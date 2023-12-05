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Ντιέγκο Μαρτίνει

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Στην έξοδο και δύο παίκτες μαζί με Μαρτίνεθ - Η μεγαλύτερη αδικία στην άμυνα - Ανατροπή με Ελ Αραμπί!
Super League | 05/12/2023 - 10:00

Στην έξοδο και δύο παίκτες μαζί με Μαρτίνεθ - Η μεγαλύτερη αδικία στην άμυνα - Ανατροπή με Ελ Αραμπί!

Η αλλαγή προπονητή θα φέρει κι άλλες αποχωρήσεις στο Λ...