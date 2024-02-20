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Εμιρχάν Ντελιμπάς

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Απίστευτο! Γνωστή ομάδα έδιωξε παίκτη γιατί είχε προφίλ σε σάιτ γνωριμιών (ΦΩΤΟ)
Ποδόσφαιρο | 20/02/2024 - 11:02

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Τρομερό σκηνικό σε γνωστό σύλλογο μιας και όπως έγινε γ...