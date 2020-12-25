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Superleage

Superleage

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Superleage. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

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Νέα βόμβα στην ΑΕΚ - "Τελειώνει" κορυφαίο όνομα ο Μελισσανίδης - Θα... τρελαθεί ο Χιμένεθ!
Ποδόσφαιρο | 25/12/2020 - 11:12

Νέα βόμβα στην ΑΕΚ - "Τελειώνει" κορυφαίο όνομα ο Μελισσανίδης - Θα... τρελαθεί ο Χιμένεθ!

Ρίχνει πόρτα σε κορυφαία ιταλική ομάδα για ΠΑΟ; Δεν έχει αποφασίσει - Καζούρα από συμπαίκτες
Ποδόσφαιρο | 17/05/2020 - 08:14

Ρίχνει πόρτα σε κορυφαία ιταλική ομάδα για ΠΑΟ; Δεν έχει αποφασίσει - Καζούρα από συμπαίκτες

Συμφωνία Ολυμπιακού-ΑΕΚ για Superleague - Αμφιβολίες ΠΑΟ, ΠΑΟΚ - Τότε η οριστική απόφαση!
Ποδόσφαιρο | 29/04/2020 - 16:25

Συμφωνία Ολυμπιακού-ΑΕΚ για Superleague - Αμφιβολίες ΠΑΟ, ΠΑΟΚ - Τότε η οριστική απόφαση!

Τεράστια ανατροπή: Να τι θέλει ο ΠΑΟΚ για το φετινό πρωτάθλημα - Εντολή Ιβάν για πωλήσεις και...
Ποδόσφαιρο | 29/03/2020 - 16:35

Τεράστια ανατροπή: Να τι θέλει ο ΠΑΟΚ για το φετινό πρωτάθλημα - Εντολή Ιβάν για πωλήσεις και...

Έρχονται μεγάλες αλλαγές κ...

Ραγδαίες εξελίξεις με το Ξάνθη - ΠΑΟΚ! Τι ετοιμάζουν οι οπαδοί του Δικεφάλου - Θα γίνει... χαμός
Ποδόσφαιρο | 22/02/2020 - 10:45

Ραγδαίες εξελίξεις με το Ξάνθη - ΠΑΟΚ! Τι ετοιμάζουν οι οπαδοί του Δικεφάλου - Θα γίνει... χαμός

Απόφαση-φωτιά για το... ματς τ...

"Τελείωσε" πρωτοκλασάτος άσος του ΠΑΟΚ - Απόφαση... σοκ και για Βιεϊρίνια - Ραγδαίες εξελίξεις!
Ποδόσφαιρο | 27/12/2019 - 23:47

"Τελείωσε" πρωτοκλασάτος άσος του ΠΑΟΚ - Απόφαση... σοκ και για Βιεϊρίνια - Ραγδαίες εξελίξεις!

Έρχονται χρήματα, αλλά και μεγάλες α...

Τούμπα όλα: Αυτό είναι το φαβορί για τον πάγκο της ΑΕΚ!
Ποδόσφαιρο | 04/12/2019 - 21:02

Τούμπα όλα: Αυτό είναι το φαβορί για τον πάγκο της ΑΕΚ!

Εξέλιξη που μάλλον δεν την περίμενε κ...

Ετοιμάζει αλλαγές ο Δώνης ενόψει Αστέρα - Τα φαβορί και τα αουτσάιντερ - Έτσι θα παίξει ο ΠΑΟ
Ποδόσφαιρο | 30/11/2019 - 09:44

Ετοιμάζει αλλαγές ο Δώνης ενόψει Αστέρα - Τα φαβορί και τα αουτσάιντερ - Έτσι θα παίξει ο ΠΑΟ

Ποιες είναι οι σκέψεις του Έλληνα τ...

«Τρελή» ατάκα από τον ΠΑΟΚ: "Σταματήστε να βάζετε στο στοίχημα το σημείο της ήττας..."
Ποδόσφαιρο | 12/11/2019 - 19:21

«Τρελή» ατάκα από τον ΠΑΟΚ: "Σταματήστε να βάζετε στο στοίχημα το σημείο της ήττας..."

Θέλουν να μας...γλιτώσουν από τον κούβα. &nbs...

Ρεπορτάζ-βόμβα για Πρίγιοβιτς - Χάνει τρελά λεφτά, θέλει ΠΑΟΚ - "OK" Φερέιρα, δεν αποφασίζει ο Ιβάν
Ποδόσφαιρο | 30/10/2019 - 11:08

Ρεπορτάζ-βόμβα για Πρίγιοβιτς - Χάνει τρελά λεφτά, θέλει ΠΑΟΚ - "OK" Φερέιρα, δεν αποφασίζει ο Ιβάν

Ποιος είναι ο άνθρωπος-κλειδί για τη μεγάλη μ...

Άρθρο-πρόκληση για ΠΑΟΚ: "Ποια... εξυγίναση στο Βόλο; Ιβάν, δες το κανονικό ποδόσφαιρο…"
Ποδόσφαιρο | 26/10/2019 - 23:44

Άρθρο-πρόκληση για ΠΑΟΚ: "Ποια... εξυγίναση στο Βόλο; Ιβάν, δες το κανονικό ποδόσφαιρο…"

Χαμός μετά τη νίκη του Δ...

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Φερέιρα - Το "κρυφό" χαρτί ενόψει ΑΕΚ - Αυτά είναι τα πλάνα του
Ποδόσφαιρο | 27/09/2019 - 13:08

Ανοίγει τα χαρτιά του ο Φερέιρα - Το "κρυφό" χαρτί ενόψει ΑΕΚ - Αυτά είναι τα πλάνα του

Αποκαλύψεις για το ντέρμπι της 5�...

Σε πελάγη ευτυχίας ο Λουτσέσκου: «Είναι κάτι απίστευτο και φανταστικό!»
Ποδόσφαιρο | 05/05/2019 - 21:21

Σε πελάγη ευτυχίας ο Λουτσέσκου: «Είναι κάτι απίστευτο και φανταστικό!»

Ευτυχισμένος από το αήττητο πρωτάθλημα τ...

Τρόλαρε τον Ολυμπιακό ο Σαββίδης - Ανέβασε πρωτοσέλιδο και ευχήθηκε... χρόνια πολλά! (ΦΩΤΟ)
Ποδόσφαιρο | 01/04/2019 - 15:18

Τρόλαρε τον Ολυμπιακό ο Σαββίδης - Ανέβασε πρωτοσέλιδο και ευχήθηκε... χρόνια πολλά! (ΦΩΤΟ)

Θέλησε να "πικάρει" τον αντίπαλο τ...

Μαρτίνς: "Κάναμε λάθη, είχαμε την ποιότητα να το γυρίσουμε" - Τι είπε για γιούχα και τις αλλαγές
Ποδόσφαιρο | 17/02/2019 - 23:50

Μαρτίνς: "Κάναμε λάθη, είχαμε την ποιότητα να το γυρίσουμε" - Τι είπε για γιούχα και τις αλλαγές

Ο κόουτς του Ολυμπιακού εξήγησε πώς ήρθε η...

Νέο "μπαμ" της ΑΕΚ μετά τον Ντέλετιτς - Αυτούς γουστάρει από Ελλάδα - Όλη η λίστα
Ποδόσφαιρο | 13/02/2019 - 11:07

Νέο "μπαμ" της ΑΕΚ μετά τον Ντέλετιτς - Αυτούς γουστάρει από Ελλάδα - Όλη η λίστα

Διέρρευσαν οι εγχώριοι στόχοι της Ένωσης. Αναλυτικό ρ�...

Θέλει να "καρφώσει" τον Ολυμπιακό και να "πατήσει" τον... ΠΑΟΚτσή!
Ποδόσφαιρο | 13/02/2019 - 10:12

Θέλει να "καρφώσει" τον Ολυμπιακό και να "πατήσει" τον... ΠΑΟΚτσή!

Θα τα δώσει όλα, για να ανέβει στην κ...

Αγωνία για έναν ακόμα, μετά τον Λιβάγια στην ΑΕΚ - Αμφίβολος κι αυτός για Αστέρα!
Ποδόσφαιρο | 18/01/2019 - 11:42

Αγωνία για έναν ακόμα, μετά τον Λιβάγια στην ΑΕΚ - Αμφίβολος κι αυτός για Αστέρα!

Τι συμβαίνει με τον Έλληνα ά...

Αυτές είναι οι αποφάσεις της Λίγκας
Ποδόσφαιρο | 26/03/2018 - 19:45

Αυτές είναι οι αποφάσεις της Λίγκας

Οι αλλαγές που θα γίνουν προσεχώς στο ε...