Ποδόσφαιρο | 24/05/2021 - 23:36

Ποιος Μέσι και ποιος Ρονάλντο - Αυτά που κάνει ο 11χρονος από την Ιαπωνία δεν γίνονται (ΒΙΝΤΕΟ)

Ίσως το "μιλάει στην μπάλα" να είναι λίγο μπροστά σε α...