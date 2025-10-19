Η χρονιά χωρίς τρόπαιο της Ρεάλ Μαδρίτης! 0 στους 4 ...
Ο Ιταλός τεχνικός της Ρεάλ δείχνει να μην έχει σίγουρη θ...
Η Τενερίφη απέκλεισε τη “βασίλισσα” με 100άρα μέσα σ...
Τελικά, δεν... γλίτωσε την αναμέτρηση με την Μπασκόνια η...
Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς αποθέωσε τον Μάριο Χεζόνια για τ...
Οι δύο άσοι των "νυχτερίδων" δεν συμμετείχαν στο παιχνίδι γ...
Τι είπε ο τεχνικός της Μάλαγα, Ίμπον Ναβάρο, μετά την ή...
Αποχωρεί από την Παρτιζάν για προορισμό... έ...
Ένα ασύλληπτο καλάθι που έστειλε το μ...
Ο Μάικ Τζέιμς, στη λίστα των παικτών που έχουν εκφράσει τ...
Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας τ...
Τάσεις αυτοκριτικής έδειξε ο Κροάτης άσος της Ρεάλ Μ...
Ο Πάμπλο Λάσο δεν έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει μετά τ...
Ο Αργεντίνος φόργουορντ θα μείνει για ακόμα μια φορά π...
Ο Αργεντινός φόργουορντ αναμένεται να μείνει κ...
Δραματικό το φινάλε στο ισπανικό cl...
Ένα παιχνίδι μακριά από τις θέσεις του υποβιβασμού κ...
Ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα αστόχησε στην πιο κρίσιμη ε...
Μια νέα δήλωση του Κροάτη άσου αλλάζει τα δ...
Δεν χορταίνεται το αδιανόητο τρίποντο του Ισπανού σ...
Ο Μάρκους Χάουαρντ της Μπασκόνια θυμίζει λίγο τον Στεφ Κ...