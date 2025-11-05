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Αϊντχόφεν

Αϊντχόφεν

Όλα τα νέα για την Αϊντχόφεν στο Sportdog.gr. Μεταγραφικά σενάρια, αποτελέσματα, στατιστικά και ρεπορτάζ για την ολλανδική ομάδα.

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Τον έβγαλε νοκ άουτ ο Φαν Μπόμελ (ΒΙΝΤΕΟ)
Υπόλοιπος Κόσμος | 07/09 - 12:18

Τον έβγαλε νοκ άουτ ο Φαν Μπόμελ (ΒΙΝΤΕΟ)

Σκληρό μαρκάρισμα στο ολλανδικό ντέρμπι ανάμεσα σε Α...

Τέλος ο Άγιαξ για Ουναΐ, κάνει… παιχνίδια η Τζιρόνα - Τον "χρυσώνει" ο ΠΑΟ!
Super League | VIDEO 31/08 - 16:53

Τέλος ο Άγιαξ για Ουναΐ, κάνει… παιχνίδια η Τζιρόνα - Τον "χρυσώνει" ο ΠΑΟ!

Ο Παναθηναϊκός δεν εγκαταλείπει την υπόθεση του Αζεντίν Ο...

Δεν παίζει μόνος του για Ουναΐ ο Παναθηναϊκός - Άλλοι τρεις “μνηστήρες”
Super League | VIDEO 29/08 - 17:07

Δεν παίζει μόνος του για Ουναΐ ο Παναθηναϊκός - Άλλοι τρεις “μνηστήρες”

Το ισπανικό δημοσίευμα για τ...

Νέες εξελίξεις για Ουναΐ - Έτοιμος να υπογράψει!
Super League | 26/08 - 07:38

Νέες εξελίξεις για Ουναΐ - Έτοιμος να υπογράψει!

Τι προκύπτει για τον Μαροκινό πρώην μ...

PSV Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σιτάρντ: Ξεκινάει δυνατά
Υπόλοιπος Κόσμος | 08/08 - 14:16

PSV Αϊντχόφεν – Φορτούνα Σιτάρντ: Ξεκινάει δυνατά

Η PSV Αϊντχόφεν έρχεται αντιμέτωπη με τη Φορτούνα Σιτάρντ σ...

Στην Αϊντχόφεν ο Κόστιτς – Τέλος η μεγάλη μεταγραφική υπόθεση για ΑΕΚ
Super League | 04/08 - 20:59

Στην Αϊντχόφεν ο Κόστιτς – Τέλος η μεγάλη μεταγραφική υπόθεση για ΑΕΚ

Ο 33χρονος Σέρβος συμφώνησε με την PSV για συμβόλαιο έως τ...

Κοντά στην απόκτηση του Κόστιτς η Αϊντχόφεν
Υπόλοιπος Κόσμος | 04/08 - 16:06

Κοντά στην απόκτηση του Κόστιτς η Αϊντχόφεν

Η Αϊντχόφεν φαίνεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν από τ...

Εξέλιξη στην Αϊντχόφεν που επηρεάζει ΑΕΚ και Κόστιτς!
Super League | 02/08 - 14:28

Εξέλιξη στην Αϊντχόφεν που επηρεάζει ΑΕΚ και Κόστιτς!

Τα δεδομένα για την υπόθεση Κ...

"Δεν θέλει Ολυμπιακό ο Σαλάχ-Εντίν, ψάχνει καλύτερες προτάσεις"
Super League | 30/07 - 10:08

"Δεν θέλει Ολυμπιακό ο Σαλάχ-Εντίν, ψάχνει καλύτερες προτάσεις"

Νέα δεδομένα στην υπόθεση του Μαροκινού μπακ-χαφ γ...

Η Μπάγερν πήρε τον παίκτη-αποκάλυψη του Μουντιάλ!
Mundial | 16/06 - 00:20

Η Μπάγερν πήρε τον παίκτη-αποκάλυψη του Μουντιάλ!

Το ρεπορτάζ επιβεβαιώνεται και η Μπάγερν Μονάχου επισημοποιεί τ...

11αδατος του Ολυμπιακού φέρνει πρόταση 6 εκατ.! Κλείνει Ρόκα, θρίλερ Μάρμολ
Super League | VIDEO 15/06 - 19:32

11αδατος του Ολυμπιακού φέρνει πρόταση 6 εκατ.! Κλείνει Ρόκα, θρίλερ Μάρμολ

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο σ...

Έτσι θα απαντήσει στα σενάρια για Γιόβιτς και Αϊντχόφεν η ΑΕΚ! (ΦΩΤΟ)
Super League | VIDEO 17/05 - 10:32

Έτσι θα απαντήσει στα σενάρια για Γιόβιτς και Αϊντχόφεν η ΑΕΚ! (ΦΩΤΟ)

Έτοιμη να κάνει την κίνησή της για τον Σέρβο επιθετικό η...

«Τέλος ο Γιόβιτς από την ΑΕΚ - Φοράει ερυθρόλευκα»!
Super League | VIDEO 16/05 - 14:13

«Τέλος ο Γιόβιτς από την ΑΕΚ - Φοράει ερυθρόλευκα»!

Σύμφωνα με τους Σέρβους, ο διεθνής επιθετικός είναι β...

Τα 2+1 αγκάθια για Ντε Φράι - Το μεγάλο αβαντάζ για να έρθει στον Ολυμπιακό
Super League | 24/04 - 19:30

Τα 2+1 αγκάθια για Ντε Φράι - Το μεγάλο αβαντάζ για να έρθει στον Ολυμπιακό

Ο Ολλανδός κάνει κλικ στους Πειραιώτες και οι Πειραιώτες κάνου...

Ξανά για Ντε Φράι ο Ολυμπιακός - Ο νέος... Μέλμπεργκ και οι δυσκολίες (pic)
Super League | 14/04 - 09:09

Ξανά για Ντε Φράι ο Ολυμπιακός - Ο νέος... Μέλμπεργκ και οι δυσκολίες (pic)

Οι Ερυθρόλευκοι φέρονται να εξετάζουν και πάλι "ζεστά" τ...

"Καρφάκι" για Μεντιλίμπαρ σε Ολυμπιακό - Δεν ήταν όλα ρόδινα με Αϊντχόφεν!
Champions League | VIDEO 05/11/2025 - 21:45

"Καρφάκι" για Μεντιλίμπαρ σε Ολυμπιακό - Δεν ήταν όλα ρόδινα με Αϊντχόφεν!

Ο Ολυμπιακός είδε την τύχη να του γυρίζει την πλάτη σ...

Έτσι έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του ο Ολυμπιακός - Τα Hls με PSV (Vid)
Champions League | 05/11/2025 - 00:43

Έτσι έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια του ο Ολυμπιακός - Τα Hls με PSV (Vid)

Δείτε πώς διαμορφώθηκε το 1-1 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Α...

"Πάγωσε" το "Καραϊσκάκης" στο 93' ο Πέπι - Το 1-1 της PSV (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 05/11/2025 - 00:05

"Πάγωσε" το "Καραϊσκάκης" στο 93' ο Πέπι - Το 1-1 της PSV (ΒΙΝΤΕΟ)

Η φάση που στοίχισε τη νίκη στον Ο...

Δοκάρι με Μαρτίνς για τον Ολυμπιακό! (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 04/11/2025 - 23:37

Δοκάρι με Μαρτίνς για τον Ολυμπιακό! (ΒΙΝΤΕΟ)

Πολύ κοντά σε δεύτερο γκολ οι Ε...

Τρομερή απόκρουση Κοβάρ σε σουτ του Τσικίνιο - Μεγάλη φάση! (ΒΙΝΤΕΟ)
Champions League | 04/11/2025 - 22:55

Τρομερή απόκρουση Κοβάρ σε σουτ του Τσικίνιο - Μεγάλη φάση! (ΒΙΝΤΕΟ)

Σπουδαία ευκαιρία να κάνει το 2-...

Δεύτερο γκολ στο CL για Μαρτίνς - Πρώτο με Ολυμπιακό, πάλι στο... Φάληρο!
Champions League | 04/11/2025 - 22:53

Δεύτερο γκολ στο CL για Μαρτίνς - Πρώτο με Ολυμπιακό, πάλι στο... Φάληρο!

Το παρθενικό του γκολ με τον Ολυμπιακό στο Champions League σ...