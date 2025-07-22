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ATM

ATM

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα ATM. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Χρεώσεις ATM: Τα οφέλη για τους πολίτες από τις μειώσεις
Οικονομία | 22/07/2025 - 10:14

Χρεώσεις ATM: Τα οφέλη για τους πολίτες από τις μειώσεις

Οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας, Κ...

Τι σημαίνει ATM και ποια είναι η σωστή προφορά των τριών γραμμάτων;
Περίεργα | 07/07/2025 - 18:50

Τι σημαίνει ATM και ποια είναι η σωστή προφορά των τριών γραμμάτων;

Όλοι έχουμε κάτσει μπροστά από το ΑΤΜ μιας τράπεζα γ...

Aν δείτε αυτή τη λεπτομέρεια κοντά στο ATM, μην κάνετε ανάληψη χρημάτων
Ελλάδα | 31/05/2025 - 21:46

Aν δείτε αυτή τη λεπτομέρεια κοντά στο ATM, μην κάνετε ανάληψη χρημάτων

Όταν πηγαίνετε στο ΑΤΜ είναι πάντα καλό ν...

Τεράστια αλλαγή στα ATM: Έτσι θα σηκώνουμε πλέον χρήματα!
Οικονομία | 14/05/2025 - 13:50

Τεράστια αλλαγή στα ATM: Έτσι θα σηκώνουμε πλέον χρήματα!

Αλλάζει ο τρόπος που ο κάτοχος τραπεζικού λογαριασμού θ...

Εάν ο κωδικός PIN της κάρτας σας είναι σε αυτή τη λίστα αλλάξτε το άμεσα!
Ελλάδα | 05/04/2025 - 11:38

Εάν ο κωδικός PIN της κάρτας σας είναι σε αυτή τη λίστα αλλάξτε το άμεσα!

Οι απατεώνες διπλασιάζουν την εφευρετικότητά τους γ...

Μεγάλη παγίδα: Έτσι κλέβουν τα PIN από τις κάρτες μας στα ATM - Βίντεο σοκ
Ελλάδα | 01/08/2024 - 23:20

Μεγάλη παγίδα: Έτσι κλέβουν τα PIN από τις κάρτες μας στα ATM - Βίντεο σοκ

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Απάτη! Η μέθοδος του "ενδιάμεσου" που αδειάζει τραπεζικούς λογαριασμούς
Ελλάδα | 10/07/2024 - 13:24

Απάτη! Η μέθοδος του "ενδιάμεσου" που αδειάζει τραπεζικούς λογαριασμούς

Ένας 40χρονος επιχειρηματίας στη Λάρισα έχασε π...

Αν δείτε αυτό στο ATM φύγετε μακριά: Σας "αδειάζουν" τους λογαριασμούς!
Ελλάδα | 28/06/2024 - 07:56

Αν δείτε αυτό στο ATM φύγετε μακριά: Σας "αδειάζουν" τους λογαριασμούς!

Τεράστια προσοχή γιατί θα χάσετε ΟΛΑ σας τα χ...

Μεγάλη προσοχή! Τα 4 λάθη που θα πληρώσεις ακριβά - Έτσι την "πατάνε" πολλοί στα ΑΤΜ
Life | 13/04/2023 - 11:00

Μεγάλη προσοχή! Τα 4 λάθη που θα πληρώσεις ακριβά - Έτσι την "πατάνε" πολλοί στα ΑΤΜ

Αν ο τραπεζικός σου λογαριασμός βρίσκεται σε καλή κατάσταση, τ...

Τρία σημάδια ότι ένα ΑΤΜ έχει παραβιαστεί - Έτσι σας κλέβουν! (ΦΩΤΟ)
Life | 09/01/2023 - 10:42

Τρία σημάδια ότι ένα ΑΤΜ έχει παραβιαστεί - Έτσι σας κλέβουν! (ΦΩΤΟ)

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Χαμός στα ΑΤΜ: Αν έχετε αυτό το PIN αλλάξτε το αμέσως - Το ξεκλειδώνουν πανεύκολα!
Life | 08/12/2022 - 21:45

Χαμός στα ΑΤΜ: Αν έχετε αυτό το PIN αλλάξτε το αμέσως - Το ξεκλειδώνουν πανεύκολα!

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Τεράστια απάτη στα ΑΤΜ: Το λάθος με το PIN που απαγορεύεται να κάνετε!
Life | 21/11/2022 - 14:52

Τεράστια απάτη στα ΑΤΜ: Το λάθος με το PIN που απαγορεύεται να κάνετε!

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Η άγνωστη απάτη στα ATM: Αυτό είναι το νέο κόλπο για να σας ξαφρίζουν... στο λεπτό
Life | 12/11/2022 - 18:23

Η άγνωστη απάτη στα ATM: Αυτό είναι το νέο κόλπο για να σας ξαφρίζουν... στο λεπτό

Όλοι μας έχουμε ακούσει για κλοπή πιστωτικών καρτών, κ...

"Ταράκουλο" στα ΑΤΜ: Τι θα συμβεί αν αλλάξετε PIN στην κάρτα σας; Μην το κάνετε ποτέ!
Life | 10/11/2022 - 23:59

"Ταράκουλο" στα ΑΤΜ: Τι θα συμβεί αν αλλάξετε PIN στην κάρτα σας; Μην το κάνετε ποτέ!

Για ποιο λόγο θα πρέπει πλέον να σκεφτείτε σοβαρά ώστε ν...

Το μοναδικό κόλπο για να βγάλετε λεφτά από το ΑΤΜ χωρίς κάρτα και PIN!
Τεχνολογία | 17/10/2022 - 15:57

Το μοναδικό κόλπο για να βγάλετε λεφτά από το ΑΤΜ χωρίς κάρτα και PIN!

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Σάλος με μεγάλη απάτη σε ATM - Αν δείτε αυτό στο πληκτρολόγιο μη βγάλετε χρήματα!
Ελλάδα | 04/10/2022 - 22:21

Σάλος με μεγάλη απάτη σε ATM - Αν δείτε αυτό στο πληκτρολόγιο μη βγάλετε χρήματα!

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Προσοχή: Όταν δείτε αυτό το σημάδι στο ΑΤΜ τραβήξτε την κάρτα σας αμέσως - "Ρουφάνε" χρήματα!
Life | 11/08/2022 - 22:38

Προσοχή: Όταν δείτε αυτό το σημάδι στο ΑΤΜ τραβήξτε την κάρτα σας αμέσως - "Ρουφάνε" χρήματα!

Τους καινούριους τρόπους που έχουν εφεύρει απατεώνες γ...

Το "ριφιφί" των ΑΤΜ: Πώς το θύμα πληκτρολόγησε 600 ευρώ και αντί να τα πάρει, τα έχασε!
Life | 05/08/2022 - 18:54

Το "ριφιφί" των ΑΤΜ: Πώς το θύμα πληκτρολόγησε 600 ευρώ και αντί να τα πάρει, τα έχασε!

Άλλος ένας ιδιοκτήτης καταστήματος εστίασης, αυτή τη...

Μεγάλη "μαγκιά" από τράπεζες στα ΑΤΜ με τα βαμμένα χαρτονομίσματα – Βάζουν τέλος στους απατεώνες!
Life | 07/06/2022 - 19:51

Μεγάλη "μαγκιά" από τράπεζες στα ΑΤΜ με τα βαμμένα χαρτονομίσματα – Βάζουν τέλος στους απατεώνες!

Το "λίφτινγκ" των ΑΤΜ, πέρα από αλλαγές στην εμφάνιση (t...

Απάτη στα ATM: Κλέβουν λεφτά χωρίς να αγγίξουν καν την κάρτα - Πώς να μην την πατήσετε
Life | 02/06/2022 - 21:08

Απάτη στα ATM: Κλέβουν λεφτά χωρίς να αγγίξουν καν την κάρτα - Πώς να μην την πατήσετε

Συνεχίζονται οι χρηματικές απάτες με αμείωτο ρυθμό τ...

Όταν δείτε αυτό το σημάδι στο ΑΤΜ τραβήξτε την κάρτα σας αμέσως - "Ρουφάνε" χρήματα! (ΦΩΤΟ)
Life | 30/05/2022 - 12:11

Όταν δείτε αυτό το σημάδι στο ΑΤΜ τραβήξτε την κάρτα σας αμέσως - "Ρουφάνε" χρήματα! (ΦΩΤΟ)

Τους καινούριους τρόπους που έχουν εφεύρει απατεώνες γ...