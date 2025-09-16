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NASA

NASA

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα NASA. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Άφωνοι στη NASA: Τι είδαν οι αστροναύτες στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού;
Κόσμος | 07/04 - 12:40

Άφωνοι στη NASA: Τι είδαν οι αστροναύτες στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού;

Η ιστορική επανασύνδεση του Artemis II και η εικόνα π...

Πογκρόμ στη NASA! Διώχνουν τους Κινέζους λόγω κατασκοπείας
Τεχνολογία | 16/09/2025 - 23:50

Πογκρόμ στη NASA! Διώχνουν τους Κινέζους λόγω κατασκοπείας

Κινέζοι ερευνητές και συνεργάτες που συμμετείχαν σε π...

Μία πετυχημένα αποτυχημένη αποστολή! Όταν η NASA ξεγέλασε τον θάνατο
Κόσμος | 10/08/2025 - 02:31

Μία πετυχημένα αποτυχημένη αποστολή! Όταν η NASA ξεγέλασε τον θάνατο

Eις μνήμην του Τζιμ Λόβελ, ενός οραματιστή γεμάτου δίψα γ...

Καθηγητής Χάρβαρντ: Έρχεται επίθεση στη Γη από διαστρικό αντικείμενο!
Κόσμος | 04/08/2025 - 08:44

Καθηγητής Χάρβαρντ: Έρχεται επίθεση στη Γη από διαστρικό αντικείμενο!

Καθηγητής του Χάρβαρντ προειδοποιεί ότι το διαστρικό α...

Αυτή είναι η δίαιτα της NASA που μπορείς να χάσεις 10 κιλά σε 2 εβδομάδες
Υγεία | 15/06/2025 - 17:12

Αυτή είναι η δίαιτα της NASA που μπορείς να χάσεις 10 κιλά σε 2 εβδομάδες

Η δίαιτα της NASA είναι η πιο viral δίαιτα και όσοι την έχουν α...

Η NASA έστειλε ποντίκια εκεί που γέρασαν 10 χρόνια οι δύο αστροναύτες
Περίεργα | 04/04/2025 - 12:36

Η NASA έστειλε ποντίκια εκεί που γέρασαν 10 χρόνια οι δύο αστροναύτες

...

Γέρασαν 10 χρόνια οι αστροναύτες που επέστρεψαν μετά από 9 μήνες
Κόσμος | 20/03/2025 - 12:56

Γέρασαν 10 χρόνια οι αστροναύτες που επέστρεψαν μετά από 9 μήνες

Πόδια κοτόπουλου και βλάβη σ...

H NASA προσφέρει 3.000.000 δολάρια σε όποιον της λύσει αυτό το πρόβλημα
Κόσμος | 08/02/2025 - 19:11

H NASA προσφέρει 3.000.000 δολάρια σε όποιον της λύσει αυτό το πρόβλημα

Πώς μπορείτε να καταθέσετε τ...

Εντυπωσιακό εύρημα της NASA στον Άρη – Προάγγελος συναρπαστικών ανακαλύψεων
Περίεργα | 26/09/2024 - 00:29

Εντυπωσιακό εύρημα της NASA στον Άρη – Προάγγελος συναρπαστικών ανακαλύψεων

Οι θεωρίες της διαστημικής υπηρεσίας για τα νέα...

Εθνική υπερηφάνεια: Η NASA έδωσε βραβείο σε Ελληνίδα ερευνήτρια
Τεχνολογία | 25/11/2023 - 13:52

Εθνική υπερηφάνεια: Η NASA έδωσε βραβείο σε Ελληνίδα ερευνήτρια

«Έχουν βρεθεί φαινόμενα που δεν τα βλέπουμε καθόλου α...

NASA: Υπάρχουν τελικά εξωγήινοι; – Στο φως τα ευρήματα μελέτης από εκατοντάδες θεάσεις UFO
Κόσμος | 14/09/2023 - 16:45

NASA: Υπάρχουν τελικά εξωγήινοι; – Στο φως τα ευρήματα μελέτης από εκατοντάδες θεάσεις UFO

Το Πεντάγωνο έχει λάβει 350 αναφορές για UFO τα τελευταία δ...

"Συναγερμός" από τη NASA: Αστεροειδής μεγαλύτερος από 10 λεωφορεία κατευθύνεται στη Γη
Life | 26/06/2023 - 22:05

"Συναγερμός" από τη NASA: Αστεροειδής μεγαλύτερος από 10 λεωφορεία κατευθύνεται στη Γη

Συναγερμός σήμανε στη NASA καθώς εντοπίστηκε ένας τεράστιος α...

Θα πάθεις πλάκα - H NASA κατέγραψε μυστηριώδες πράσινο φως στην επιφάνεια του Δία (ΦΩΤΟ)
Life | 23/06/2023 - 22:58

Θα πάθεις πλάκα - H NASA κατέγραψε μυστηριώδες πράσινο φως στην επιφάνεια του Δία (ΦΩΤΟ)

Απόκοσμες εικόνες και ένα μεγάλο μυστήριο π...

Τρέλανε κόσμο η NASA – Έτσι θα είναι ένα σπίτι στον πλανήτη Άρη (ΒΙΝΤΕΟ)
Life | 12/04/2023 - 20:44

Τρέλανε κόσμο η NASA – Έτσι θα είναι ένα σπίτι στον πλανήτη Άρη (ΒΙΝΤΕΟ)

Η κατοικία, που ονομάστηκε Mars Dune Alpha, βρίσκεται στο κέντρο ε...

Απίστευτος Πούτιν το έριξε στις... κλοπές - Τρελό τι έκανε η Ρωσία - Τους τσάκωσε η NASA!
Κόσμος | 04/12/2022 - 19:26

Απίστευτος Πούτιν το έριξε στις... κλοπές - Τρελό τι έκανε η Ρωσία - Τους τσάκωσε η NASA!

Η έρευνα της NASA, σε συνεργασία με διάφορους εταίρους...

Η NASA τα κατάφερε: Σκάφος της "καμικάζι" χτύπησε αστεροειδή και τον έβγαλε εκτός πορείας! (ΒΙΝΤΕΟ)
Κόσμος | 27/09/2022 - 08:36

Η NASA τα κατάφερε: Σκάφος της "καμικάζι" χτύπησε αστεροειδή και τον έβγαλε εκτός πορείας! (ΒΙΝΤΕΟ)

Θα χρειαστεί αναμονή ημερών ως εβδομάδων προτού οι ε...

Σε πιάνει δέος! Εκπληκτικές εικόνες του τηλεσκοπίου James Webb από τη γέννηση του Σύμπαντος (ΦΩΤΟ)
Life | 12/07/2022 - 19:21

Σε πιάνει δέος! Εκπληκτικές εικόνες του τηλεσκοπίου James Webb από τη γέννηση του Σύμπαντος (ΦΩΤΟ)

Μια από τις βασικές αποστολές του James Webb, του ισχυρότερου...

NASA: Τεράστιος αστεροειδής πλησιάζει τη Γη! - Πόσο επικίνδυνος είναι
Κόσμος | 01/06/2021 - 20:55

NASA: Τεράστιος αστεροειδής πλησιάζει τη Γη! - Πόσο επικίνδυνος είναι

Κανονικά, βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον ήλιο αλλά μ...