Metrosport

Europa League | 21/07/2025 - 22:40

Απίθανος Σβαμπ: "Μπορεί να είμαι Αυστριακός, αλλά είμαι ΠΑΟΚάρα"

Ο Αυστριακός μίλησε για την κλήρωση του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ, η...