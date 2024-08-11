Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδας ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός Λαμία Πανσερραϊκός Καλλιθέα Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Χούλιαν Αραούχο

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Χούλιαν Αραούχο. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

Οριστικό! Αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα και συνεχίζει σε ομάδα έκπληξη της PL
Premier League | 11/08/2024 - 13:54

Οριστικό! Αποχωρεί από τη Μπαρτσελόνα και συνεχίζει σε ομάδα έκπληξη της PL

Νέα δεδομένα για την καριέρα ποδοσφαιριστή που αγωνιζόταν τ...