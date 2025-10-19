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ACB

ACB

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα ACB. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Γύρισε στο 2011 η Ρεάλ - Δύσκολα τα πράγματα για Σκαριόλο!
Euroleague | 10/06 - 12:16

Γύρισε στο 2011 η Ρεάλ - Δύσκολα τα πράγματα για Σκαριόλο!

Η χρονιά χωρίς τρόπαιο της Ρεάλ Μαδρίτης! 0 στους 4 ...

"Βαρύ" το κλίμα για Σκαριόλο - Η "AS" θέτει θέμα για το μέλλον του! (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 07/06 - 11:54

"Βαρύ" το κλίμα για Σκαριόλο - Η "AS" θέτει θέμα για το μέλλον του! (ΦΩΤΟ)

Ο Ιταλός τεχνικός της Ρεάλ δείχνει να μην έχει σίγουρη θ...

Kάζο για τη Ρεάλ - Ούτε ημιτελικά στην ACB!
Euroleague | 06/06 - 22:52

Kάζο για τη Ρεάλ - Ούτε ημιτελικά στην ACB!

Η Τενερίφη απέκλεισε τη “βασίλισσα” με 100άρα μέσα σ...

Κανονικά πριν τον ΠΑΟ η Βαλένθια - Με τρεις μικρούς στην αποστολή της!
Euroleague | VIDEO 10/05 - 12:17

Κανονικά πριν τον ΠΑΟ η Βαλένθια - Με τρεις μικρούς στην αποστολή της!

Τελικά, δεν... γλίτωσε την αναμέτρηση με την Μπασκόνια η...

Ιστορικός Χεζόνια: "40+11+6, πρώτη φορά - 5ο PIR, τα άλλα ο Σαμπόνις"! (Vd)
Euroleague | 04/05 - 12:25

Ιστορικός Χεζόνια: "40+11+6, πρώτη φορά - 5ο PIR, τα άλλα ο Σαμπόνις"! (Vd)

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς αποθέωσε τον Μάριο Χεζόνια για τ...

Βαλένθια: Δεν έπαιξαν Μοντέρο-Πραντίγια στην ACB εν όψει ΠΑΟ - Ο λόγος
Euroleague | VIDEO 03/05 - 15:51

Βαλένθια: Δεν έπαιξαν Μοντέρο-Πραντίγια στην ACB εν όψει ΠΑΟ - Ο λόγος

Οι δύο άσοι των "νυχτερίδων" δεν συμμετείχαν στο παιχνίδι γ...

"Αντιγράψαμε το πλάνο Άταμαν για Μοντέρο, αλλά δεν…"
Euroleague | 13/04 - 10:33

"Αντιγράψαμε το πλάνο Άταμαν για Μοντέρο, αλλά δεν…"

Τι είπε ο τεχνικός της Μάλαγα, Ίμπον Ναβάρο, μετά την ή...

Έγινε η έκπληξη με Τζαμπάρι Πάρκερ - Εκεί συνεχίζει το μπάσκετ! (ΦΩΤΟ)
Euroleague | VIDEO 26/02 - 11:09

Έγινε η έκπληξη με Τζαμπάρι Πάρκερ - Εκεί συνεχίζει το μπάσκετ! (ΦΩΤΟ)

Αποχωρεί από την Παρτιζάν για προορισμό... έ...

"Τρελό" buzzer ισοφάρισης από την μία άκρη του γηπέδου στην άλλη! (ΒΙΝΤΕΟ)
Μπάσκετ | 19/10/2025 - 09:46

"Τρελό" buzzer ισοφάρισης από την μία άκρη του γηπέδου στην άλλη! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα ασύλληπτο καλάθι που έστειλε το μ...

Ο Μάικ Τζέιμς θέλει να πάρει μεταγραφή!
Euroleague | VIDEO 08/07/2025 - 18:08

Ο Μάικ Τζέιμς θέλει να πάρει μεταγραφή!

Ο Μάικ Τζέιμς, στη λίστα των παικτών που έχουν εκφράσει τ...

Ακόμη δύο παίκτες έφυγαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης!
Euroleague | 03/07/2025 - 08:14

Ακόμη δύο παίκτες έφυγαν από τη Ρεάλ Μαδρίτης!

Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τ...

Δηλώσεις σοκ από Χεζόνια: "Ντροπή όλο τον χρόνο - Με αυτή τη φανέλα..."
Euroleague | VIDEO 27/06/2025 - 04:23

Δηλώσεις σοκ από Χεζόνια: "Ντροπή όλο τον χρόνο - Με αυτή τη φανέλα..."

Τάσεις αυτοκριτικής έδειξε ο Κροάτης άσος της Ρεάλ Μ...

Τρομερές εξελίξεις με Λάσο - Έρχεται το... διαζύγιο, ο αντικαταστάτης του!
Euroleague | 19/06/2025 - 22:21

Τρομερές εξελίξεις με Λάσο - Έρχεται το... διαζύγιο, ο αντικαταστάτης του!

Ο Πάμπλο Λάσο δεν έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει μετά τ...

Άτυχος για ακόμα μια φορά ο Ντεκ - Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν!
Euroleague | 03/06/2025 - 22:23

Άτυχος για ακόμα μια φορά ο Ντεκ - Χάνει το υπόλοιπο της σεζόν!

Ο Αργεντίνος φόργουορντ θα μείνει για ακόμα μια φορά π...

Η στιγμή του τραυματισμού του Ντεκ - Φόβοι στη Ρεάλ (ΒΙΝΤΕΟ)
Μπάσκετ | 30/12/2024 - 12:44

Η στιγμή του τραυματισμού του Ντεκ - Φόβοι στη Ρεάλ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Αργεντινός φόργουορντ αναμένεται να μείνει κ...

Το τρομερό δίλεπτο στο Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα (ΒΙΝΤΕΟ)
Μπάσκετ | 30/12/2024 - 11:03

Το τρομερό δίλεπτο στο Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα (ΒΙΝΤΕΟ)

Δραματικό το φινάλε στο ισπανικό cl...

Η χειρότερη Μπασκόνια εδώ και 42 χρόνια (BINTEO)
Euroleague | VIDEO 03/12/2024 - 04:14

Η χειρότερη Μπασκόνια εδώ και 42 χρόνια (BINTEO)

Ένα παιχνίδι μακριά από τις θέσεις του υποβιβασμού κ...

Μέχρι και ο Πάντερ χάνει λέι απ (ΒΙΝΤΕΟ)
Μπάσκετ | 21/10/2024 - 10:45

Μέχρι και ο Πάντερ χάνει λέι απ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα αστόχησε στην πιο κρίσιμη ε...

Ανατροπή διά στόματος Χεζόνια: "Είναι ψέμα, δεν έχω συμφωνήσει με Ρεάλ"!
Euroleague | VIDEO 10/06/2024 - 11:59

Ανατροπή διά στόματος Χεζόνια: "Είναι ψέμα, δεν έχω συμφωνήσει με Ρεάλ"!

Μια νέα δήλωση του Κροάτη άσου αλλάζει τα δ...

Η απολαυστική buzzer beater ''βόμβα'' του Γιουλ από το κέντρο του παρκέ!
Μπάσκετ | 02/06/2024 - 03:20

Η απολαυστική buzzer beater ''βόμβα'' του Γιουλ από το κέντρο του παρκέ!

Δεν χορταίνεται το αδιανόητο τρίποντο του Ισπανού σ...

Ο Στεφ Κάρι της Ισπανίας και το ρεκόρ του Όσκαρ Σμιντ (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | VIDEO 12/03/2024 - 14:13

Ο Στεφ Κάρι της Ισπανίας και το ρεκόρ του Όσκαρ Σμιντ (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Μάρκους Χάουαρντ της Μπασκόνια θυμίζει λίγο τον Στεφ Κ...