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Superlague

Superlague

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Superlague. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Άρεσε ο Ολυμπιακός κόντρα... στον Ουζουνίδη - Μπορούσε και παραπάνω γκολ, γυρίζει Ελλάδα (Vid)
Ποδόσφαιρο | 03/07/2021 - 18:54

Άρεσε ο Ολυμπιακός κόντρα... στον Ουζουνίδη - Μπορούσε και παραπάνω γκολ, γυρίζει Ελλάδα (Vid)

Με τον Βαλμπουενά να έχει γκολ και ασίστ (για τον Εμβιλά), ο...

Ατακάρα Καρλίτος για το ντέρμπι με ΑΕΚ - Αυτό έκανε ο Παναθηναϊκός - Δηλώσεις που θα συζητηθούν
Ποδόσφαιρο | 22/04/2021 - 07:46

Ατακάρα Καρλίτος για το ντέρμπι με ΑΕΚ - Αυτό έκανε ο Παναθηναϊκός - Δηλώσεις που θα συζητηθούν

Ο Καρλίτος τόνισε ότι είναι περήφανος για τους συμπαίκτες τ...

Γκάλοπ-ανάλυση: "Δεν θέλουν να γίνουν Ολυμπιακοί λόγω των... πρωταθλημάτων - Έρχεται ο ΠΑΟ"!
Ποδόσφαιρο | 06/04/2021 - 16:32

Γκάλοπ-ανάλυση: "Δεν θέλουν να γίνουν Ολυμπιακοί λόγω των... πρωταθλημάτων - Έρχεται ο ΠΑΟ"!

"Αυτάρεσκα πίστευαν ότι τα νέα παιδιά γίνονται Ολυμπιακοί λ...

Συναγερμός στον Παναθηναϊκό - Τρέχει και δεν φτάνει ο Μπόλονι - Τι θα κάνει τώρα;
Ποδόσφαιρο | 19/03/2021 - 14:08

Συναγερμός στον Παναθηναϊκό - Τρέχει και δεν φτάνει ο Μπόλονι - Τι θα κάνει τώρα;

Ο Διονύσης Δεσύλλας αναφέρθηκε στις πολλές απουσίες μ...

Κορυφαίοι ρεπόρτερ αναλύουν τη νίκη της ΑΕΚ - Ποιοι ξεχώρισαν και ο... σωστός Χιμένεθ (Live BINTEO)
Ποδόσφαιρο | 08/03/2021 - 22:55

Κορυφαίοι ρεπόρτερ αναλύουν τη νίκη της ΑΕΚ - Ποιοι ξεχώρισαν και ο... σωστός Χιμένεθ (Live BINTEO)

Τώρα ανοίγουν οι κάμερες και ξεκινάει το Post Game με τον δ...

Ολυμπιακός ο ΠΑΟΚ! Απίστευτο για ποιον απέρριψε 5.000.000 - Ήταν "τελειωμένος" - Νέος Γιαννούλης!
Ποδόσφαιρο | 06/02/2021 - 10:25

Ολυμπιακός ο ΠΑΟΚ! Απίστευτο για ποιον απέρριψε 5.000.000 - Ήταν "τελειωμένος" - Νέος Γιαννούλης!

Παίρνει... Ρισβάνη ο Ολυμπιακός! "Τρομερά ώριμος - Του δίνει την ευκαιρία - Μπορεί να κάνει το μπαμ"
Ποδόσφαιρο | 28/11/2020 - 13:00

Παίρνει... Ρισβάνη ο Ολυμπιακός! "Τρομερά ώριμος - Του δίνει την ευκαιρία - Μπορεί να κάνει το μπαμ"

"Βόμβα" στον ΠΑΟΚ - Ποιος Γιαννούλης; - Έρχεται μεγάλη ομάδα για άλλον Έλληνα - Deal με 4 μύρια!
Ποδόσφαιρο | 21/08/2020 - 10:53

"Βόμβα" στον ΠΑΟΚ - Ποιος Γιαννούλης; - Έρχεται μεγάλη ομάδα για άλλον Έλληνα - Deal με 4 μύρια!

Και στόπερ και χαφ θέλει ο ΠΑΟ! Επαφές Ρόκα - Έρχονται φουλ "κοψίματα" - Ποιοι επιστρέφουν
Ποδόσφαιρο | 26/05/2020 - 10:08

Και στόπερ και χαφ θέλει ο ΠΑΟ! Επαφές Ρόκα - Έρχονται φουλ "κοψίματα" - Ποιοι επιστρέφουν

Ζογκλέρ! Νέο Γκαλέτι θέλει να φέρει ο Ολυμπιακός - Εξτρέμ που "οργώνει" στον ασβέστη
Ποδόσφαιρο | 07/05/2020 - 09:47

Ζογκλέρ! Νέο Γκαλέτι θέλει να φέρει ο Ολυμπιακός - Εξτρέμ που "οργώνει" στον ασβέστη

"Γάτος" ο Ίβιτς - Δεν παίζει μόνος του μπάλα ο Τάνκοβιτς - Κι άλλος εξτρέμ στη λίστα της ΑΕΚ!
Ποδόσφαιρο | 05/04/2020 - 09:37

"Γάτος" ο Ίβιτς - Δεν παίζει μόνος του μπάλα ο Τάνκοβιτς - Κι άλλος εξτρέμ στη λίστα της ΑΕΚ!

Ξέσπασμα ΠΑΟΚτσήδων στα Social Media: «Πάμε για εκλογές! Εμφύλιος» - Ντου σε Αυγενάκη
Ποδόσφαιρο | 27/01/2020 - 23:33

Ξέσπασμα ΠΑΟΚτσήδων στα Social Media: «Πάμε για εκλογές! Εμφύλιος» - Ντου σε Αυγενάκη

Οργισμένες αντιδράσεις από τους φ...

Οργή Άρη για την απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA: "Δε μας αφορά..."
Ποδόσφαιρο | 10/01/2020 - 17:56

Οργή Άρη για την απαγόρευση μεταγραφών από τη FIFA: "Δε μας αφορά..."

Τι ισχυρίζονται οι Θεσσαλονικείς και γ...

Άρθρο που θα... ανάψει φωτιές: "Μαρινάκης, Μελισσανίδης, Σαββίδης: Η σύγκριση εκθέτει…"
Ποδόσφαιρο | 30/08/2019 - 21:02

Άρθρο που θα... ανάψει φωτιές: "Μαρινάκης, Μελισσανίδης, Σαββίδης: Η σύγκριση εκθέτει…"

Όλα είναι εύκολα στα λόγια, αλλά οι πράξεις κ...

"Από του χρόνου ο ΠΑΟΚ έχει να αντιμετωπίσει πόλεμο"
Ποδόσφαιρο | 11/04/2019 - 22:10

"Από του χρόνου ο ΠΑΟΚ έχει να αντιμετωπίσει πόλεμο"

Τρομερές ατάκες για το φετινό πρωτάθλημα κ...

Όνομα-έκπληξη: Ο Ολυμπιακός έχει δικό του «Ντουρμισάι» - Το μεγαλύτερο ταλέντο της Αλβανίας!
Ποδόσφαιρο | 15/03/2019 - 21:26

Όνομα-έκπληξη: Ο Ολυμπιακός έχει δικό του «Ντουρμισάι» - Το μεγαλύτερο ταλέντο της Αλβανίας!

Σίγουροι πως ο Ο 17χρονος φορ... θα α...

Λεφτά με το... τσουβάλι στον ΠΑΟΚ - Το καλύτερο deal για τον παικταρά - Βροχή τα εκατ. στην Τούμπα!
Ποδόσφαιρο | 25/12/2018 - 12:57

Λεφτά με το... τσουβάλι στον ΠΑΟΚ - Το καλύτερο deal για τον παικταρά - Βροχή τα εκατ. στην Τούμπα!

Θα τα ρίξει για νέα μεταγραφάρα ο...

Απίστευτα πράγματα με τον Λιβάγια - Έγινε... Παναθηναϊκός η ΑΕΚ - «Καρφάρα» για Ουζουνίδη
Ποδόσφαιρο | 29/09/2018 - 11:34

Απίστευτα πράγματα με τον Λιβάγια - Έγινε... Παναθηναϊκός η ΑΕΚ - «Καρφάρα» για Ουζουνίδη

Γιατί δεν πήγε στην Κρήτη ο Κροάτης; Ποιος τ...

Τότε αρχίζει και πάλι το πρωτάθλημα - Ποιοι είναι οι όροι του Βασιλειάδη
Ποδόσφαιρο | 20/03/2018 - 11:46

Τότε αρχίζει και πάλι το πρωτάθλημα - Ποιοι είναι οι όροι του Βασιλειάδη

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Φέρνει «Πέλκα» από την Αργεντινή ο Αστέρας - Δείτε ποιος είναι!
Ποδόσφαιρο | 16/03/2018 - 11:52

Φέρνει «Πέλκα» από την Αργεντινή ο Αστέρας - Δείτε ποιος είναι!

Είναι 23 ετών και μπορεί να κάνει τ...

Κίνηση-έκπληξη από Μελισσανίδη πριν τον Ολυμπιακό!
Ποδόσφαιρο | 04/02/2018 - 00:10

Κίνηση-έκπληξη από Μελισσανίδη πριν τον Ολυμπιακό!

Τί έκανε ο ισχυρός άνδρας της ΑΕΚ ε...