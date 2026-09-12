CosmoteSport

Η ΑΕΚ κάνει πρεμιέρα στη League Phase του Champions League και υποδέχεται τ...
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη στην «OPAP Arena» για την 3η αγωνιστική τ...
Στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League, ο Βόλος υ...
Η μεγάλη στιγμή της σεζόν στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έ...
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην τελευταία α...
ΑΕΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται στην Allwyn Arena, για την 6�...
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα τον Παναθηναϊκό σ...
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη Λεωφόρο την ΑΕΚ για την 3�...
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, γ...
Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την 2�...
Η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Allywn Arena στο π...
Η ΑΕΚ βρίσκεται στη Μαδρίτη για να δώσει το πρώτο παιχνίδι τ...
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μπανταλόνα, στον δ...
Η μάχη του τίτλου ξεκινά με τα πλέι οφ της Super League, όπου σ...
Κατάμεστο αναμένεται το «Γ. Καραϊσκάκης» για την αναμέτρηση τ...
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο ΝΠΣ γ...
Η ΑΕΚ υποδέχεται την Κηφισιά στην Allwyn Arena, για την 26η κ...
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στη Σεβίλλη από τη Μπέτις γ...
Η ΑΕΚ υποδέχεται την Τσέλιε στη ρεβάνς του Conference League, έ...
Η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού συνεχίζεται, καθώς ε...
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο στο μεγάλο ν...