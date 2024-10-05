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Καισαριανή

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Καισαριανή: Ασθενοφόρο εξετράπη της πορείας του - Έπεσε σε χαντάκι
Ελλάδα | 05/10/2024 - 21:18

Καισαριανή: Ασθενοφόρο εξετράπη της πορείας του - Έπεσε σε χαντάκι

Oι τραυματίες μεταφέρθηκαν σ...