίας για τη Λίβερπουλ - Αυτός είναι ο εκλεκτός για την άμυνα!
Premier League | 25/12/2023 - 23:56

Ο Κλοπ βρήκε τον δικό του... Ρούμπεν Ντίας για τη Λίβερπουλ - Αυτός είναι ο εκλεκτός για την άμυνα!

Οι κόκκινοι είναι αποφασισμένοι να ενισχυθούν στο κ...