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Novibet

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Novibet Volley League 2026-27 και Novibet League Cup Nikos Samaras 2026-27
Volley | 11/09 - 11:22

Novibet Volley League 2026-27 και Novibet League Cup Nikos Samaras 2026-27

Με την κλήρωση ξεκίνησε η αντίστροφη μ...

Το Giant Heart της Novibet στηρίζει το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
Κοινωνία | 27/05 - 11:23

Το Giant Heart της Novibet στηρίζει το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Ενισχύοντας το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Ελληνικού Ε...

Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028
Volley | 23/03 - 12:13

Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028

Σε μια στρατηγική συνεργασία που ενισχύει σημαντικά τ...

All-in για την ανατροπή ο Παναθηναϊκός - Απόδοση 5!
Στοίχημα | 30/07/2025 - 18:48

All-in για την ανατροπή ο Παναθηναϊκός - Απόδοση 5!

Στοιχηματικά προγνωστικά και Bet Builder τεσσάρων επιλογών γ...

Με το... δεξί ο Νίκολιτς στο πρώτο του επίσημο - Σκόρερ και απόδοση 4.80!
Στοίχημα | 24/07/2025 - 15:43

Με το... δεξί ο Νίκολιτς στο πρώτο του επίσημο - Σκόρερ και απόδοση 4.80!

Αρχή στο ευρωπαϊκό της ταξίδι κάνει απόψε η ΑΕΚ, καθώς υ...

Διπλό Άρη δια χειρός του συνήθη ύποπτου!
Στοίχημα | 24/07/2025 - 14:25

Διπλό Άρη δια χειρός του συνήθη ύποπτου!

Πρεμιέρα για τους Κιτρινόμαυρους στην Ευρώπη, οι οποίοι α...

Bet Builder που δίνει το.... πάνω χέρι στον Παναθηναϊκό!
Στοίχημα | 22/07/2025 - 15:31

Bet Builder που δίνει το.... πάνω χέρι στον Παναθηναϊκό!

Προγνωστικά στοιχήματος για την αναμέτρηση των Πρασίνων μ...

Πρώτο φαβορί ο ΠΑΟ, δεύτερο ο ΟΣΦΠ και το Μίσιτς-effect!
Στοίχημα | 21/07/2025 - 23:43

Πρώτο φαβορί ο ΠΑΟ, δεύτερο ο ΟΣΦΠ και το Μίσιτς-effect!

Ποιες είναι οι αποδόσεις των στοιχηματικών εταιριών γ...

Λίβερπουλ για Κουλιεράκη; - Το όνειρο της Ρεάλ και η προοπτική της Μπάγερν!
Στοίχημα | 21/07/2025 - 20:33

Λίβερπουλ για Κουλιεράκη; - Το όνειρο της Ρεάλ και η προοπτική της Μπάγερν!

Το όνομα του Έλληνα διεθνή ακούγεται για τις μεγαλύτερες ε...

Τετράδα με combo και απόδοση 6!
Στοίχημα | 18/07/2025 - 17:15

Τετράδα με combo και απόδοση 6!

Παρολί τεσσάρων παιχνιδιών από Euro Γυναικών και ευρωπαϊκά π...

Το κασέ του Ποντένσε είναι εξωπραγματικό για Ελλάδα - Οι μπουκς άλλα λένε!
Στοίχημα | 17/07/2025 - 20:48

Το κασέ του Ποντένσε είναι εξωπραγματικό για Ελλάδα - Οι μπουκς άλλα λένε!

Το όνομα του Πορτογάλου εξτρέμ έχει αρχίσει να ακούγεται κ...

Τριάδα εξαπλασιασμού στα προκριματικά του Europa!
Στοίχημα | 17/07/2025 - 18:48

Τριάδα εξαπλασιασμού στα προκριματικά του Europa!

Γεμάτο κουπόνι σήμερα με παιχνίδια για την πρώτη προκριματική φ...

Πού θα αγωνίζεται ο Ντέλιας στις 3/9 - ΠΑΟΚ, Στουτγκάρδη, ΟΣΦΠ ή αλλού;
Στοίχημα | 14/07/2025 - 22:59

Πού θα αγωνίζεται ο Ντέλιας στις 3/9 - ΠΑΟΚ, Στουτγκάρδη, ΟΣΦΠ ή αλλού;

Ο νεαρός άσος έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον, ενώ οι στοιχηματικές έ...

Η Novibet χάρισε στον δήμο Βόλου το γήπεδο "Ιωάννης Κωνσταντέλιας"
Ποδόσφαιρο | 11/07/2025 - 16:39

Η Novibet χάρισε στον δήμο Βόλου το γήπεδο "Ιωάννης Κωνσταντέλιας"

Στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής υ...

Απόλυτο φαβορί ο Ολυμπιακός για Μίσιτς - Δύο οι μεγάλοι του αντίπαλοι!
Στοίχημα | VIDEO 09/07/2025 - 13:37

Απόλυτο φαβορί ο Ολυμπιακός για Μίσιτς - Δύο οι μεγάλοι του αντίπαλοι!

Ο Σέρβος γκαρντ βρίσκεται στη 48ωρη λίστα του ΝΒΑ και σ...

Φαβορί για την κούπα ο ΠΑΟ μετά τον Βαλαντσιούνας - Η θέση του Ολυμπιακού
Στοίχημα | 04/07/2025 - 23:13

Φαβορί για την κούπα ο ΠΑΟ μετά τον Βαλαντσιούνας - Η θέση του Ολυμπιακού

Η φερόμενη μεταγραφή του Λιθουανού σέντερ έχει θέσει τ...

Ποιός θα πάρει την Euroleague; Οι στοιχηματικές "βλέπουν" ΠΑΟ ή Ολυμπιακό!
Euroleague | 05/09/2024 - 15:38

Ποιός θα πάρει την Euroleague; Οι στοιχηματικές "βλέπουν" ΠΑΟ ή Ολυμπιακό!

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν φτιάξει εκπληκτικά ρ...

Σούπερ φαβορί για το πρωτάθλημα o Ολυμπιακός - Πολυ πίσω ο Παναθηναϊκός
Super League | 05/09/2024 - 15:17

Σούπερ φαβορί για το πρωτάθλημα o Ολυμπιακός - Πολυ πίσω ο Παναθηναϊκός

Η φετινή Super League ολοκλήρωσε την 3η αγωνιστική του προγράμματος τ...

Μεταγραφικό Radar by Novibet: Η έκπληξη Γιοβάνοβιτς, η μεταγραφή Αλμέιδα και το "δώρο" Μουρίνιο στο Λιμάνι!
Champions League | VIDEO 29/08/2023 - 16:28

Μεταγραφικό Radar by Novibet: Η έκπληξη Γιοβάνοβιτς, η μεταγραφή Αλμέιδα και το "δώρο" Μουρίνιο στο Λιμάνι!

Οι 11αδες ΠΑΟ, ΑΕΚ και η επόμενη κίνηση Ολυμπιακού. Πώς θ...

Μεταγραφικό ραντάρ by Novibet: "Σφιγμένος" ο Ολυμπιακός - Μέχρι 23 εκατ. για Λιβάι - Μεταγραφή o Ντόρσεϊ! (Vid)
Super League | VIDEO 19/07/2023 - 16:29

Μεταγραφικό ραντάρ by Novibet: "Σφιγμένος" ο Ολυμπιακός - Μέχρι 23 εκατ. για Λιβάι - Μεταγραφή o Ντόρσεϊ! (Vid)

Η εικόνα ΠΑΟ και Ολυμπιακού και η... χαφάρα στον ΠΑΟΚ. Μ...

Μεταγραφικό ραντάρ By Novibet: Ο στόπερ του Ολυμπιακού, ο "εκλεκτός" του Αλμέιδα και η επιστροφή στον ΠΑΟΚ (Vid)
Super League | VIDEO 17/07/2023 - 18:22

Μεταγραφικό ραντάρ By Novibet: Ο στόπερ του Ολυμπιακού, ο "εκλεκτός" του Αλμέιδα και η επιστροφή στον ΠΑΟΚ (Vid)

Η εκπομπή του Sportdog.gr για τα μεταγραφικά ν...