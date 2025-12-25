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Alpha

Alpha

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Alpha. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Επιδότηση-μαμούθ για το "Σόι σου": Τόσα εκατ. ευρώ θα εισπράξει ο ALPHA!
Media | 30/08 - 13:06

Επιδότηση-μαμούθ για το "Σόι σου": Τόσα εκατ. ευρώ θα εισπράξει ο ALPHA!

To "Σόι σου" επιστρέφει με ισχυρή χρηματοδοτική βάση κ...

Σκάει η μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού με τον Δήμο Βερύκιο!
Media | 25/07 - 09:00

Σκάει η μεταγραφική βόμβα του καλοκαιριού με τον Δήμο Βερύκιο!

Ο Δήμος Βερύκιος έχει στα χέρια του μία τρομερή πρόταση γ...

Ουγγαρία - Ελλάδα: Τι ώρα είναι το φιλικό σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει
UEFA Nations League | 31/03 - 11:12

Ουγγαρία - Ελλάδα: Τι ώρα είναι το φιλικό σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την αντίστοιχη της Ο...

Η Εθνική επιστρέφει στον Alpha | Απόψε στις 21:00
Media | 27/03 - 13:49

Η Εθνική επιστρέφει στον Alpha | Απόψε στις 21:00

Η Εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου δίνει ξανά ραντεβού μ...

Άγιος Έρωτας: Το φιλί μεταξύ γυναικών που καθήλωσε τους τηλεθεατές (ΒΙΝΤΕΟ)
Media | 25/12/2025 - 18:36

Άγιος Έρωτας: Το φιλί μεταξύ γυναικών που καθήλωσε τους τηλεθεατές (ΒΙΝΤΕΟ)

Στο βίντεο αποτυπώνονται τόσο οι σκηνές αλλά κυρίως ο...

Ελλάδα - Σκωτία: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα
Mundial | 15/11/2025 - 10:08

Ελλάδα - Σκωτία: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης», σ...

Alpha: Ο «Γιατρός» επιστρέφει με τον τελευταίο κύκλο – Πότε κάνει πρεμιέρα
Media | 22/10/2025 - 21:05

Alpha: Ο «Γιατρός» επιστρέφει με τον τελευταίο κύκλο – Πότε κάνει πρεμιέρα

Στην τελευταία σεζόν του «Γιατρού» οι μνήμες επιστρέφουν κ...

Ο ALPHA πυροδοτεί τη βόμβα της φετινής χρονιάς
Media | 21/10/2025 - 20:06

Ο ALPHA πυροδοτεί τη βόμβα της φετινής χρονιάς

Περιμένει πάνω από 40% τηλεθέαση στο π...

Σκωτία - Ελλάδα: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα σήμερα
Mundial | VIDEO 09/10/2025 - 11:17

Σκωτία - Ελλάδα: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα σήμερα

Στη Σκωτία φιλοξενείται η Εθνική Ελλάδας για την 3�...

Ελλάδα - Δανία: Τι ώρα παίζει σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει (ΒΙΝΤΕΟ)
Mundial | 08/09/2025 - 11:48

Ελλάδα - Δανία: Τι ώρα παίζει σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Εθνική Ελλάδας φιλοξενεί τη Δανία στο "Καραϊσκάκης¨" γ...

Ελλάδα - Λευκορωσία: Τι ώρα παίζει σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει
Mundial | 05/09/2025 - 12:08

Ελλάδα - Λευκορωσία: Τι ώρα παίζει σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει

Η Εθνική Ελλάδας παίζει απόψε με αντίπαλο την Λευκορωσία σ...

Τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 έρχονται στον Alpha!
Ποδόσφαιρο | 29/08/2025 - 16:37

Τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 έρχονται στον Alpha!

Η Ελλάδα στο δρόμο για το Μουντιάλ! Tα τρομερά παιδιά τ...

Τρελά λεφτά: Τόσα εκατ. θα κοστίσει στον ALPHA ο νέος κύκλος "Το Σόι σου"
Media | 03/07/2025 - 19:48

Τρελά λεφτά: Τόσα εκατ. θα κοστίσει στον ALPHA ο νέος κύκλος "Το Σόι σου"

Αστρονομικό το ποσό που θα επενδύσει ο ALPHA για τον νέο κ...

Η United Media Sarl αποκτά ποσοστό 50% στον Alpha TV
Media | 16/06/2025 - 14:32

Η United Media Sarl αποκτά ποσοστό 50% στον Alpha TV

Έναν από τους μεγαλύτερους ελληνικούς τηλεοπτικούς σ...

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια - Ο Πειραιάς του '60
Media | 03/05/2025 - 07:16

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια - Ο Πειραιάς του '60

Ξεπέρασε τα 200.000 views το teaser στα social media στο πρώτο 24ωρο π...

Πένθος! Πέθανε η δημοσιογράφος του Alpha Σούζυ Καζαντζίδου
Media | 26/04/2025 - 08:38

Πένθος! Πέθανε η δημοσιογράφος του Alpha Σούζυ Καζαντζίδου

Η απώλεια της αφήνει ένα μεγάλο κενό – όχι μόνο στον τ...

Τεράστια θλίψη - "Έφυγε" δημοσιογράφος του Alpha
Media | 25/04/2025 - 23:08

Τεράστια θλίψη - "Έφυγε" δημοσιογράφος του Alpha

Πάλεψε γενναία με τον καρκίνο και άφησε την τελευταία τ...

Deal: Η Μις Ελλάς 2023 άφησε άφωνο τον Γιώργο Θαναηλάκη (ΒΙΝΤΕΟ)
Media | 21/03/2025 - 21:16

Deal: Η Μις Ελλάς 2023 άφησε άφωνο τον Γιώργο Θαναηλάκη (ΒΙΝΤΕΟ)

Η επική αντίδραση του Θαναηλάκη, ο φοβερός διάλογος κ...

Απίστευτα νούμερα τηλεθέασης για την Εθνική Ελλάδας στον Alpha!
UEFA Nations League | 21/03/2025 - 14:07

Απίστευτα νούμερα τηλεθέασης για την Εθνική Ελλάδας στον Alpha!

Ο αγώνας της Εθνικής μας απέναντι στη Σκωτία, χθες Πέμπτη ...

Ελλάδα - Σκωτία: Τι ώρα ειναι ο αγώνας και ποιο κανάλι το δείχνει
UEFA Nations League | 20/03/2025 - 10:14

Ελλάδα - Σκωτία: Τι ώρα ειναι ο αγώνας και ποιο κανάλι το δείχνει

H γαλανόλευκη μπαίνει στη μάχη για την άνοδο στην πρώτη κ...

Η κωμωδία που θα σαρώσει μετά τη "Μουρμούρα" - Απάντηση στο "Έχω παιδιά"!
Media | 26/02/2025 - 09:40

Η κωμωδία που θα σαρώσει μετά τη "Μουρμούρα" - Απάντηση στο "Έχω παιδιά"!

Η σειρά με τους τέσσερις μπαμπάδες έρχεται σε κορυφαίο κ...