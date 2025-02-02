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Bachelor

Bachelor

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Bachelor. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Πρόταση γάμου για παίκτρια του "Bachelor" - Οι πρώτες ΦΩΤΟ
Showbiz | 02/02/2025 - 10:36

Πρόταση γάμου για παίκτρια του "Bachelor" - Οι πρώτες ΦΩΤΟ

Οι πρώτες εικόνες από τ...

Το μετάνιωσε ο Αλέξης Παππάς - Αγνώριστη η Αθηνά του Bachelor - Άλλαξε μαλλιά, έβαλε χείλη και όχι μόνο (Vid)
Showbiz | 16/12/2023 - 12:57

Το μετάνιωσε ο Αλέξης Παππάς - Αγνώριστη η Αθηνά του Bachelor - Άλλαξε μαλλιά, έβαλε χείλη και όχι μόνο (Vid)

Αγνώριστη και star του TikTok: Η Αθηνά του «Bachelor» έγινε μια ά...

Αθηνά Σίνδου - Αγνώριστη δυο χρόνια μετά το Bachelor και κουκλάρα - Πόσες πλαστικές έκανε; (ΦΩΤΟ)
Showbiz | 12/12/2023 - 14:17

Αθηνά Σίνδου - Αγνώριστη δυο χρόνια μετά το Bachelor και κουκλάρα - Πόσες πλαστικές έκανε; (ΦΩΤΟ)

Το κορίτσι που διεκδίκησε την καρδιά του Αλέξη Παππά κ...

Θα μείνεις να τη... χαζεύεις! Η απίστευτη "μεταμόρφωση" της Αθηνάς μετά το Bachelor - Καυτό νέο look (pics)
Showbiz | 30/03/2023 - 16:22

Θα μείνεις να τη... χαζεύεις! Η απίστευτη "μεταμόρφωση" της Αθηνάς μετά το Bachelor - Καυτό νέο look (pics)

Η Αθηνά New York όχι μόνο ήρθε στην Ελλάδα για το τηλεπαιχνίδι γ...

Χαμός στο διαδίκτυο - Διάσημη και κουκλάρα παίκτρια του Bachelor ανέβασε ΒΙΝΤΕΟ που είναι γυμνή!
Showbiz | 19/08/2022 - 20:19

Χαμός στο διαδίκτυο - Διάσημη και κουκλάρα παίκτρια του Bachelor ανέβασε ΒΙΝΤΕΟ που είναι γυμνή!

Μέχρι και ο Αλέξης Παππάς θα έτρεψε απόψε κιόλας να β...

Νέο "αποκαλυπτικό" πλάνο στο Bachelor - Τρέλανε και τον Παππά - Σούπερ Ζουμ ο σκηνοθέτης (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 19/11/2021 - 23:30

Νέο "αποκαλυπτικό" πλάνο στο Bachelor - Τρέλανε και τον Παππά - Σούπερ Ζουμ ο σκηνοθέτης (ΒΙΝΤΕΟ)

Η κοπέλα φόρεσε κάτι άκρως αποκαλυπτικό, που τόνιζε τ...

Το "ακατάλληλο" πλάνο που... κόπηκε στο Bachelor - Ξέχασε ότι υπάρχει κάμερα! (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 19/11/2021 - 07:47

Το "ακατάλληλο" πλάνο που... κόπηκε στο Bachelor - Ξέχασε ότι υπάρχει κάμερα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Δεν θυμήθηκε ότι φοράει κάμερα ούτε φυσικά και ότι μ...

Αποκαλυπτικό "ατύχημα" στο Bachelor: Φόρεσε το πιο κοντό σορτσάκι και φάνηκαν ΟΛΑ - Δείτε ΦΩΤΟ!
Showbiz | 12/11/2021 - 22:53

Αποκαλυπτικό "ατύχημα" στο Bachelor: Φόρεσε το πιο κοντό σορτσάκι και φάνηκαν ΟΛΑ - Δείτε ΦΩΤΟ!

Η κοπέλα φόρεσε κάτι άκρως αποκαλυπτικό, που τόνιζε τ...

Νέο "αποκαλυπτικό" πλάνο στο Bachelor - Έτσι θα... κερδίσει τον Αλέξη Παππά - Σούπερ ζουμ (BINTEO)
Showbiz | 11/11/2021 - 09:20

Νέο "αποκαλυπτικό" πλάνο στο Bachelor - Έτσι θα... κερδίσει τον Αλέξη Παππά - Σούπερ ζουμ (BINTEO)

Η κοπέλα φόρεσε κάτι άκρως αποκαλυπτικό, που τόνιζε τ...

The Bachelor: Της έπεσε το σταφύλι από το χέρι, όταν τους έπιασε στα πράσα! (ΒΙΝΤΕΟ)
Ψυχαγωγία | 29/09/2021 - 17:49

The Bachelor: Της έπεσε το σταφύλι από το χέρι, όταν τους έπιασε στα πράσα! (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Έλενα μίλησε στην κάμερα της Super Κατερίνα για τ...

The Bachelor: Το Ζεϊμπέκικο της... Αθηνάς New York στα 14.000 πόδια! (BINTEO)
Ψυχαγωγία | 29/09/2021 - 17:24

The Bachelor: Το Ζεϊμπέκικο της... Αθηνάς New York στα 14.000 πόδια! (BINTEO)

Ένας νέος γύρος εντάσεων ξεκινά, όταν η Ιζαμπέλα αντιδράει σ...

The Bachelor: It’s "πλεονέκτημα"
Ψυχαγωγία | 24/09/2021 - 18:23

The Bachelor: It’s "πλεονέκτημα"

Ο Αλέξης επιλέγει τη Φένια για το επόμενο ραντεβού κ...

The Bachelor: Αυτό το ραντεβού είναι… «παγίδα»
Media | 22/09/2021 - 19:10

The Bachelor: Αυτό το ραντεβού είναι… «παγίδα»

The Bachelor: Το μείγμα που... «τα σπάει» στο αποψινό κοκτέιλ
Ψυχαγωγία | 17/09/2021 - 17:03

The Bachelor: Το μείγμα που... «τα σπάει» στο αποψινό κοκτέιλ

Τι θα γίνει στην Τελετή τ...

Ο Αλέξης Παππάς αποκαλύπτει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του (BINTEO)
Ψυχαγωγία | 13/09/2021 - 18:03

Ο Αλέξης Παππάς αποκαλύπτει ποιος είναι ο σκοπός της ζωής του (BINTEO)

 Ο Αλέξης Παππάς ευχήθηκε τα καλύτερα στην Κατερίνα Κ...

The Bachelor: Απόψε το πρώτο ραντεβού είναι... στον "αέρα"
Media | 08/09/2021 - 18:36

The Bachelor: Απόψε το πρώτο ραντεβού είναι... στον "αέρα"

Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Bachelor Αλέξη Παππά, μόνο στο Happy Day! (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 07/09/2021 - 14:13

Η πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Bachelor Αλέξη Παππά, μόνο στο Happy Day! (ΒΙΝΤΕΟ)

Στην Σταματίνα Τσιμτσιλή και το Happy Day έδωσε την πρώτη τ...

The Bachelor: Αυτές είναι οι 21 κοπέλες που διεκδικούν την καρδιά του πιο περιζήτητου εργένη!
Ψυχαγωγία | 06/09/2021 - 18:48

The Bachelor: Αυτές είναι οι 21 κοπέλες που διεκδικούν την καρδιά του πιο περιζήτητου εργένη!

Το The Bachelor επιστρέφει στον Alpha και μας τ...

Alpha: Αυτός είναι ο νέος Bachelor!
Media | 31/08/2021 - 17:49

Alpha: Αυτός είναι ο νέος Bachelor!

Αποκάλυψη για το Bachelor 2: Ξεκατινιάσματα, "γαλλικά" και γυναίκες εκτός εαυτού - Χαμός με Παππά
Media | 10/08/2021 - 09:50

Αποκάλυψη για το Bachelor 2: Ξεκατινιάσματα, "γαλλικά" και γυναίκες εκτός εαυτού - Χαμός με Παππά

Αυτά που έχουμε δει στον πρώτο κύκλο θα φαντάζουν παραμύθι τ...

Πρώην παίκτρια του Bachelor άλλαξε προτιμήσεις - Τρελά ερωτευμένη με την κοπέλα της (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 16/07/2021 - 23:48

Πρώην παίκτρια του Bachelor άλλαξε προτιμήσεις - Τρελά ερωτευμένη με την κοπέλα της (ΒΙΝΤΕΟ)

Μια πρώην παίκτρια του Bachelor φαίνεται πως είναι τ...