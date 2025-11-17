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NCAA

NCAA

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα NCAA. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Κίνηση ματ από τη Φενέρ: Έφερε NBAer-σκόρερ
Euroleague | 27/07 - 18:40

Κίνηση ματ από τη Φενέρ: Έφερε NBAer-σκόρερ

Η Φενέρμπαχτσε συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς την ε...

"Άκυρο" Μπιμπέροβιτς σε πρόταση 7 εκατομμυρίων!
Euroleague | VIDEO 10/05 - 18:24

"Άκυρο" Μπιμπέροβιτς σε πρόταση 7 εκατομμυρίων!

Μία προσφορά για πολύ υψηλό συμβόλαιο συνεργασίας έ...

«Βόμβα» με Μοντέρo: «Τελειώνει» από τη Βαλένθια!
Euroleague | VIDEO 04/05 - 19:15

«Βόμβα» με Μοντέρo: «Τελειώνει» από τη Βαλένθια!

Το καλοκαίρι αναμένεται «καυτό» στην EuroLeague, αλλά μια α...

Αντρέι Στογιάκοβιτς: Ρίχνει άκυρο στο ΝΒΑ με απόφαση έκπληξη!
NBA | 17/04 - 22:23

Αντρέι Στογιάκοβιτς: Ρίχνει άκυρο στο ΝΒΑ με απόφαση έκπληξη!

Το «next big thing» του παγκόσμιου μπάσκετ και γιος του θρυλικού Π...

Ευρωλίγκα μόνο για άνω των 24 - Νέα πραγματικότητα!
Euroleague | 16/04 - 09:54

Ευρωλίγκα μόνο για άνω των 24 - Νέα πραγματικότητα!

Με τη νέα πραγματικότητα στο NCAA, η Ευρωλίγκα δεν μπορεί π...

Διάλεξε ο Αβδάλας! - Το κάλεσμα του Πιτίνο και η απόφαση που πήρε
Euroleague | 13/04 - 20:20

Διάλεξε ο Αβδάλας! - Το κάλεσμα του Πιτίνο και η απόφαση που πήρε

Ο 20χρονος γκαρντ του Παναθηναϊκού προκάλεσε… αμερικανικές μ...

Έκανε... πάρτι με Παναθηναϊκό - Έχει πρόταση με 5 εκατομμύρια ετησίως!
Euroleague | VIDEO 11/04 - 23:04

Έκανε... πάρτι με Παναθηναϊκό - Έχει πρόταση με 5 εκατομμύρια ετησίως!

Η σούπερ εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό, το ενδιαφέρον α...

«Μήλον της έριδος» ο Ζούγρης σε Ελλάδα και Αμερική!
Basket League | VIDEO 11/04 - 18:59

«Μήλον της έριδος» ο Ζούγρης σε Ελλάδα και Αμερική!

Παρότι η πρώτη του χρονιά στο Λούιβιλ είχε θετικό πρόσημο, ο...

"Δέκα προτάσεις για άσο του Παναθηναϊκού - Έχει αποφασίσει να φύγει"
Euroleague | VIDEO 10/04 - 19:56

"Δέκα προτάσεις για άσο του Παναθηναϊκού - Έχει αποφασίσει να φύγει"

Όλα δείχνουν πως η αντίστροφη μέτρηση για μία ηχηρή α...

Απίθανο: Ένας 18χρονος μπασκετμπολίστας έβαλε 103 πόντους! (vid)
Μπάσκετ | 23/03 - 23:00

Απίθανο: Ένας 18χρονος μπασκετμπολίστας έβαλε 103 πόντους! (vid)

Όταν ο μυθικός Ουίλτ Τσάμπερλεϊν σταμάτησε στους 100 π...

Εκπληκτικός Αβδάλας παρά την ήττα του Βιρτζίνια - "Διπλός" Χιτικούδης (Vid)
Μπάσκετ | 01/03 - 11:45

Εκπληκτικός Αβδάλας παρά την ήττα του Βιρτζίνια - "Διπλός" Χιτικούδης (Vid)

Εντυπωσιακές εμφανίσεις από τ...

Τέλος ο Μαντζούκας από το Οκλαχόμα Στέιτ - Ο λόγος
Μπάσκετ | 19/02 - 16:54

Τέλος ο Μαντζούκας από το Οκλαχόμα Στέιτ - Ο λόγος

Ο Λευτέρης Μαντζούκας αναγκάζεται να αφήσει πίσω του τ...

Σοκ στη Euroleague - Πασίγνωστος παίκτης μπλεγμένος στα στημένα του NCAA
Euroleague | VIDEO 15/01 - 20:51

Σοκ στη Euroleague - Πασίγνωστος παίκτης μπλεγμένος στα στημένα του NCAA

"Βόμβα" και στη Euroleague καθώς γνωστός παίκτης ομάδας της δ...

Σεισμός στο NCAA: Το FBI αποκαλύπτει διεθνές κύκλωμα χειραγώγησης αγώνων!
NBA | 15/01 - 19:26

Σεισμός στο NCAA: Το FBI αποκαλύπτει διεθνές κύκλωμα χειραγώγησης αγώνων!

Το αμερικανικό κολεγιακό μπάσκετ βρίσκεται αντιμέτωπο μ...

Νεοκλης Αβδάλας: Το μισό ΝΒΑ στα... πόδια του! (Vid)
NBA | 03/12/2025 - 15:04

Νεοκλης Αβδάλας: Το μισό ΝΒΑ στα... πόδια του! (Vid)

Ο νεαρός Έλληνας γκαρντ συνεχίζει να καταγράφει εμφανίσεις υ...

Εντυπωσιακή εμφάνιση και double double από τον Μαντζούκα στο NCAA! (Vid)
Μπάσκετ | 17/11/2025 - 12:07

Εντυπωσιακή εμφάνιση και double double από τον Μαντζούκα στο NCAA! (Vid)

Εξαιρετική παρουσία είχε ο Λευτέρης Μαντζούκας στην ε...

Τέλος ο Χαρτσένκοφ από την Μπάγερν - Πάει NCAA!
Euroleague | 02/07/2025 - 07:16

Τέλος ο Χαρτσένκοφ από την Μπάγερν - Πάει NCAA!

Ο νεαρός άσος των Βαυαρών αποφάσισε να δοκιμάσει το τ...

Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό και υπογράφει σε ομάδα του NCAA! (ΦΩΤΟ)
Euroleague | 24/06/2025 - 10:55

Αποχωρεί από τον Ολυμπιακό και υπογράφει σε ομάδα του NCAA! (ΦΩΤΟ)

Ακόμη ένας Έλληνας παίκτης πήρε τον δ...

Σπουδαία νέα για Αβδάλα - Υπέγραψε στην Αμερική
NBA | 16/06/2025 - 20:27

Σπουδαία νέα για Αβδάλα - Υπέγραψε στην Αμερική

Ο νεαρός άσος, που αγωνιζόταν στο Περιστέρι, ανοίγει έ...

Ποιος Ολυμπιακός; - Γίνεται… Αμερικανός!
Euroleague | 29/05/2025 - 23:22

Ποιος Ολυμπιακός; - Γίνεται… Αμερικανός!

Παίκτης που ήταν στα υπ’ όψιν των Πειραιωτών θα δ...

Να ο λόγος που οι νεαροί Έλληνες μπασκετμπολίστες τρέχουν στο NCAA!
Μπάσκετ | 21/05/2025 - 15:01

Να ο λόγος που οι νεαροί Έλληνες μπασκετμπολίστες τρέχουν στο NCAA!

Το χρήμα ρέει άφθονο και είναι πλέον νόμιμο στο NCAA, μ...