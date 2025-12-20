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GNTM

GNTM

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα GNTM. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Χωρισμός-βόμβα για ποδοσφαιριστή και μοντέλο του GNTM - Διέγραψαν τις ΦΩΤΟ!
Showbiz | 09/09 - 21:21

Χωρισμός-βόμβα για ποδοσφαιριστή και μοντέλο του GNTM - Διέγραψαν τις ΦΩΤΟ!

Χωριστούς δρόμους επέλεξε να τραβήξει γνωστό ζευγάρι τ...

Η «γεροντοκαψούρα» επιχειρηματία με μοντέλο του GNTM
Showbiz | 15/07 - 08:32

Η «γεροντοκαψούρα» επιχειρηματία με μοντέλο του GNTM

Tο διαζύγιο… τα 4 διαβατήρια και τα χ...

"Το πιο ωραίο σώμα που έχει περάσει από το GNTM" (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 10/07 - 11:36

"Το πιο ωραίο σώμα που έχει περάσει από το GNTM" (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Ποια διαγωνιζόμενη είχε ακούσει αυτά τα κολακευτικά σ...

Μεταγραφές Μητσοτάκη για εκλογές: Ένας από GNTM, ο άλλος διάσημος ηθοποιός!
Πολιτική | 03/07 - 09:20

Μεταγραφές Μητσοτάκη για εκλογές: Ένας από GNTM, ο άλλος διάσημος ηθοποιός!

Με παρουσία σε γνωστά σίριαλ που παρακολούθησαν εκατομμύρια τ...

Θυμάστε τη Μόνικα από το Next Top Model; Έχει αλλάξει πολύ! (ΦΩΤΟ)
Showbiz | 16/05 - 17:27

Θυμάστε τη Μόνικα από το Next Top Model; Έχει αλλάξει πολύ! (ΦΩΤΟ)

Μπορεί να μην είχε τα κλασικά χαρακτηριστικά ενός μοντέλου, ό...

Το μεγάλο "αγκάθι" του φετινού GNTM - Ποια θα είναι η παρουσιάστρια
Media | 23/04 - 12:40

Το μεγάλο "αγκάθι" του φετινού GNTM - Ποια θα είναι η παρουσιάστρια

Έχουν πάρει μπρος οι μηχανές για την επόμενο κ...

Εν ενεργεία μπασκετμπολίστρια μπαίνει στο Survivor - Είχε πάει GNTM (ΦΩΤΟ)
Media | 05/03 - 09:20

Εν ενεργεία μπασκετμπολίστρια μπαίνει στο Survivor - Είχε πάει GNTM (ΦΩΤΟ)

Η 24χρονη αθλήτρια παρότι έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις μ...

Στον τελικό του GNTM το πιο «αποκαλυπτικό» πλάνο όλης της χρονιάς (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 20/12/2025 - 16:34

Στον τελικό του GNTM το πιο «αποκαλυπτικό» πλάνο όλης της χρονιάς (ΒΙΝΤΕΟ)

Αισθησιασμός και λάμψη - Ονειρικές οι τελευταίες δοκιμασίες τ...

Ξένια Τσίρκοβα: Ποια είναι η νικήτρια του GNTM - Το cheerleading & η μόδα
Showbiz | 20/12/2025 - 15:50

Ξένια Τσίρκοβα: Ποια είναι η νικήτρια του GNTM - Το cheerleading & η μόδα

Κέρδισε τον τίτλο και το μεγάλο έπαθλο τ...

Τα αγόρια "αλληθώρισαν" με την Μπέττυ Μαγγίρα στο GNTM! (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)
Media | 17/12/2025 - 16:58

Τα αγόρια "αλληθώρισαν" με την Μπέττυ Μαγγίρα στο GNTM! (ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ)

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του διαγωνισμού μ...

Πώς είναι σήμερα η Μόνικα από το Next Top Model; (ΦΩΤΟ)
Showbiz | 11/12/2025 - 21:30

Πώς είναι σήμερα η Μόνικα από το Next Top Model; (ΦΩΤΟ)

Η πρώτη σεζόν του Greece’s Next Top Model είχε κάνει θραύση στην τ...

"Φωτιά" στην τηλεθέαση του GNTM - Δείτε το νέο ερωτικό concept (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 21/11/2025 - 21:26

"Φωτιά" στην τηλεθέαση του GNTM - Δείτε το νέο ερωτικό concept (ΒΙΝΤΕΟ)

Το GNTM επιστρέφει απόψε, με μία από τις πιο θεαματικές κ...

Το φιλί που άναψε "φωτιές" στο πλατό του GNTM - Sneak preview! (ΒΙΝΤΕΟ)
Media | 21/11/2025 - 13:01

Το φιλί που άναψε "φωτιές" στο πλατό του GNTM - Sneak preview! (ΒΙΝΤΕΟ)

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο τ...

GNTM: Ποιο μοντέλο «έκλεψε την παράσταση» στο concept;
Ψυχαγωγία | 08/11/2025 - 11:20

GNTM: Ποιο μοντέλο «έκλεψε την παράσταση» στο concept;

«Η καλύτερη φωτογραφία που έχω δει μέχρι σ...

GNTM: Η σοκαριστική πτώση 20χρονης παίκτριας με το κεφάλι (Vid)
Media | 26/10/2025 - 14:03

GNTM: Η σοκαριστική πτώση 20χρονης παίκτριας με το κεφάλι (Vid)

Πανικός με το ατύχημα στο πλατό τ...

Κόπηκε από το GNTM και πήγε… σχεδόν γυμνή στο ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό! (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 17/10/2025 - 07:53

Κόπηκε από το GNTM και πήγε… σχεδόν γυμνή στο ΣΕΦ για τον Ολυμπιακό! (ΦΩΤΟ)

Η 33χρονη Σοφία εντυπωσίασε τους κριτές στον φετινό δ...

Η άγνωστη κόρη του «Ανδρέα Παπανδρέου» τρέλανε το GNTM - "ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ"!
Showbiz | 11/10/2025 - 21:56

Η άγνωστη κόρη του «Ανδρέα Παπανδρέου» τρέλανε το GNTM - "ΠΑΣΟΚ, ΠΑΣΟΚ"!

Και όμως είναι δυνατό! Ο Ανδρέας Παπανδρέου «μπήκε» σ...

Γυναικάρα: Η Ευαγγελία Πλατανιώτη στο σπίτι του GNTM! (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 10/10/2025 - 23:56

Γυναικάρα: Η Ευαγγελία Πλατανιώτη στο σπίτι του GNTM! (ΒΙΝΤΕΟ)

H χρυσή Ολυμπιονίκης Ευαγγελία Πλατανιώτη πόζαρε με κ...

"Έσπασε" την Παπαγεωργίου - "Μη με κάνεις να κλαίω, κρατιέμαι τόση ώρα"
Media | 04/10/2025 - 18:03

"Έσπασε" την Παπαγεωργίου - "Μη με κάνεις να κλαίω, κρατιέμαι τόση ώρα"

Με φόρα και υψηλή αυτοπεποίθηση, κατά τον ίδιο, εισέβαλλε ο...

GNTM: Την έδιωξαν γιατί "δεν ήταν όμορφη"- 15 χρόνια μετά δεν αναγνωρίζεται
Showbiz | 30/09/2025 - 11:31

GNTM: Την έδιωξαν γιατί "δεν ήταν όμορφη"- 15 χρόνια μετά δεν αναγνωρίζεται

Μετά την αποχώρησή της από το ριάλιτι, η Λώρα φάνηκε ν...

GNTM: Η εντυπωσιακή cheerleader που έκανε όλους τους κριτές να υποκλιθούν
Showbiz | 28/09/2025 - 17:04

GNTM: Η εντυπωσιακή cheerleader που έκανε όλους τους κριτές να υποκλιθούν

Μία Ρωσίδα... από τον Πύργο! Η 25χρονη cheerleader από τον Πύργο Η...