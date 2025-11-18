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Rafale

Rafale

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Rafale. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Ο Ζελένσκι θέλει το όπλο που απογείωσε την Ελλάδα!
Πολιτική | 18/11/2025 - 01:14

Ο Ζελένσκι θέλει το όπλο που απογείωσε την Ελλάδα!

Η συμφωνία καλύπτει έναν ορίζοντα δεκαετίας και εντάσσεται σ...

Eurofighter Vs Rafale: Ανάλυση της μάχης στο Αιγαίο από Έλληνα πιλότο
Ελλάδα | 02/11/2025 - 00:29

Eurofighter Vs Rafale: Ανάλυση της μάχης στο Αιγαίο από Έλληνα πιλότο

Ο επισμηναγός ε.α.Στέφανοας Καραβίδας απαντά σε όλα τ...

Προπονητής προσκάλεσε πιλότους μαχητικών της RAF για τους παίκτες του (Vid)
Premier League | VIDEO 30/09/2025 - 23:04

Προπονητής προσκάλεσε πιλότους μαχητικών της RAF για τους παίκτες του (Vid)

Ο Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος στο παρελθόν έχει προσλάβει π...

Υπόθεση κατασκοπείας στην Τανάγρα - Αλλοδαποί φωτογράφιζαν τα Rafale
Ελλάδα | 09/07/2025 - 16:32

Υπόθεση κατασκοπείας στην Τανάγρα - Αλλοδαποί φωτογράφιζαν τα Rafale

Μετά από ειδοποίηση της ΕΑΒ προς την ασφάλεια της 114 Π...

Πόσο δικά μας είναι τα Rafale - Μπορεί να μας τα κλειδώσει η Γαλλία;
Ελλάδα | 22/05/2025 - 23:18

Πόσο δικά μας είναι τα Rafale - Μπορεί να μας τα κλειδώσει η Γαλλία;

Αν οι Γάλλοι μπορούν να κλειδώσουν τα Rafale για την Ινδία, τ...

Είναι τα πολεμικά αεροσκάφη Ραφάλ ανίκητα ή έχουν τρωτά σημεία;
Ελλάδα | 11/05/2025 - 18:37

Είναι τα πολεμικά αεροσκάφη Ραφάλ ανίκητα ή έχουν τρωτά σημεία;

Η προμήθεια των γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Dassault Ra...

Το ελληνικό πλεονέκτημα στον αέρα προσπαθούν να σπάσουν οι Τούρκοι
Πολιτική | 31/01/2025 - 01:14

Το ελληνικό πλεονέκτημα στον αέρα προσπαθούν να σπάσουν οι Τούρκοι

Η Άγκυρα προσπαθεί να αποκτήσει το ό...

Το παραδέχονται οι Τούρκοι! Αγοράζουν Eurofighter λόγω ελληνικών Rafale
Πολιτική | 21/12/2024 - 01:14

Το παραδέχονται οι Τούρκοι! Αγοράζουν Eurofighter λόγω ελληνικών Rafale

Η προσγείωση των Βρετανικών μαχητικών στην Τουρκία φ...

Ποιό υπερτερεί; Το Rafale ή το Eurofighter;
Πολιτική | 28/10/2024 - 03:15

Ποιό υπερτερεί; Το Rafale ή το Eurofighter;

Και οι δύο τύποι μαχητικών μπορούν να φέρουν πυραύλους α...

Χαμός για την παρέλαση της 28ης! Το θρυλικό Spitfire πάει Θεσσαλονίκη
Ελλάδα | 24/10/2024 - 21:28

Χαμός για την παρέλαση της 28ης! Το θρυλικό Spitfire πάει Θεσσαλονίκη

Θα το συνοδεύουν F-16, Rafale και Mi...

Κρας τεστ! Rafale εναντίον Eurofighter
Πολιτική | 22/10/2024 - 21:48

Κρας τεστ! Rafale εναντίον Eurofighter

Μπορεί η προμήθεια των Eurofighter από την Τουρκία να ανατρέψει τ...

Με κομμένη την ανάσα! Rafale εναντίον F-35 στην Ελλάδα
Ελλάδα | 08/09/2024 - 01:14

Με κομμένη την ανάσα! Rafale εναντίον F-35 στην Ελλάδα

Πυρετώδεις οι ετοιμασίες για το εντυπωσιακό υπερθέαμα τ...

Τεράστια κίνηση ενίσχυσης στον αέρα! Παίρνουμε και άλλα Rafale; (ΒΙΝΤΕΟ)
Πολιτική | 11/07/2024 - 05:34

Τεράστια κίνηση ενίσχυσης στον αέρα! Παίρνουμε και άλλα Rafale; (ΒΙΝΤΕΟ)

H αντικατάσταση από τις «ριπές ανέμου» οικονομοτεχνικά ε...

Απογειώνονται τα ελληνικά Rafale! Αποστολή εκτός συνόρων
Πολιτική | 27/04/2024 - 03:15

Απογειώνονται τα ελληνικά Rafale! Αποστολή εκτός συνόρων

Γιατί οι ριπές της Πολεμικής Αεροπορίας ετοιμάζονται γ...

Προς πώληση! Εκατό ελληνικά μαχητικά βγήκαν στο σφυρί
Πολιτική | 28/03/2024 - 00:29

Προς πώληση! Εκατό ελληνικά μαχητικά βγήκαν στο σφυρί

Ποιοί είναι οι τύποι που θα επιδιωχθεί ν...

SOS από Έλληνα πιλότο! H Τουρκία ετοιμάζεται να εξαπολύσει αεροπορικό "Αρμαγεδδώνα"
Πολιτική | 05/02/2024 - 07:06

SOS από Έλληνα πιλότο! H Τουρκία ετοιμάζεται να εξαπολύσει αεροπορικό "Αρμαγεδδώνα"

Κίνδυνος ανατροπής της αεροπορικής ισχύος υπέρ της Τ...

Η Γαλλία επενδύει στη εξέλιξη των Rafale!
Κόσμος | 13/01/2024 - 22:14

Η Γαλλία επενδύει στη εξέλιξη των Rafale!

Ανοίγει ο δρόμος για την έκδοση F5, υπογράφηκε σύμβαση π...

Ετοιμοπόλεμα 18 Ελληνικά Rafale και 24 ιπτάμενοι: Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές όλων των όπλων
Ελλάδα | 01/09/2023 - 22:13

Ετοιμοπόλεμα 18 Ελληνικά Rafale και 24 ιπτάμενοι: Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές όλων των όπλων

Χωρίς αμφιβολία όσα έχουν γίνει από τον Ιανουάριο του 20...

Τα "γεράκια" έτοιμα για Viper - Στα νέα M-346 ξεκινούν εκπαίδευση οι πιλότοι των Rafale - Ακολουθούν οι stealth των F-35
Ελλάδα | 28/06/2023 - 21:45

Τα "γεράκια" έτοιμα για Viper - Στα νέα M-346 ξεκινούν εκπαίδευση οι πιλότοι των Rafale - Ακολουθούν οι stealth των F-35

Στα πρώτα τέσσερα M-346 θα αρχίσει από το 2024 η εκπαίδευση τ...

Τα Rafale οπλίζουν και πυροβολούν: Από την Ανδραβίδα στο Ισραήλ – Πρώτη εκτός έδρας αποστολή για επίδειξη ισχύος
Ελλάδα | 17/06/2023 - 20:11

Τα Rafale οπλίζουν και πυροβολούν: Από την Ανδραβίδα στο Ισραήλ – Πρώτη εκτός έδρας αποστολή για επίδειξη ισχύος

Η μεταστάθμευση των Rafale στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα σ...

Αποκλειστικό: Έτοιμα τα Rafale για την πρώτη τους "αποστολή" εκτός Ελλάδας
Ελλάδα | 13/06/2023 - 10:22

Αποκλειστικό: Έτοιμα τα Rafale για την πρώτη τους "αποστολή" εκτός Ελλάδας

Ήδη 15 ‘’ριπές’’ διαθέτει στον στόλο της η Πολεμική Α...