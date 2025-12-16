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Eredivisie

Eredivisie

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Τον έβγαλε νοκ άουτ ο Φαν Μπόμελ (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 07/09 - 12:18

Τον έβγαλε νοκ άουτ ο Φαν Μπόμελ (ΒΙΝΤΕΟ)

Σκληρό μαρκάρισμα στο ολλανδικό ντέρμπι ανάμεσα σε Α...

Ασίστ τερματοφύλακα στην αντίπαλη περιοχή (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 04/05 - 12:56

Ασίστ τερματοφύλακα στην αντίπαλη περιοχή (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Οντούρο της Άλκμααρ βρέθηκε στην αντίπαλη περιοχή σ...

"Καθάρισε" ο Άγιαξ πριν τον Ολυμπιακό - Δύο γκολ από αμυντικό (Highlights)
Champions League | VIDEO 24/01 - 20:12

"Καθάρισε" ο Άγιαξ πριν τον Ολυμπιακό - Δύο γκολ από αμυντικό (Highlights)

Χάρη σε δύο γκολ του Μπάας, ο Άγιαξ νίκησε 2-0 τη Φόλενταμ π...

Αδιανόητες γκολάρες από τον Σακίλ Φαν Πέρσι - Τακουνάκι & ψαλιδάκι (video)
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 19/01 - 13:52

Αδιανόητες γκολάρες από τον Σακίλ Φαν Πέρσι - Τακουνάκι & ψαλιδάκι (video)

Ο Σακίλ Φαν Πέρσι πέτυχε δύο ασύλληπτες γκολάρες (τα π...

Ο γιός του Φαν Πέρσι έβαλε δύο απίθανες γκολάρες! (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 18/01 - 20:35

Ο γιός του Φαν Πέρσι έβαλε δύο απίθανες γκολάρες! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Σακίλ Φαν Πέρσι θύμησε τον πατέρα του και μαγνήτισε τ...

Διέλυσε την Άλκμααρ πρώην άσος του ΠΑΟΚ! (ΦΩΤΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 18/01 - 12:08

Διέλυσε την Άλκμααρ πρώην άσος του ΠΑΟΚ! (ΦΩΤΟ)

Πρωταγωνιστής στη νίκη της ομάδας τ...

Αυτό είναι το μεγαλύτερο πανό στην Ευρώπη (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 16/12/2025 - 15:53

Αυτό είναι το μεγαλύτερο πανό στην Ευρώπη (ΒΙΝΤΕΟ)

Οι οπαδοί της Τβέντε έγραψαν ιστορία στην εντός έδρας α...

Αγριεμένη η Αϊντχόφεν πριν τον Ολυμπιακό - Πέντε γκολάρες (ΒΙΝΤΕΟ)
Άλλα Σπορ | 01/11/2025 - 16:22

Αγριεμένη η Αϊντχόφεν πριν τον Ολυμπιακό - Πέντε γκολάρες (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Αϊντχόφεν, ενόψει της αναμέτρησής της με τον Ολυμπιακό σ...

Το ένα γκολ καλύτερο από το άλλο - Χατ τρικ με γκολάρες ο Σαϊμπάρι (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 28/10/2025 - 08:05

Το ένα γκολ καλύτερο από το άλλο - Χατ τρικ με γκολάρες ο Σαϊμπάρι (ΒΙΝΤΕΟ)

Πρώτα «χόρεψε» έναν αμυντικό, στη συνέχεια κεραυνοβόλησε τ...

Αγιάσε Ουέντα: Από τα πάρκα της Ιαπωνίας, στον δρόμο του Παναθηναϊκού (Vid)
Europa League | 23/10/2025 - 14:34

Αγιάσε Ουέντα: Από τα πάρκα της Ιαπωνίας, στον δρόμο του Παναθηναϊκού (Vid)

Σε μια μικρή πόλη της Ιαπωνίας, στο Μίτο της επαρχίας Ι...

Ορεξάτη η Φέγενορντ, έβαλε 7 γκολ πριν τον Παναθηναϊκό! (Highlights)
Europa League | VIDEO 19/10/2025 - 20:35

Ορεξάτη η Φέγενορντ, έβαλε 7 γκολ πριν τον Παναθηναϊκό! (Highlights)

Η ολλανδική ομάδα διέλυσε με 7-0 της Χέρακλες εκτός έδρας, λ...

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Ζόρικη νίκη με ανατροπή η Αϊντχόφεν (Highlights)
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 27/09/2025 - 23:52

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Ζόρικη νίκη με ανατροπή η Αϊντχόφεν (Highlights)

Η εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στο Champions League δυσκολεύτηκε, ω...

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Δεν τρομάζει ο Άγιαξ - Νίκησε με το ζόρι (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 27/09/2025 - 20:54

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Δεν τρομάζει ο Άγιαξ - Νίκησε με το ζόρι (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Άγιαξ δυσκολεύτηκε πολύ, αλλά έκανε το 4/4 στην έδρα τ...

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Τέλος η σεζόν για τον κορυφαίο παίκτη της Αϊντχόφεν!
Champions League | VIDEO 22/09/2025 - 19:23

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Τέλος η σεζόν για τον κορυφαίο παίκτη της Αϊντχόφεν!

Τεράστια ατυχία για την ολλανδική ομάδα, καθώς το μεγάλο τ...

Έκρυψε τη μπάλα η Φέγενορντ, ασίστ με τακουνάκι (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 22/09/2025 - 10:41

Έκρυψε τη μπάλα η Φέγενορντ, ασίστ με τακουνάκι (ΒΙΝΤΕΟ)

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League πέτυχε ένα φ...

Σέντρα συστημένη και εκτέλεση με απόλυτη ψυχραιμία (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 22/09/2025 - 10:16

Σέντρα συστημένη και εκτέλεση με απόλυτη ψυχραιμία (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Αϊντχόφεν άνοιξε το σκορ με υπέροχο γκολ στην αναμέτρηση μ...

«Φωτιά» στο ντέρμπι της Ολλανδίας (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 22/09/2025 - 09:57

«Φωτιά» στο ντέρμπι της Ολλανδίας (ΒΙΝΤΕΟ)

Με μικρή καθυστέρηση ξεκίνησε το ντέρμπι της Eredivisie α...

Έκανε το απόλυτο η Φέγενορντ - Βασικός ο Λημνιός (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 18/09/2025 - 12:48

Έκανε το απόλυτο η Φέγενορντ - Βασικός ο Λημνιός (ΒΙΝΤΕΟ)

Η Φέγενορντ, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη League Phase τ...

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Ο Άγιαξ ενισχύθηκε με σπουδαίο επιθετικό
Champions League | VIDEO 03/09/2025 - 00:02

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Ο Άγιαξ ενισχύθηκε με σπουδαίο επιθετικό

Δυνατή μεταγραφή από τον "Αίαντα", ο οποίος θα αντιμετωπίσει τ...

Η Φέγενορντ ξεκίνησε τη σεζόν με τρομερό φάουλ του Στάιν! (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 11/08/2025 - 17:37

Η Φέγενορντ ξεκίνησε τη σεζόν με τρομερό φάουλ του Στάιν! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Σεμ Στάιν, πετυχαίνει το πρώτο γκολ της σεζόν στην Er...

Πώς το έβαλε από εκεί; Μαγική έμπνευση και γκολάρα Φαν Μπόμελ (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | VIDEO 09/08/2025 - 23:26

Πώς το έβαλε από εκεί; Μαγική έμπνευση και γκολάρα Φαν Μπόμελ (ΒΙΝΤΕΟ)

Κανείς δεν περίμενε να σουτάρει από εκεί ο άσος της Α...