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Ντόρα Κουτροκόη

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Απίστευτο σκηνικό on air: "Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει έναν Ντραγκόφσκι" - Απορία Κουτροκόη: "Ποιος είναι; Δεν τον ξέρω" (Vid)
Media | 22/02/2024 - 13:26

Απίστευτο σκηνικό on air: "Ο ΣΥΡΙΖΑ ψάχνει έναν Ντραγκόφσκι" - Απορία Κουτροκόη: "Ποιος είναι; Δεν τον ξέρω" (Vid)

Ο δημοσιογράφος, Σ. Κοτρώτσος, προχώρησε σε μια παρομοίωση τ...