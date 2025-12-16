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Championship

Championship

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Championship. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ούτε σέντερ φορ να ήταν ο Μαυροπάνος - Τρίτο γκολ στη σεζόν! (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 12/09 - 00:10

Ούτε σέντερ φορ να ήταν ο Μαυροπάνος - Τρίτο γκολ στη σεζόν! (ΒΙΝΤΕΟ)

Είναι... on fire φέτος ο Ντίνος Μαυροπάνος, αφού ο Έλληνας α...

«Χτύπησε» ξανά ο Μαυροπάνος - Καρφωτή κεφαλιά γκολ νο2! (VID)
Υπόλοιπος Κόσμος | 09/09 - 00:11

«Χτύπησε» ξανά ο Μαυροπάνος - Καρφωτή κεφαλιά γκολ νο2! (VID)

Νέο γκολ από τον Ντίνο Μαυροπάνο στην Championship - Ο Έλληνας σ...

H σύντροφoς του παίκτη που του δίνει έξτρα κίνητρο (ΦΩΤΟ)
Premier League | 04/09 - 20:08

H σύντροφoς του παίκτη που του δίνει έξτρα κίνητρο (ΦΩΤΟ)

Ο Ροντρίγκο Γκόμες ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Γ...

Ξεκάθαρη δήλωση Μαυροπάνου για το μέλλον του - Πού θα παίξει φέτος
Υπόλοιπος Κόσμος | 03/09 - 17:29

Ξεκάθαρη δήλωση Μαυροπάνου για το μέλλον του - Πού θα παίξει φέτος

Ο Ντίνος Μαυροπάνος πήρε θέση αναφορικά με τα μεταγραφικά σ...

ΠΑΟΚ: «Όχι» στην πρόταση για τον Σορετίρε
Super League | 02/09 - 11:52

ΠΑΟΚ: «Όχι» στην πρόταση για τον Σορετίρε

Αρνητική ήταν η απάντηση του ΠΑΟΚ στην πρόταση ομάδας τ...

Άνοιξε λογαριασμό με γκολ και αυτογκόλ στην Championship ο Μαυροπάνος (Vid)
Υπόλοιπος Κόσμος | 01/09 - 23:48

Άνοιξε λογαριασμό με γκολ και αυτογκόλ στην Championship ο Μαυροπάνος (Vid)

Ο Ντίνος Μαυροπάνος βρήκε δίχτυα για πρώτη φορά τη φ...

Σκάνδαλο «κατασκοπείας» στην Championship
Premier League | 15/05 - 08:40

Σκάνδαλο «κατασκοπείας» στην Championship

 Άνθρωπος της Σαουθάμπτον, κρυμμένος πίσω από δέντρα π...

Σοκ για Λέστερ: Υποβιβάστηκε στη League One - Συγκλονιστικό βίντεο
Premier League | 22/04 - 10:55

Σοκ για Λέστερ: Υποβιβάστηκε στη League One - Συγκλονιστικό βίντεο

Δέκα χρόνια μετά την ιστορική κατάκτηση του πρωταθλήματος τ...

«Δύο παίκτες της Championship στο στόχαστρο του Μπενίτεθ»
Super League | 16/12/2025 - 18:49

«Δύο παίκτες της Championship στο στόχαστρο του Μπενίτεθ»

Στην αγγλική αγορά έχει στραφεί το τελευταίο διάστημα ο...

Σούπερ έκπληξη με Τζέραρντ - Έτοιμος για επιστροφή στην Αγγλία!
Premier League | 12/11/2025 - 22:55

Σούπερ έκπληξη με Τζέραρντ - Έτοιμος για επιστροφή στην Αγγλία!

Έτοιμος να επιστρέψει σε αγγλική ομάδα φαίνεται ότι ε...

Μεταγραφή στην Championship για παίκτη που έσκασε 5,5 εκατ.€ ο Ολυμπιακός
Premier League | 15/08/2025 - 20:22

Μεταγραφή στην Championship για παίκτη που έσκασε 5,5 εκατ.€ ο Ολυμπιακός

Τέθηκε εκτός πλάνων από τον προπονητή του και ετοιμάζεται γ...

Εισβολή οπαδού στην Αγγλία - Μια ανάσα από τους παίκτες (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 09/08/2025 - 13:50

Εισβολή οπαδού στην Αγγλία - Μια ανάσα από τους παίκτες (ΒΙΝΤΕΟ)

Η αναμέτρηση Μπέρμιγχαμ - Ίπσουιτς για την πρεμιέρα τ...

Τον "κλέβει" από ΟΣΦΠ η Ίπσουιτς - Μπάσιμο της Μπέρμιγχαμ με στόχο του ΠΑΟΚ
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 05/08/2025 - 17:51

Τον "κλέβει" από ΟΣΦΠ η Ίπσουιτς - Μπάσιμο της Μπέρμιγχαμ με στόχο του ΠΑΟΚ

Η ομάδα της ανατολικής Αγγλίας βρίσκεται πολύ κοντά σ...

Μοντέλο έγινε συνιδιοκτήτρια σε αγγλική ομάδα (ΦΩΤΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 18/07/2025 - 15:08

Μοντέλο έγινε συνιδιοκτήτρια σε αγγλική ομάδα (ΦΩΤΟ)

Η Γερμανίδα supermodel, Κλόντια Σίφερ και ο σύζυγός της παραγωγός Μ...

Μάχη Ολυμπιακού & αγγλικής ομάδας για τον "στόχο" του Μεντιλίμπαρ!
Super League | 16/06/2025 - 21:42

Μάχη Ολυμπιακού & αγγλικής ομάδας για τον "στόχο" του Μεντιλίμπαρ!

Οι Πειραιώτες έχουν βρει τους παίκτες που θέλουν να α...

Σε αναζήτηση ομάδας ο Γούτας - Τέλος από Κάρντιφ!
Υπόλοιπος Κόσμος | 13/06/2025 - 14:19

Σε αναζήτηση ομάδας ο Γούτας - Τέλος από Κάρντιφ!

Δεν βρίσκεται πια στο δυναμικό της Κάρντιφ ο Δημήτρης Γ...

"Μάχη" Ολυμπιακού και Βαλβέρδε για Ισπανό παικταρά - 19 γκολ σε 43 ματς!
Super League | 29/05/2025 - 17:42

"Μάχη" Ολυμπιακού και Βαλβέρδε για Ισπανό παικταρά - 19 γκολ σε 43 ματς!

Ο Ολυμπιακός έχει ξεχωρίσει μια ενδιαφέρουσα περίπτωση π...

Πρώην της Μπάρτσα στα ραντάρ ΑΕΚ και ΠΑΟ - "Υπήρχε στη λίστα Παπαδημητρίου"
Super League | 28/05/2025 - 22:38

Πρώην της Μπάρτσα στα ραντάρ ΑΕΚ και ΠΑΟ - "Υπήρχε στη λίστα Παπαδημητρίου"

Ο αριστερός μπακ, που έπαιζε στην Μπαρτσελόνα, βρισκόταν σ...

Ακούστηκε για Ολυμπιακό - Τελικά υπέγραψε αλλού με 6 εκατομμύρια
Υπόλοιπος Κόσμος | 05/05/2025 - 19:21

Ακούστηκε για Ολυμπιακό - Τελικά υπέγραψε αλλού με 6 εκατομμύρια

Τέλος οριστικά για τους Ερυθρόλευκους μία περίπτωση π...

Η τρελή πορεία της Ρέξαμ του... Χόλιγουντ: Τρεις άνοδοι σε 5 σεζόν (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 01/05/2025 - 01:10

Η τρελή πορεία της Ρέξαμ του... Χόλιγουντ: Τρεις άνοδοι σε 5 σεζόν (ΒΙΝΤΕΟ)

Η κούρσα των τριών σερί ανόδων της Ρέξαμ, από τη National Le...

Ο Μόντριτς το κάνει όπως ο... Μπέκαμ - Θα γίνει μέτοχος ομάδας στην Αγγλία!
Premier League | 14/04/2025 - 22:26

Ο Μόντριτς το κάνει όπως ο... Μπέκαμ - Θα γίνει μέτοχος ομάδας στην Αγγλία!

Ο Κροάτης μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης δεν σκοπεύει να "κρεμάσει" σ...