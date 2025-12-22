Η Νανά Παλαιτσάκη "δικάζει" το Jumbo: "Αναρωτιέμαι ποιος γ...
Η φωτιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή δεν μένει μόνο σ...
Η χρυσή εποχή της Jumbo -και κατ’ επέκταση του επιχειρηματικού μ...
Τα Jumbo του Απόστολου Βακάκη μπαίνουν σε μια νέα, πιο δ...
Είναι μία από τις αναγνωρίσιμες μάρκες καταστημάτων. Κ...
Η εταιρεία-κολοσσός που έχει συνδεθεί με τις πιο δυνατές σ...
Τα τελευταία χρόνια έχουν ακουστεί πολλά και συχνά α...
Τα βλέπει όλα... μαύρα ο "M...
Σπάνια πέφτει έ...
Αδιαμφισβήτητα ο Απόστολος Βακάκης είναι ένα επιχειρηματίας μ...
Έρχεται μία μεγάλη μάχη τον φετινό χειμώνα στην ελληνική α...
Πρωτόγνωρες συνθήκες για τ...
Μηνυτήρια αναφορά κατέθεσαν γονείς κατά της εταιρείας Ju...
Τα νέα μπορεί να είναι θετικά για τα Jumbo, με βάση τα κέρδη π...
Συναγερμός στην αλυσίδα μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις, τ...
Άσχημα νέα άκουσε για τα καταστήματά του, με τον ιδιοκτήτη τ...
Η διοίκηση της Jumbo εξήγησε τους λόγους της απόφασης α...
Γιατί οι καταναλωτές γύρισαν την πλάτη στα μεγάλα παιχνιδάδικα. Π...
Η ενημέρωση και η πρόβλεψή του. Το α΄τρίμηνο της χρονιάς ο...
Τι συνέβη με τα Jumbo μέσα στο Μάρτιο; Ποια ήταν η εξέλιξη π...
Σε μια σημαντική ανακοίνωση προχώρησαν τα Jumbo, η οποία α...