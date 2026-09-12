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CosmoteSport

CosmoteSport

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ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Τι ώρα παίζει σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει
Champions League | 08/09 - 10:48

ΑΕΚ - ΛΑΣΚ: Τι ώρα παίζει σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει

Η ΑΕΚ κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Champions League και υποδέχεται τ...

ΑΕΚ - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει
Super League | 05/09 - 11:54

ΑΕΚ - Άρης: Τι ώρα παίζουν σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στην «OPAP Arena» για την 3η αγωνιστική τ...

Βόλος – Ολυμπιακός: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και ποιο καναλι το δείχνει
Super League | 05/09 - 11:21

Βόλος – Ολυμπιακός: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και ποιο καναλι το δείχνει

Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League, ο Βόλος υ...

Παρί – Άρσεναλ: Τι ώρα είναι σήμερα ο τελικός του Champions League & κανάλι
Champions League | 30/05 - 12:32

Παρί – Άρσεναλ: Τι ώρα είναι σήμερα ο τελικός του Champions League & κανάλι

Η μεγάλη στιγμή της σεζόν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έ...

Παναθηναϊκός -  ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα και το κανάλι του αγώνα
Super League | 17/05 - 11:13

Παναθηναϊκός -  ΠΑΟΚ: Τι ώρα παίζουν σήμερα και το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην τελευταία α...

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και το κανάλι μετάδοσης
Super League | 17/05 - 10:24

ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και το κανάλι μετάδοσης

ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στην Allwyn Arena, για την 6�...

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν παίζουν σήμερα και κανάλι
Super League | 13/05 - 12:00

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν παίζουν σήμερα και κανάλι

Ο Ολυμπιακός  υποδέχεται σήμερα τον Παναθηναϊκό σ...

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι
Super League | 03/05 - 11:37

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη Λεωφόρο την ΑΕΚ για την 3�...

Παναθηναϊκός- Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν απόψε και το κανάλι μετάδοσης
Super League | 19/04 - 11:04

Παναθηναϊκός- Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζουν απόψε και το κανάλι μετάδοσης

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, γ...

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει
Super League | 19/04 - 10:15

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 2�...

ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο: Τι ώρα παίζουν σήμερα και το κανάλι
UEFA Conference League | 16/04 - 11:02

ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο: Τι ώρα παίζουν σήμερα και το κανάλι

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Allywn Arena στο π...

Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και το κανάλι μετάδοσης
UEFA Conference League | 09/04 - 12:40

Ράγιο Βαγιεκάνο - ΑΕΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και το κανάλι μετάδοσης

Η ΑΕΚ βρίσκεται στη Μαδρίτη για να δώσει το πρώτο παιχνίδι τ...

Μπανταλόνα - ΑΕΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι
Basketball Champions League | 07/04 - 12:08

Μπανταλόνα - ΑΕΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μπανταλόνα, στον δ...

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι
Super League | 05/04 - 11:38

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι

Η μάχη του τίτλου ξεκινά με τα πλέι οφ της Super League, όπου σ...

Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet: Τι ώρα είναι ο αγώνας και σε ποιο κανάλι
Super League | 22/03 - 14:08

Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet: Τι ώρα είναι ο αγώνας και σε ποιο κανάλι

Κατάμεστο αναμένεται το «Γ. Καραϊσκάκης» για την αναμέτρηση τ...

Βόλος ΝΠΣ - ΠΑΟΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει
Super League | 22/03 - 12:40

Βόλος ΝΠΣ - ΠΑΟΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο ΝΠΣ γ...

ΑΕΚ - Κηφισιά: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει
Super League | 22/03 - 10:56

ΑΕΚ - Κηφισιά: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά στην Allwyn Arena, για την 26η κ...

Μπέτις - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει
Europa League | 19/03 - 12:18

Μπέτις - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στη Σεβίλλη από τη Μπέτις γ...

ΑΕΚ – Τσέλιε: Τι ώρα είναι σήμερα η ρεβάνς και σε ποιο κανάλι
UEFA Conference League | 19/03 - 11:54

ΑΕΚ – Τσέλιε: Τι ώρα είναι σήμερα η ρεβάνς και σε ποιο κανάλι

Η ΑΕΚ υποδέχεται την Τσέλιε στη ρεβάνς του Conference League, έ...

Παναθηναϊκός - Μπέτις: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι
Europa League | 12/03 - 10:22

Παναθηναϊκός - Μπέτις: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι

Η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού συνεχίζεται, καθώς ε...

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και το κανάλι μετάδοσης
Super League | 08/03 - 10:50

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και το κανάλι μετάδοσης

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο στο μεγάλο ν...