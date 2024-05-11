Astrazeneca

Τόσο δύσκολο είναι να διαβάσει κανείς κάτι δ...
Η Ματίνα Παγώνη σχολίασε την απόφαση να αποσυρθεί τ...
Ευχάριστα νέα για όσους έχουν εμβολιαστεί με το εμβόλιο...
Ο ΕΟΦ ενημερώνει για νέα αντένδειξη του εμβολίου της As...
Αυξάνεται ο προβληματισμός ιδίως των πολιτών, που αν...
Mέχρι στιγμής το εμβόλιο χορηγείται σε πολίτες ηλικίας...
Είναι δίχως αμφιβολία το πιο πολυσυζητημένο εμβόλιο....
Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας της 44χρονης γυναί...
Πρόκειται για ένα παρεξηγημένο και αδικημένο εμβόλιο...