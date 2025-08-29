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Metrosport

Metrosport

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Metrosport. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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"Τελεσίγραφο" Metrosport σε ΠΑΟΚ: "Σώστε τώρα... την παρηγοριά" (ΦΩΤΟ)
Super League | VIDEO 03/05 - 10:24

"Τελεσίγραφο" Metrosport σε ΠΑΟΚ: "Σώστε τώρα... την παρηγοριά" (ΦΩΤΟ)

Το μήνυμα με νόημα από την εφημερίδα της Θεσσαλονίκης γ...

Μεγάλη γκάφα σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας! «Βάφτισαν» Παναθηναϊκό την ΑΕΚ
Media | 29/08/2025 - 10:07

Μεγάλη γκάφα σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας! «Βάφτισαν» Παναθηναϊκό την ΑΕΚ

Χρησιμοποίησαν την ίδια φωτογραφία από την πρόκριση τ...

"Καρφιά" για την ήττα του Άρη - "Δεν είδα πάθος, εμφάνιση που δεν περίμενα"
Super League | VIDEO 25/07/2025 - 23:07

"Καρφιά" για την ήττα του Άρη - "Δεν είδα πάθος, εμφάνιση που δεν περίμενα"

Οι Θεσσαλονικείς έκαναν τα εύκολα... δύσκολα και κυνηγάνε α...

"Ύμνοι" για Μοχάμεντ: "Θα ήταν δώρο Θεού να έρθει στον ΠΑΟΚ, είναι δυνατός"
Super League | 25/07/2025 - 20:09

"Ύμνοι" για Μοχάμεντ: "Θα ήταν δώρο Θεού να έρθει στον ΠΑΟΚ, είναι δυνατός"

Οι Θεσσαλονικείς θέλουν τον Μοχάμεντ της Ναντ και παλαίμαχος ά...

Άναψε το... πράσινο φως ο Σαββίδης - "Έχει το ΟΚ του ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας"
Super League | VIDEO 24/07/2025 - 17:49

Άναψε το... πράσινο φως ο Σαββίδης - "Έχει το ΟΚ του ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας"

Η διοίκηση του συλλόγου συμφώνησε και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας π...

Απίθανος Σβαμπ: "Μπορεί να είμαι Αυστριακός, αλλά είμαι ΠΑΟΚάρα"
Europa League | 21/07/2025 - 22:40

Απίθανος Σβαμπ: "Μπορεί να είμαι Αυστριακός, αλλά είμαι ΠΑΟΚάρα"

Ο Αυστριακός μίλησε για την κλήρωση του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ, η...

Προσοχή στον ΠΑΟΚ με Βόλφσμπεργκερ - "Δεν πρέπει να την υποτιμήσει..."
Europa League | 21/07/2025 - 20:06

Προσοχή στον ΠΑΟΚ με Βόλφσμπεργκερ - "Δεν πρέπει να την υποτιμήσει..."

Οι Θεσσαλονικείς είναι το απόλυτο φαβορί για πρόκριση σ...

Κάτι "ψήνεται" με ΠΑΟΚ και Άκπομ - "Ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού"
Super League | VIDEO 15/07/2025 - 22:17

Κάτι "ψήνεται" με ΠΑΟΚ και Άκπομ - "Ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού"

Οι Θεσσαλονικείς θέλουν να ενισχυθούν στη θέση του σ...

"Πρώτα Ντόρτμουντ και μετά Λίβερπουλ για Κουλιεράκη - Χρειάζεται σκαλοπάτι"
Super League | VIDEO 15/07/2025 - 21:57

"Πρώτα Ντόρτμουντ και μετά Λίβερπουλ για Κουλιεράκη - Χρειάζεται σκαλοπάτι"

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός απασχολεί την Λίβερπουλ, ό...

"Ο Μυστακίδης λέει να, τα λεφτά - Πρέπει να βγάλει... λαγό ο Σαββίδης"
Super League | 10/07/2025 - 22:47

"Ο Μυστακίδης λέει να, τα λεφτά - Πρέπει να βγάλει... λαγό ο Σαββίδης"

Οι Θεσσαλονικείς έχουν μπει σε μια ενδιαφέρουσα φάση τ...

Το αποκάλυψε πρόεδρος ελληνικής ομάδας - "Μου αρέσει ο Μπράντον Τόμας..."
Super League | VIDEO 09/07/2025 - 22:08

Το αποκάλυψε πρόεδρος ελληνικής ομάδας - "Μου αρέσει ο Μπράντον Τόμας..."

Ο Ισπανός σέντερ φορ είναι άγνωστο που θα συνεχίσει τ...

Σιγουριά για Πέρεθ από Χαβίτο - "Θα ανεβάσει επίπεδο τον Άρη, θα ταιριάξει"
Super League | 09/07/2025 - 21:38

Σιγουριά για Πέρεθ από Χαβίτο - "Θα ανεβάσει επίπεδο τον Άρη, θα ταιριάξει"

Ο σπουδαίος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Άρη μίλησε μ...

Φέτος θα είναι αλλιώς για Τσάλοφ - "Δεν έδειξε τις δυνατότητές του ακόμα"
Super League | VIDEO 04/07/2025 - 23:53

Φέτος θα είναι αλλιώς για Τσάλοφ - "Δεν έδειξε τις δυνατότητές του ακόμα"

Ο Ρώσος επιθετικός του ΠΑΟΚ δεν έκανε καλή πρώτη σεζόν κ...

"Καρφιά" από πρώην του ΠΑΟΚ για Άκπομ - "Δεν πας Champions League με αυτόν"
Super League | 04/07/2025 - 22:09

"Καρφιά" από πρώην του ΠΑΟΚ για Άκπομ - "Δεν πας Champions League με αυτόν"

Σφοδρή κριτική από τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή για τ...

"Παροξυσμός" για Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ - "Μπορεί να φτάσει τα 100 εκ."
Super League | 02/07/2025 - 22:23

"Παροξυσμός" για Κωνσταντέλια στον ΠΑΟΚ - "Μπορεί να φτάσει τα 100 εκ."

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έχει πολλούς "μνηστήρες", μ...

Φανέλα βασικού για Αθανασιάδη στον Άρη - "Έχει δείξει σταθερότητα..."
Super League | 01/07/2025 - 16:34

Φανέλα βασικού για Αθανασιάδη στον Άρη - "Έχει δείξει σταθερότητα..."

Οι Θεσσαλονικείς ενισχύθηκαν στη θέση του τερματοφύλακα κ...

"Τρέλα" στον Άρη με τον ερχομό Σιάο - "Γιατί όχι σε 2-3 χρόνια Euroleague;"
Basket League | 30/06/2025 - 23:49

"Τρέλα" στον Άρη με τον ερχομό Σιάο - "Γιατί όχι σε 2-3 χρόνια Euroleague;"

Η έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο έχει προκαλέσει... ντελίριο ε...

"Ταλεντάκια" στα χέρια του Λουτσέσκου - Μπήκαν στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ!
Super League | 29/06/2025 - 02:27

"Ταλεντάκια" στα χέρια του Λουτσέσκου - Μπήκαν στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ!

Μετά τους Κουλιεράκη, Τζίμα και Κωνσταντέλια ο Δικέφαλος σ...

"Αντεπίθεση" ΠΑΟΚ για Τέιλορ - "Ηχηρή" απάντηση στην κίνηση της ΑΕΚ!
Super League | 25/06/2025 - 23:30

"Αντεπίθεση" ΠΑΟΚ για Τέιλορ - "Ηχηρή" απάντηση στην κίνηση της ΑΕΚ!

Οι Θεσσαλονικείς δεν αφήνουν αναπάντητη την κίνηση τ...

Θα γίνει η έκπληξη στον ΠΑΟΚ; - "Ο Κοτάρσκι θα μείνει..."
Super League | VIDEO 25/06/2025 - 22:46

Θα γίνει η έκπληξη στον ΠΑΟΚ; - "Ο Κοτάρσκι θα μείνει..."

Οι φήμες για τον Κροάτη τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ έχουν "�...

Ατάκες για μεταγραφή Γιαννιώτα στον Άρη - "Μπορεί να... ζεστάνει τον κόσμο"
Super League | VIDEO 24/06/2025 - 23:01

Ατάκες για μεταγραφή Γιαννιώτα στον Άρη - "Μπορεί να... ζεστάνει τον κόσμο"

Ο παλαίμαχος άσος του Άρη είχε συνεργαστεί με τον Γιαννιώτα κ...