Showbiz | 07/08/2020 - 08:54

Για τρελές φαντασιώσεις! Η Ρια Αντωνίου τα πετάει ΟΛΑ ξανά! Δεν υπάρχει τέτοιο ΚΟΡΜΙ

Μπορεί να μας άφησε για την γειτονική Ιταλία αλλά εμείς δεν τ�...