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Ρούμπενς Μπαρικέλο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Ρούμπενς Μπαρικέλο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Σκύλος πασίγνωστου αθλητή έφαγε 11 τσιγάρα και πέθανε!
Αυτοκίνητο | 02/03/2024 - 13:36

Σκύλος πασίγνωστου αθλητή έφαγε 11 τσιγάρα και πέθανε!

Έσκισε το στομάχι του και έπαθε α...