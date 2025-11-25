Showbiz | 24/07 - 17:25

Θα τρελάνει και τον Θαναηλάκη: Νέα εντυπωσιακή δικηγόρος στο «Deal»! (ΦΩΤΟ)

Η Μάιρα Καρλή, η δικηγόρος από τη Χαλκίδα, είναι το νέο π...