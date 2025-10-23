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Cosmote

Cosmote

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Cosmote. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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ΠΑΟΚ: Συγγνώμη από Cosmote - Κατέβασε το επίμαχο βίντεο!
Super League | 31/08 - 20:33

ΠΑΟΚ: Συγγνώμη από Cosmote - Κατέβασε το επίμαχο βίντεο!

Άμεση εξέλιξη στην υπόθεση που προκάλεσε την έντονη α...

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και το κανάλι
Europa League | 23/10/2025 - 09:34

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και το κανάλι

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην Ολλανδία απέναντι σ...

ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζει σήμερα και το κανάλι
Super League | VIDEO 18/10/2025 - 12:16

ΑΕΛ Novibet - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζει σήμερα και το κανάλι

Η αυλαία της 7ης αγωνιστικής της Super League, ανοίγει στη Λ...

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει ως Μεγάλος Χορηγός την Εθνική Ομάδα Στίβου
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου | 11/09/2025 - 09:23

Η COSMOTE TELEKOM στηρίζει ως Μεγάλος Χορηγός την Εθνική Ομάδα Στίβου

Υπερήφανος Χορηγός και των Ολυμπιονικών Μίλτου Τ...

Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Super League κι ντέρμπι στα κανάλια Novasports
Media | 10/09/2025 - 14:28

Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Super League κι ντέρμπι στα κανάλια Novasports

Οι συνδρομητές της Nova συνεχίζουν να απολαμβάνουν και τ...

Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι
Europa League | 07/08/2025 - 11:00

Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι

Ο Παναθηναϊκός για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa Le...

Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζει σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει
UEFA Conference League | 07/08/2025 - 10:05

Άρης Λεμεσού - ΑΕΚ: Τι ώρα παίζει σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει

H ΑΕΚ για το πρώτο παιχνίδι του γ' προκριματικού γύρου τ...

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΑΕΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι
UEFA Conference League | 31/07/2025 - 11:17

Χάποελ Μπερ Σεβά - ΑΕΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην ουδέτερη Ουγγαρία για να αντιμετωπίσει τ...

Παναθηναϊκός - Ρέιντζερς: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι
Champions League | 30/07/2025 - 12:06

Παναθηναϊκός - Ρέιντζερς: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Ρέιντζερς στο ΟΑΚΑ (μετά τ...

ΑΕΚ - Χάποελ Μπερ Σεβά: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι
UEFA Conference League | 24/07/2025 - 13:10

ΑΕΚ - Χάποελ Μπερ Σεβά: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι

Η ΑΕΚ φιλοξενεί στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Χάποελ Μπερ Σ...

Ρέιντζερς - Παναθηναϊκός: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι
Champions League | VIDEO 22/07/2025 - 10:29

Ρέιντζερς - Παναθηναϊκός: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στη Γλασκώβη από τη Ρέιντζερς γ...

Ολυμπιακός - Μπρέντα: Τι ώρα είναι το φιλικό και σε ποιο κανάλι
Super League | 19/07/2025 - 14:10

Ολυμπιακός - Μπρέντα: Τι ώρα είναι το φιλικό και σε ποιο κανάλι

Ο Ολυμπιακός δίνει το πρώτο του φιλικό προετοιμασίας κ...

Ρέιντζερς – Παναθηναϊκός: «Κλείδωσε» η τηλεοπτική μετάδοση - Σε ποιο κανάλι
Champions League | 18/07/2025 - 13:44

Ρέιντζερς – Παναθηναϊκός: «Κλείδωσε» η τηλεοπτική μετάδοση - Σε ποιο κανάλι

Γνωστό έγινε το κανάλι που θα καλύψει τηλεοπτικά τη μ...

Μια ανάσα από συμφωνία για νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός
Super League | 25/06/2025 - 11:31

Μια ανάσα από συμφωνία για νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός

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Υπέγραψε 5ετές συμβόλαιο Παναθηναϊκός - Αλλάζει όνομα το ΟΑΚΑ
Euroleague | 19/04/2025 - 15:15

Υπέγραψε 5ετές συμβόλαιο Παναθηναϊκός - Αλλάζει όνομα το ΟΑΚΑ

H μεγαλύτερη συμφωνία που έχει ολοκληρώσει ΚΑΕ ή ΠΑΕ σ...

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τι ώρα είναι ο αγώνας και ποιο κανάλι το δείχνει
Super League | 30/03/2025 - 10:52

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τι ώρα είναι ο αγώνας και ποιο κανάλι το δείχνει

Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Ολυμπιακός υποδέχεται τ...

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας και ποιο κανάλι το δείχνει
Super League | 30/03/2025 - 10:07

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας και ποιο κανάλι το δείχνει

Στην «OPAP Arena» η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο τ...

Αυτό το κανάλι πήρε τα δικαιώματα για την Βasket League - Χρυσή συμφωνία!
Basket League | 23/09/2024 - 21:17

Αυτό το κανάλι πήρε τα δικαιώματα για την Βasket League - Χρυσή συμφωνία!

Και σπουδαία χορηγική συμφωνία από τον Ε...

Συνεργασία Cosmote-NOVA: Τέθηκε το κρίσιμο ερώτημα και επισήμως…
Media | 22/08/2024 - 11:12

Συνεργασία Cosmote-NOVA: Τέθηκε το κρίσιμο ερώτημα και επισήμως…

Την ώρα της συμφωνίας για κοινό π...

COSMOTE: 33 βραβεία στα Effie και DΙΜΕ Awards και Digital Brand of the Year
Media | 26/07/2024 - 18:07

COSMOTE: 33 βραβεία στα Effie και DΙΜΕ Awards και Digital Brand of the Year

3 βραβεία στα Effie Awards 2024 και 30 βραβεία στα Digital Media Aw...

Επίσημο! Εκεί θα δείτε τα φιλικά ΑΕΚ, ΠΑΟ - Οι ώρες των ματς
Super League | 27/06/2024 - 16:25

Επίσημο! Εκεί θα δείτε τα φιλικά ΑΕΚ, ΠΑΟ - Οι ώρες των ματς

Αντίστροφη μέτρηση για τα πρώτα φιλικά παιχνίδια τόσο τ...