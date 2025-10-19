Euroleague | 13/04 - 10:33

"Αντιγράψαμε το πλάνο Άταμαν για Μοντέρο, αλλά δεν…"

Τι είπε ο τεχνικός της Μάλαγα, Ίμπον Ναβάρο, μετά την ή...