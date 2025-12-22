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Jumbo

Jumbo

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Jumbo. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Νανά Παλαιτσάκη για Jumbo και Τούνη: "Από τα έντερα στο σπιράλ"
Showbiz | 15/03 - 09:39

Νανά Παλαιτσάκη για Jumbo και Τούνη: "Από τα έντερα στο σπιράλ"

Η Νανά Παλαιτσάκη "δικάζει" το Jumbo: "Αναρωτιέμαι ποιος γ...

Τι ακριβώς συμβαίνει με τα Jumbo; Πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση;
Οικονομία | 09/03 - 20:46

Τι ακριβώς συμβαίνει με τα Jumbo; Πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση;

Η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν μένει μόνο σ...

Το τέλος της χρυσής εποχής των Jumbo του Απόστολου Βακάκη;
Οικονομία | 17/01 - 13:08

Το τέλος της χρυσής εποχής των Jumbo του Απόστολου Βακάκη;

Η χρυσή εποχή της Jumbo -και κατ’ επέκταση του επιχειρηματικού μ...

Μεγάλη απειλή για τα Jumbo του Βακάκη: Σοβαρός εχθρός προ των πυλών!
Οικονομία | 22/12/2025 - 18:00

Μεγάλη απειλή για τα Jumbo του Βακάκη: Σοβαρός εχθρός προ των πυλών!

Τα Jumbo του Απόστολου Βακάκη μπαίνουν σε μια νέα, πιο δ...

Κάτι περίεργο συμβαίνει με τα Jumbo
Ελλάδα | 17/12/2025 - 22:03

Κάτι περίεργο συμβαίνει με τα Jumbo

Είναι μία από τις αναγνωρίσιμες μάρκες καταστημάτων. Κ...

Η μεγάλη και σημαντική αλλαγή στα Jumbo - Τι αλλάζει στον Βακάκη
Οικονομία | 09/11/2025 - 19:43

Η μεγάλη και σημαντική αλλαγή στα Jumbo - Τι αλλάζει στον Βακάκη

Η εταιρεία-κολοσσός που έχει συνδεθεί με τις πιο δυνατές σ...

«Συνθήκες γαλέρας;»: Η απάντηση Βακάκη για τη θέση της κόρης του στα Jumbo
Οικονομία | 12/07/2025 - 22:44

«Συνθήκες γαλέρας;»: Η απάντηση Βακάκη για τη θέση της κόρης του στα Jumbo

Τα τελευταία χρόνια έχουν ακουστεί πολλά και συχνά α...

Απαισιόδοξος ο Βακάκης: Ο ιός που φοβάται ότι θα μας γυρίσει στο μηδέν
Οικονομία | 19/01/2025 - 16:57

Απαισιόδοξος ο Βακάκης: Ο ιός που φοβάται ότι θα μας γυρίσει στο μηδέν

Τα βλέπει όλα... μαύρα ο "M...

Η πρόβλεψη του Mr Jumbo για την αλλαγή που θα δούμε με Τραμπ
Οικονομία | 12/11/2024 - 15:27

Η πρόβλεψη του Mr Jumbo για την αλλαγή που θα δούμε με Τραμπ

Σπάνια πέφτει έ...

Κάτι βλέπει ο Βακάκης: Μεγάλη επένδυση του Mr-Jumbo κόντρα στο ρεύμα
Ελλάδα | 19/04/2024 - 19:37

Κάτι βλέπει ο Βακάκης: Μεγάλη επένδυση του Mr-Jumbo κόντρα στο ρεύμα

Αδιαμφισβήτητα ο Απόστολος Βακάκης είναι ένα επιχειρηματίας μ...

Στην Ελλάδα ο μεγάλος ανταγωνιστής του Jumbo - Πειραιώς το τεράστιο κτίριο - Έχει 3.504 καταστήματα!
Life | 13/09/2022 - 08:07

Στην Ελλάδα ο μεγάλος ανταγωνιστής του Jumbo - Πειραιώς το τεράστιο κτίριο - Έχει 3.504 καταστήματα!

Έρχεται μία μεγάλη μάχη τον φετινό χειμώνα στην ελληνική α...

Jumbo: Ραγδαίες εξελίξεις! H δραματική ανακοίνωση Βακάκη και οι μεγάλες αποφάσεις
Ελλάδα | 23/07/2022 - 18:10

Jumbo: Ραγδαίες εξελίξεις! H δραματική ανακοίνωση Βακάκη και οι μεγάλες αποφάσεις

Πρωτόγνωρες συνθήκες για τ...

Έξαλλοι γονείς μήνυσαν τα Jumbo - Απίστευτος τραυματισμός μικρού παιδιού
Ελλάδα | 07/02/2022 - 21:56

Έξαλλοι γονείς μήνυσαν τα Jumbo - Απίστευτος τραυματισμός μικρού παιδιού

Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσαν γονείς κατά της εταιρείας Ju...

Οικονομική «βόμβα» στα Jumbo: Μεγάλος κίνδυνος παρά τα κέρδη
Ελλάδα | 29/09/2021 - 17:27

Οικονομική «βόμβα» στα Jumbo: Μεγάλος κίνδυνος παρά τα κέρδη

Τα νέα μπορεί να είναι θετικά για τα Jumbo, με βάση τα κέρδη π...

Σε κατάσταση συναγερμού τα Jumbo: Απρόβλεπτη εξέλιξη για τον Απόστολο Βακάκη!
Ελλάδα | 22/09/2021 - 18:58

Σε κατάσταση συναγερμού τα Jumbo: Απρόβλεπτη εξέλιξη για τον Απόστολο Βακάκη!

Συναγερμός στην αλυσίδα μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις, τ...

"Πάγωσε" ο Απόστολος Βακάκης με αυτό που άκουσε για τα Jumbo - Εξελίξεις με τις απολύσεις
Life | 13/08/2021 - 19:47

"Πάγωσε" ο Απόστολος Βακάκης με αυτό που άκουσε για τα Jumbo - Εξελίξεις με τις απολύσεις

Άσχημα νέα άκουσε για τα καταστήματά του, με τον ιδιοκτήτη τ...

Χαμός στην αγορά - Τραγική απόφαση για τα Jumbo, έξαλλοι οι καταναλωτές
Life | 26/07/2021 - 20:47

Χαμός στην αγορά - Τραγική απόφαση για τα Jumbo, έξαλλοι οι καταναλωτές

Η διοίκηση της Jumbo εξήγησε τους λόγους της απόφασης α...

Τραγικές στιγμές για τα Jumbo - Εφιάλτης για την ασυλίδα!
Life | 25/04/2021 - 23:51

Τραγικές στιγμές για τα Jumbo - Εφιάλτης για την ασυλίδα!

Γιατί οι καταναλωτές γύρισαν την πλάτη στα μεγάλα παιχνιδάδικα. Π...

Έσκασε τώρα είδηση για τα Jumbo: Έκτακτη ανακοίνωση από τον Βακάκη!
Life | 15/04/2021 - 23:56

Έσκασε τώρα είδηση για τα Jumbo: Έκτακτη ανακοίνωση από τον Βακάκη!

Η ενημέρωση και η πρόβλεψή του. Το α΄τρίμηνο της χρονιάς ο...

Κυκλοφόρησε πριν λίγο - Δυστυχώς τραγική εξέλιξη με τα Jumbo!
Life | 07/04/2021 - 17:55

Κυκλοφόρησε πριν λίγο - Δυστυχώς τραγική εξέλιξη με τα Jumbo!

Τι συνέβη με τα Jumbo μέσα στο Μάρτιο; Ποια ήταν η εξέλιξη π...

Μεγάλη προσοχή: Έκτακτη ανακοίνωση του Jumbo μετά τα νέα μέτρα!
Ελλάδα | 03/04/2021 - 20:13

Μεγάλη προσοχή: Έκτακτη ανακοίνωση του Jumbo μετά τα νέα μέτρα!

Σε μια σημαντική ανακοίνωση προχώρησαν τα Jumbo, η οποία α...