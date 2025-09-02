Facebook Pixel
Menu
Εθνική Ελλάδoς ΑΕΚ Παναθηναϊκός Ολυμπιακός ΠΑΟΚ Άρης Βόλος ΝΠΣ ΟΦΗ Ατρόμητος Αστέρας Τρίπολης Παναιτωλικός ΑΕΛ novibet Πανσερραϊκός Κηφισιά Λεβαδειακός Μπαρτσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης Λίβερπουλ Γιουβέντους

Adelaide 36ers

Διαβάστε όλα τα άρθρα του Sportdog σχετικά με το θέμα Adelaide 36ers. Sportdog: Πιστό στον φίλαθλο.

facebook [#0e65a4] Created with Sketch.
Αποθέωση για ΠΑΟ στην Αυστραλία: "Πιθανώς η καλύτερη ομάδα εκτός ΝΒΑ"
Euroleague | 21/09 - 17:46

Αποθέωση για ΠΑΟ στην Αυστραλία: "Πιθανώς η καλύτερη ομάδα εκτός ΝΒΑ"

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο προπονητής των Adelaide 36ers γ...