Showbiz | 08/09 - 14:27

Την αναγνωρίσατε; Η μικρή Βάλια από το "Καφέ της Χαράς"… έγινε ρεπόρτερ!

Τη γνωρίσαμε ως τη μικρή και γλυκιά Βάλια στο "Καφέ τ...