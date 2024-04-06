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Φαίη Φραγκαλιώτη

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Ελληνίδα κουκλάρα θέτει προτεραιότητες: "Πρώτα είμαι ΠΑΟΚ, μετά ηθοποιός και μετά χορεύτρια" (Vid)
Media | 06/04/2024 - 22:00

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Πρωταγωνίστρια στην επιτυχημένη σειρά της ΕΡΤ, "Κάνε ό...