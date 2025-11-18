Η συμφωνία καλύπτει έναν ορίζοντα δεκαετίας και εντάσσεται σ...
Ο επισμηναγός ε.α.Στέφανοας Καραβίδας απαντά σε όλα τ...
Ο Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος στο παρελθόν έχει προσλάβει π...
Μετά από ειδοποίηση της ΕΑΒ προς την ασφάλεια της 114 Π...
Αν οι Γάλλοι μπορούν να κλειδώσουν τα Rafale για την Ινδία, τ...
Η προμήθεια των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Dassault Ra...
Η Άγκυρα προσπαθεί να αποκτήσει το ό...
Η προσγείωση των Βρετανικών μαχητικών στην Τουρκία φ...
Και οι δύο τύποι μαχητικών μπορούν να φέρουν πυραύλους α...
Θα το συνοδεύουν F-16, Rafale και Mi...
Μπορεί η προμήθεια των Eurofighter από την Τουρκία να ανατρέψει τ...
Πυρετώδεις οι ετοιμασίες για το εντυπωσιακό υπερθέαμα τ...
H αντικατάσταση από τις «ριπές ανέμου» οικονομοτεχνικά ε...
Γιατί οι ριπές της Πολεμικής Αεροπορίας ετοιμάζονται γ...
Ποιοί είναι οι τύποι που θα επιδιωχθεί ν...
Κίνδυνος ανατροπής της αεροπορικής ισχύος υπέρ της Τ...
Ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση F5, υπογράφηκε σύμβαση π...
Χωρίς αμφιβολία όσα έχουν γίνει από τον Ιανουάριο του 20...
Στα πρώτα τέσσερα M-346 θα αρχίσει από το 2024 η εκπαίδευση τ...
Η μεταστάθμευση των Rafale στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα σ...
Ήδη 15 ‘’ριπές’’ διαθέτει στον στόλο της η Πολεμική Α...