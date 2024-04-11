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Ερμάν Μπούργκος

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Από το ρατσιστικό ντελίριο του Μπούργκος, στον ναζιστικό χαιρετισμό οπαδών της Μπαρτσελόνα…
Champions League | 11/04/2024 - 23:03

Από το ρατσιστικό ντελίριο του Μπούργκος, στον ναζιστικό χαιρετισμό οπαδών της Μπαρτσελόνα…

Ένα μάτσο αμόρφωτων και αγράμματων ανθρώπων κινδυνεύει ν...