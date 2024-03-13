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Τζες Λίνγκαρντ

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Μερακλής Λίνγκαρντ: Πήρε μεταγραφή στην Ασία και έστειλε μήνυμα στην «Κορεάτισσα Καρντάσιαν» (ΦΩΤΟ)
Ποδόσφαιρο | 13/03/2024 - 16:36

Μερακλής Λίνγκαρντ: Πήρε μεταγραφή στην Ασία και έστειλε μήνυμα στην «Κορεάτισσα Καρντάσιαν» (ΦΩΤΟ)

Viral μήνυμα από τον πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κ...