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Novasports

Novasports

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Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα κι ποιο κανάλι το δείχνει
Super League | 31/08 - 11:28

Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα κι ποιο κανάλι το δείχνει

Ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Βοιωτία, σ...

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Τι ώρα είναι ο ημιτελικός του Final 4 και κανάλι
Euroleague | 22/05 - 09:47

Ολυμπιακός - Φενέρμπαχτσε: Τι ώρα είναι ο ημιτελικός του Final 4 και κανάλι

Ο Ολυμπιακός ρίχνεται στη μάχη του Final Four της EuroLeague ω...

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague με τη Nova
Media | 18/05 - 12:46

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague με τη Nova

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague με τη συμμετοχή τ...

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Τι ώρα είναι το Game 5 σήμερα και σε ποιο κανάλι
Euroleague | 13/05 - 12:56

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Τι ώρα είναι το Game 5 σήμερα και σε ποιο κανάλι

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τη Βαλένθια στο κ...

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει
Super League | 13/05 - 12:32

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει

Ο ΠΑΟΚ  υποδέχεται σήμερα την AEK στην Τούμπα, στο π...

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Τι ώρα είναι το Game 3 και σε ποιο κανάλι
Euroleague | 06/05 - 11:12

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Τι ώρα είναι το Game 3 και σε ποιο κανάλι

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telekom Center At...

Μονακό - Ολυμπιακός: Τι ώρα είναι το Game 3 και ποιο κανάλι το δείχνει
Euroleague | 05/05 - 12:00

Μονακό - Ολυμπιακός: Τι ώρα είναι το Game 3 και ποιο κανάλι το δείχνει

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απόψε  στο Πριγκιπάτο απέναντι σ...

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Τι ώρα είναι ο αγώνας των πλέι οφ σήμερα και κανάλι
Super League | 03/05 - 10:49

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός: Τι ώρα είναι ο αγώνας των πλέι οφ σήμερα και κανάλι

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο γήπεδο της Τούμπας, γ...

Ολυμπιακός - Μονακό: Τι ώρα είναι απόψε το Game 2 κι ποιο κανάλι το δείχνει
Euroleague | VIDEO 30/04 - 11:28

Ολυμπιακός - Μονακό: Τι ώρα είναι απόψε το Game 2 κι ποιο κανάλι το δείχνει

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό για το Game 2 των πλέι ο...

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Τι ώρα είναι το Game 1 και ποιο κανάλι το δείχνει
Euroleague | 28/04 - 10:23

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Τι ώρα είναι το Game 1 και ποιο κανάλι το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στη Βαλένθια και τη Roig Ar...

Ολυμπιακός - Μονακό: Τι ώρα είναι το Game 1 και ποιο κανάλι το δείχνει
Euroleague | 28/04 - 09:47

Ολυμπιακός - Μονακό: Τι ώρα είναι το Game 1 και ποιο κανάλι το δείχνει

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο ΣΕΦ τη Μονακό για το πρώτο π...

Παναθηναϊκός - Μονακό: Τι ώρα παίζουν σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει
Euroleague | 21/04 - 10:16

Παναθηναϊκός - Μονακό: Τι ώρα παίζουν σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε τη Μονακό στο Telekom Center At...

Η μπασκετική πανδαισία της EuroLeague με τα Play - In στο παρκέ της Nova
Euroleague | 20/04 - 12:02

Η μπασκετική πανδαισία της EuroLeague με τα Play - In στο παρκέ της Nova

Παναθηναϊκός AKTOR – Mονακό, Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας κ...

Παναθηναϊκός - Εφές: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι
Euroleague | 17/04 - 14:36

Παναθηναϊκός - Εφές: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αναντολού Εφές στο T-Center At...

Ολυμπιακός - Μιλάνο: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι
Euroleague | 16/04 - 09:47

Ολυμπιακός - Μιλάνο: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και σε ποιο κανάλι

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στο ΣΕΦ για τ...

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης
Euroleague | 09/04 - 13:12

Βαλένθια - Παναθηναϊκός: Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης

Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στη Βαλένθια, στο πλαίσιο τ...

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και κανάλι
Euroleague | 09/04 - 12:00

Χάποελ Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και κανάλι

Ο Ολυμπιακός  αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σ...

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και το κανάλι
Euroleague | 07/04 - 12:00

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Τι ώρα είναι ο αγώνας σήμερα και το κανάλι

Στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης για τ...

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει
Super League | 05/04 - 10:33

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα και ποιο κανάλι το δείχνει

Τα πλέι οφ της Σούπερ Λιγκ αρχίζουν στην Τούμπα, όπου δ...

Βιλερμπάν - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζει σήμερα και σε ποιο κανάλι το δείχνει
Euroleague | 03/04 - 10:24

Βιλερμπάν - Ολυμπιακός: Τι ώρα παίζει σήμερα και σε ποιο κανάλι το δείχνει

Εκτός έδρας δοκιμασία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος δοκιμάζεται σ...

Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζει σήμερα και το κανάλι 
Euroleague | 02/04 - 11:38

Χάποελ Τελ Αβίβ - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζει σήμερα και το κανάλι 

Με έξι αναμετρήσεις συνεχίζεται η 35η αγωνιστική της Eu...