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Ρικάρντο Σότιλ

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Το παραδέχθηκαν! Γνωστός ποδοσφαιριστής ζευγάρι με διάσημη Influencer - Σκοράρει και εκτός γηπέδου (ΦΩΤΟ)
Showbiz | 06/03/2024 - 09:40

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Ως επιθετικός ξέρει να σκοράρει και αυτή τη φορά πέτυχε έ...