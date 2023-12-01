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Χανς Χάτεμπουρ

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Πήγε για κόλπο... γκρόσο ο ΠΑΟΚ - Στο στόχαστρο παίκτης γνωστής ομάδας της Serie A - Γεμάτες χρονιές
Super League | 01/12/2023 - 21:05

Πήγε για κόλπο... γκρόσο ο ΠΑΟΚ - Στο στόχαστρο παίκτης γνωστής ομάδας της Serie A - Γεμάτες χρονιές

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε αναζήτηση δεξιού μπακ για τ...