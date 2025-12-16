Σκληρό μαρκάρισμα στο ολλανδικό ντέρμπι ανάμεσα σε Α...
Ο Οντούρο της Άλκμααρ βρέθηκε στην αντίπαλη περιοχή σ...
Χάρη σε δύο γκολ του Μπάας, ο Άγιαξ νίκησε 2-0 τη Φόλενταμ π...
Ο Σακίλ Φαν Πέρσι πέτυχε δύο ασύλληπτες γκολάρες (τα π...
Ο Σακίλ Φαν Πέρσι θύμησε τον πατέρα του και μαγνήτισε τ...
Πρωταγωνιστής στη νίκη της ομάδας τ...
Οι οπαδοί της Τβέντε έγραψαν ιστορία στην εντός έδρας α...
Η Αϊντχόφεν, ενόψει της αναμέτρησής της με τον Ολυμπιακό σ...
Πρώτα «χόρεψε» έναν αμυντικό, στη συνέχεια κεραυνοβόλησε τ...
Σε μια μικρή πόλη της Ιαπωνίας, στο Μίτο της επαρχίας Ι...
Η ολλανδική ομάδα διέλυσε με 7-0 της Χέρακλες εκτός έδρας, λ...
Η εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στο Champions League δυσκολεύτηκε, ω...
Ο Άγιαξ δυσκολεύτηκε πολύ, αλλά έκανε το 4/4 στην έδρα τ...
Τεράστια ατυχία για την ολλανδική ομάδα, καθώς το μεγάλο τ...
Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League πέτυχε ένα φ...
Η Αϊντχόφεν άνοιξε το σκορ με υπέροχο γκολ στην αναμέτρηση μ...
Με μικρή καθυστέρηση ξεκίνησε το ντέρμπι της Eredivisie α...
Η Φέγενορντ, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη League Phase τ...
Δυνατή μεταγραφή από τον "Αίαντα", ο οποίος θα αντιμετωπίσει τ...
Ο Σεμ Στάιν, πετυχαίνει το πρώτο γκολ της σεζόν στην Er...
Κανείς δεν περίμενε να σουτάρει από εκεί ο άσος της Α...