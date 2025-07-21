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Honda

Honda

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Honda. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Τest drive: Δοκιμάζουμε το νέο Honda e:Ny1+
Αυτοκίνητο | 21/07/2025 - 04:33

Τest drive: Δοκιμάζουμε το νέο Honda e:Ny1+

«Πατάει» σε μια διαφορετική πλατφόρμα και αποτελεί π...

Πλήρης ανακαίνιση των κεντρικών εκθέσεων Λιανική Πώλησης της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.
Advertorial | 20/11/2018 - 13:46

Πλήρης ανακαίνιση των κεντρικών εκθέσεων Λιανική Πώλησης της εταιρείας Αδελφοί Σαρακάκη Α.Ε.Β.Μ.Ε.

Εργασίες ανακαίνισης των κεντρικών εκθέσεων Λιανικής Π...

Η Honda φέρνει νέα αέρα στην κατηγορία μεσαίων μοτοσυκλετών αποκαλύπτοντας 5 νέα προϊόντα
Advertorial | 07/11/2018 - 12:28

Η Honda φέρνει νέα αέρα στην κατηγορία μεσαίων μοτοσυκλετών αποκαλύπτοντας 5 νέα προϊόντα

Η Honda αποκαλύπτει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή σειρά μοτοσυκλετών τ...

Το Κέντρο Έρευνας & Εξέλιξης της Honda στη Ρώμη φέρνει δύο φουτουριστικά πρωτότυπα στην EICMA
Advertorial | 07/11/2018 - 11:06

Το Κέντρο Έρευνας & Εξέλιξης της Honda στη Ρώμη φέρνει δύο φουτουριστικά πρωτότυπα στην EICMA

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το περίπτερο της Honda σ...

Honda Forza 300, 2018
Advertorial | 05/11/2018 - 12:22

Honda Forza 300, 2018

Το σκούτερ Forza 300 της Honda έρχεται πλήρως ανανεωμένο, μ...

Ο Marc Marquez κυριαρχεί στη Μαλαισία και χαρίζει στη Honda τον τίτλο κατασκευαστών του MotoGP 2018 με την 70ή νίκη της καριέρας του
Advertorial | 05/11/2018 - 11:18

Ο Marc Marquez κυριαρχεί στη Μαλαισία και χαρίζει στη Honda τον τίτλο κατασκευαστών του MotoGP 2018 με την 70ή νίκη της καριέρας του

Ξεκινώντας από την 7η θέση της γραμμής εκκίνησης στον 18...

To NSX GT3 Evo θα Αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Επίπεδο το 2019
Αυτοκίνητο | 23/10/2018 - 10:49

To NSX GT3 Evo θα Αγωνιστεί σε Παγκόσμιο Επίπεδο το 2019

Η Honda Motor Company με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει ότι ένα α...

Ο Marc Marquez στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής για το 2018 στο Motegi
Άλλα Σπορ | 22/10/2018 - 12:41

Ο Marc Marquez στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής για το 2018 στο Motegi

Ο Marc Marquez κατέκτησε μία απίστευτη νίκη χθες στο Twin Ring Mo...

Τα δυνατά χαρτιά της Honda στις Εκθέσεις Μοτοσικλετών σε Παρίσι και Κολωνία
Άλλα Σπορ | 04/10/2018 - 15:05

Τα δυνατά χαρτιά της Honda στις Εκθέσεις Μοτοσικλετών σε Παρίσι και Κολωνία

Αυτή την εβδομάδα, η Honda δίνει το παρών στις σημαντικότερες ε...

Ο Marc Marquez ισοφαρίζει στο Misano το ρεκόρ των 112 βάθρων του Hailwood, με τον Dani Pedrosa στην 6η θέση
Άλλα Σπορ | 10/09/2018 - 13:36

Ο Marc Marquez ισοφαρίζει στο Misano το ρεκόρ των 112 βάθρων του Hailwood, με τον Dani Pedrosa στην 6η θέση

Περνώντας 2ος από τη γραμμή του τερματισμού του GP του Α...

Ο Toni Bou έγραψε ιστορία για μια ακόμη φορά
Άλλα Σπορ | 06/09/2018 - 13:29

Ο Toni Bou έγραψε ιστορία για μια ακόμη φορά

Ο 12ος τίτλος στο Trial GP για τον αναβάτη της Re...

Honda CR-V 2018: Αξεπέραστο!
Αυτοκίνητο | 16/07/2018 - 13:18

Honda CR-V 2018: Αξεπέραστο!

Από το 1995 που παρουσιάστηκε η πρώτη γενιά του, το Honda CR...

Το ολοκαίνουριο Honda Super Cub C125 (ΦΩΤΟ)
Advertorial | 29/06/2018 - 13:55

Το ολοκαίνουριο Honda Super Cub C125 (ΦΩΤΟ)

Το πρώτο Super Cub C100 παρουσιάστηκε το 1958, 10 χρόνια μετά τ...

Δεύτερη θέση για τον Marc Marquez στην Καταλονία και διατήρηση της πρώτης θέσης στη βαθμολογία
Άλλα Σπορ | 18/06/2018 - 11:55

Δεύτερη θέση για τον Marc Marquez στην Καταλονία και διατήρηση της πρώτης θέσης στη βαθμολογία

Ο Marc Marquez πήρε μία σημαντική δεύτερη θέση στην Καταλονία, χ...

Νέα τιμή για το Honda VFR800X Crossrunner
Άλλα Σπορ | 14/06/2018 - 10:48

Νέα τιμή για το Honda VFR800X Crossrunner

H Honda προχώρησε σε νέα προωθητική ενέργεια που αφορά σ...

«Δρόμος Ειρήνης 2018», από την Αρχαία Ολυμπία στη Χιροσίμα με Honda CRF250 Rally
Άλλα Σπορ | 13/06/2018 - 11:28

«Δρόμος Ειρήνης 2018», από την Αρχαία Ολυμπία στη Χιροσίμα με Honda CRF250 Rally

Ο δημοσιογράφος-φωτογράφος Κωνσταντίνος Μητσάκης ο...

Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τον εξαιρετικό Marquez και 5η θέση για τον Pedrosa στο Le Mans
Άλλα Σπορ | 22/05/2018 - 11:30

Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τον εξαιρετικό Marquez και 5η θέση για τον Pedrosa στο Le Mans

Ακόμη ένα εκπληκτικό Σαββατοκύριακο για το Marc Marquez σ...

H ταινία “Nordkapp The Movie” αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hondaroadtrips.gr
Advertorial | 21/11/2016 - 14:25

H ταινία “Nordkapp The Movie” αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hondaroadtrips.gr

Τη βιωματική ταινία “Nordkapp The Movie” μπορεί να απολαύσει...

Πρώτη εμφάνιση για τη Honda Rebel στο Long Beach
Advertorial | 18/11/2016 - 14:21

Πρώτη εμφάνιση για τη Honda Rebel στο Long Beach

Η Honda με χαρά ανακοινώνει την παρουσίαση μιας ολοκαίνουργιας...