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Snik

Snik

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Snik. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Άγριο ξύλο σε εμφάνιση του Snik - Διέλυσαν όλο το μαγαζί (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 11/08 - 19:22

Άγριο ξύλο σε εμφάνιση του Snik - Διέλυσαν όλο το μαγαζί (ΒΙΝΤΕΟ)

Τρόμο προκαλεί το βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο τ...

Ο SNIK ετοιμάζεται να γίνει πατέρας: Η πρώτη ανάρτηση με τη σύντροφό του
Showbiz | 28/11/2025 - 18:24

Ο SNIK ετοιμάζεται να γίνει πατέρας: Η πρώτη ανάρτηση με τη σύντροφό του

Ποια είναι η Marta που θα φέρει στον κόσμο το παιδί του SN...

Κωστούλας και Snik μαζί στο Άμπου Ντάμπι για τον Ολυμπιακό! (ΒΙΝΤΕΟ)
Euroleague | 21/05/2025 - 20:21

Κωστούλας και Snik μαζί στο Άμπου Ντάμπι για τον Ολυμπιακό! (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και ο γνωστός τράπερ β...

Σε πισίνα με τον Snik στο Ντουμπάι πριν τον χωρισμό η Ιωάννα Τούνη (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 02/03/2025 - 09:16

Σε πισίνα με τον Snik στο Ντουμπάι πριν τον χωρισμό η Ιωάννα Τούνη (ΒΙΝΤΕΟ)

Το ΒΙΝΤΕΟ που θυμήθηκαν αρκετοί... haters μετά την ανακοίνωση τ...

"Δίκασε" δημόσια τον Snik η πανέμορφη πρώην του - Δείτε το μήνυμα! (ΦΩΤΟ)
Showbiz | 05/02/2025 - 09:40

"Δίκασε" δημόσια τον Snik η πανέμορφη πρώην του - Δείτε το μήνυμα! (ΦΩΤΟ)

Το μήνυμα όλο νόημα της πρώην συντρόφου του Snik μετά τ...

Ζάπλουτη influencer - Ποια είναι η σύντροφος SNIK που έπαθε κρίση πανικού
Showbiz | 04/02/2025 - 20:20

Ζάπλουτη influencer - Ποια είναι η σύντροφος SNIK που έπαθε κρίση πανικού

Ήταν τον Ιούλιο του 2024 όταν ο SNIK και η σύντροφός του, Ma...

Άφαντος ο Snik - "Χαμός" από Αστυνομία στο σπίτι του (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 03/02/2025 - 22:42

Άφαντος ο Snik - "Χαμός" από Αστυνομία στο σπίτι του (ΒΙΝΤΕΟ)

Εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του γνωστού τράπερ, μ...

Πένθος για τον Snik (ΦΩΤΟ)
Showbiz | 26/11/2024 - 16:57

Πένθος για τον Snik (ΦΩΤΟ)

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2024, σ...

Χαμός στο αεροδρόμιο με Snik και Μπάκα – «Ντροπή, βαράνε παιδιά»! (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 18/11/2024 - 09:00

Χαμός στο αεροδρόμιο με Snik και Μπάκα – «Ντροπή, βαράνε παιδιά»! (ΒΙΝΤΕΟ)

Το... πέσιμο των δημοσιογράφων στο Snik στο αεροδρόμιο γ...

Κλάμα – Η απολογία του Σνικ στο ΕΣΡ με δικηγόρο τον Κούγια
Showbiz | 15/11/2024 - 21:28

Κλάμα – Η απολογία του Σνικ στο ΕΣΡ με δικηγόρο τον Κούγια

Δείτε το βίντεο και κλάψτε α...

Σπουδαία κίνηση από Snik μέσα στην φωτιά (ΦΩΤΟ)
Ελλάδα | 12/08/2024 - 20:30

Σπουδαία κίνηση από Snik μέσα στην φωτιά (ΦΩΤΟ)

Μαζί με τη σύντροφό του τα φιλοξένησαν σ...

Αυτή είναι η Μάρτα που θα παντρευτεί ο Snik - ΦΩΤΟ με μαγιό και... χαβιάρι!
Showbiz | 12/07/2024 - 15:17

Αυτή είναι η Μάρτα που θα παντρευτεί ο Snik - ΦΩΤΟ με μαγιό και... χαβιάρι!

Σχέδια γάμου φαίνεται πως κάνει ο Snik, καθώς αποκάλυψε μ...

Φωτογραφήθηκε με πασίγνωστο τράπερ ο Τσιτσιπάς (ΦΩΤΟ)
Showbiz | 29/06/2024 - 01:17

Φωτογραφήθηκε με πασίγνωστο τράπερ ο Τσιτσιπάς (ΦΩΤΟ)

Συναντήθηκαν κατά τύχη σ...

Πασίγνωστο τραγουδιστή της trap "πολιορκεί" για τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κασσελάκης μετά το "όχι" του Αργυρού! (Vid)
Πολιτική | 09/03/2024 - 11:04

Πασίγνωστο τραγουδιστή της trap "πολιορκεί" για τον ΣΥΡΙΖΑ ο Κασσελάκης μετά το "όχι" του Αργυρού! (Vid)

Θα είναι μία μεταγραφή που θα ταράξει τα νερά και σίγουρα θ...

Ξέσπασμα Παλαιτσάκη για Λιάγκα - "Ο κόσμος ξερνάει επάνω μας! Είναι ντροπή, είναι μία ατελείωτη υποκρισία"
Media | 04/01/2024 - 14:17

Ξέσπασμα Παλαιτσάκη για Λιάγκα - "Ο κόσμος ξερνάει επάνω μας! Είναι ντροπή, είναι μία ατελείωτη υποκρισία"

«Παιδιά μην τρελαθούμε τώρα τι λέτε; Εγώ βλέπω ότι αυτές ο...

Σωσίας της Ηλιάνας Παπαγεωργίου: Το βίντεο-αποκάλυψη του SNIK με τη νέα, εντυπωσιακή σύντροφό του (Vid)
Showbiz | 12/11/2023 - 21:42

Σωσίας της Ηλιάνας Παπαγεωργίου: Το βίντεο-αποκάλυψη του SNIK με τη νέα, εντυπωσιακή σύντροφό του (Vid)

Τον έρωτά του με τη νέα του σύντροφο εδώ και μήνες ζει ο...

Ξανά ερωτευμένος ο SNIK! Ζευγάρι με πασίγνωστη influencer – Οι πρώτες εικόνες (Pics & Vids)
Showbiz | 06/10/2023 - 17:34

Ξανά ερωτευμένος ο SNIK! Ζευγάρι με πασίγνωστη influencer – Οι πρώτες εικόνες (Pics & Vids)

Mπορεί ο SNIK να έχει χωρίσει καιρό με την Ηλιάνα Παπαγερωργίου κ...

Αυτή είναι η νέα σύντροφός του Snik που έχει πάρει μέρος σε τρία ριάλιτι - Αποκαλυπτικές ΦΩΤΟ!
Showbiz | 05/05/2023 - 13:50

Αυτή είναι η νέα σύντροφός του Snik που έχει πάρει μέρος σε τρία ριάλιτι - Αποκαλυπτικές ΦΩΤΟ!

Η Κατερίνα Βαγκάνσια συμμετείχε στο Love Island που παρουσίαζε η...

Ντοκουμέντο: Ο αστυνομικός που συνελήφθη για ναρκωτικά συμμετείχε στον άγριο ξυλοδαρμό SNIK-LIGHT στα ΜΑD (Vid)
Life | 11/04/2023 - 21:43

Ντοκουμέντο: Ο αστυνομικός που συνελήφθη για ναρκωτικά συμμετείχε στον άγριο ξυλοδαρμό SNIK-LIGHT στα ΜΑD (Vid)

O 33χρονος θηριώδης αστυνομικός που πιάστηκε να πουλάει ν...

Τα "κακά" παιδιά της showbiz - Όπλα, ξύλο, συλλήψεις - Σφακιανάκης, Γκλέτσος, Αδαμαντίδης, Snik κ.α.!
Showbiz | 23/12/2022 - 22:17

Τα "κακά" παιδιά της showbiz - Όπλα, ξύλο, συλλήψεις - Σφακιανάκης, Γκλέτσος, Αδαμαντίδης, Snik κ.α.!

Τσακωμοί, αμφιλεγόμενες δηλώσεις, εξωγήινοι και ξυλοδαρμοί. Κ...

ΣΟΚ: "Η πρώην σύντροφος του Snik πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα μετά από τσακωμό τους" (ΒΙΝΤΕΟ)
Showbiz | 01/12/2022 - 13:30

ΣΟΚ: "Η πρώην σύντροφος του Snik πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα μετά από τσακωμό τους" (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο καυγάς με την -πρώην πλέον- σύντροφό του ήταν τόσο έ...