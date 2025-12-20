Showbiz | 16/05 - 17:27

Θυμάστε τη Μόνικα από το Next Top Model; Έχει αλλάξει πολύ! (ΦΩΤΟ)

Μπορεί να μην είχε τα κλασικά χαρακτηριστικά ενός μοντέλου, ό...